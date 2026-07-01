МАЖЕЙКЯЙ
МАЖЕЙКЯЙ - город на северо-западе Литвы, в Тельшяйском уезде.
Население 40,2 тысяч человек (2010 год).
Расположен на реке Вянта, близ границы с Латвией.
Железнодорожный узел: через Мажейкяй проходят линии Лиепая (Латвия) - Шяуляй - Вильнюс и Рига (Латвия) - Клайпеда.
Впервые название Мажейкяй (как поместье) встречается в документах начала XIV века, в XVI веке упоминается деревня Мажейкяй.
Быстрое развитие началось с открытием в 1871 году постоянного движения по железной дороге линии Либава - Кошедары.
В 1899-1918 годы назывался Муравьёво.
Статус города с 1924 года.
Среди архитектурных достопримечательностей: железнодорожный вокзал (1873 год), лютеранская кирха (1906-1910 годы), православная деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы (1931 год, архитектор В. Копылов), католические костёлы Сердца Иисуса (1935 год) и Святого Франциска Ассизского (2005 год); здание банка (1937-1938 годы, архитектор М. Сонгайла). Музей (1928 год; коллекции по археологии, этнографии, фольклорному искусству Жемайтии). Предприятия пищевой промышленности, в том числе молокозавод (в составе компании «Pieno žvaigždės»), завод по производству мороженого (принадлежит финскому концерну «Ingman Ice Cream»), мясокомбинат; производство мебели, стройматериалов.
Близ города расположено одно из крупнейших промышленных предприятий Литвы - Мажейкяйский НПЗ (введён в строй в 1980 году; мощность 14 миллионов тонн нефти в год) компании «ORLEN Lietuva» (в составе польского «PKN Orlen»).