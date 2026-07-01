МАЖЕЙКЯЙ

МАЖЕЙКЯЙ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Лит­вы, в Тель­шяй­ском уез­де.

Население 40,2 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на реке Вян­та, близ гра­ни­цы с Лат­ви­ей.

Железнодорожный узел: че­рез Мажейкяй про­хо­дят ли­нии Лие­пая (Лат­вия) - Шяу­ляй - Виль­нюс и Ри­га (Лат­вия) - Клай­пе­да.

Впер­вые название Мажейкяй (как по­ме­стье) встре­ча­ет­ся в до­ку­мен­тах начала XIV века, в XVI веке упо­ми­на­ет­ся де­рев­ня Мажейкяй.

Бы­строе раз­ви­тие на­ча­лось с от­кры­ти­ем в 1871 году по­сто­ян­но­го дви­же­ния по железной дороге ли­нии Ли­ба­ва - Ко­ше­да­ры.

В 1899-1918 годы на­зы­вал­ся Му­ра­вьё­во.

Ста­тус го­ро­да с 1924 года.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: железнодорожный вок­зал (1873 год), лю­те­ран­ская кир­ха (1906-1910 годы), пра­во­слав­ная де­ревянная цер­ковь в честь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1931 год, архитектор В. Ко­пы­лов), ка­то­лические кос­тё­лы Серд­ца Ии­су­са (1935 год) и Святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го (2005 год); зда­ние бан­ка (1937-1938 годы, архитектор М. Сон­гай­ла). Му­зей (1928 год; кол­лек­ции по ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии, фольк­лор­но­му искусству Же­май­тии). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, в том числе мо­ло­ко­за­вод (в со­ста­ве ком­па­нии «Pieno žvaigždės»), за­вод по про­изводству мо­ро­же­но­го (при­над­ле­жит финскому кон­цер­ну «Ingman Ice Cre­am»), мя­со­ком­би­нат; про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов.

Близ го­ро­да рас­по­ло­же­но од­но из круп­ней­ших промышленных пред­при­ятий Лит­вы - Ма­жей­кяй­ский НПЗ (вве­дён в строй в 1980 году; мощ­ность 14 миллионов тонн неф­ти в год) ком­па­нии «ORLEN Lietuva» (в со­ста­ве польского «PKN Orlen»).

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