МАЗХАБ

Мазхаб ( араб. «способ, путь», досл. «направление следования») — религиозно-юридическая школа в исламе . Понятие «М.» в узком смысле применяется, главным образом, к четырем крупнейшим школам шариатского права (фикх) в суннизме , которые возникли в VIII—IX вв. среди последователей ведущих богословов- улама и хадисоведов, признававшихся непререкаемыми авторитетами (имамами) в правовых суждениях: ханафийя, ханбалийя, шафиийя и маликийя. В X—XIII вв. к ним добавились М. в шиизме : джафарийя (среди имамитов ), зайдийя (среди зайдитов ) и исмаилийя (среди исмаилитов ). В IX—X вв. у суннитов существовали также М. аузаийя, джаририйя, захирийя и пр., впоследствии исчезнувшие. Ключевым различием между М. является отношение к степени самостоятельности (иджтихад) законоведа ( муджтахид ) в принятии правового решения и выработке шариатской нормы ­вообще.

Разные суннитские М. расходятся в вопросах ритуальной практики и юриспруденции, в частности, относительно применимости рационалистических методов (ра’й), и прежде всего принципов консенсуса авторитетов — иджма — и суждения по аналогии — кияс. Концепция консенсуса-иджма, зарождение которой связывают с деятельностью законоведов Медины в конце VII — начале VIII в., дифференцирует 3 его категории: 1) по высказыванию (каули); 2) по действию (‘амали); 3) по умолчанию (сукути). Концепция аналогии-кияс, разработанная в начале — середине VIII в. преимущественно законоведами Куфы, испытавшими определенное влияние перипатетической логики и индуктивных методов античных юристов, в той или иной мере использовалась всеми М., если необходимый ответ нельзя было получить с опорой на Коран , Сунну и иджма. М. признают правомочность друг друга в рамках фикха: суннит даже может принадлежать к разным М. в разные периоды своей жизни.

I. Ханафийя — сложилась в Двуречье в конце VIII — начале IX в. вокруг учеников Абу Ханифы (ан-Ну‘мана ибн Сабита; 699—767), прежде всего — Мухаммада ибн аль-Хасана аш-Шайбани (749—805), который изложил основные ее положения в своем «Большом сборнике» (ал-Джами‘ ал-кабир). Самый распространенный М. в мире: преобладает в Восточной Европе, Центральной, Восточной и большей части Западной и Южной Азии. Признает источниками права, наряду с Кораном и Сунной, иджма и кияс. Шире остальных М. применяет рационалистическую аргументацию при формулировании шариатских норм. Более терпима к возможности пользования отдельными компонентами обычного права (адат), признает широкую административную регламентацию права органами государственной власти.

II. Ханбалийя — сложилась в Двуречье в конце IX — начале X в. вокруг учеников Ахмада ибн Ханбаля аш-Шайбани (780—855). Наименее распространенный М. в мире: пре­обладает в Аравии и среди отдельных сообществ по всему миру. Выражая наиболее консервативно-традиционалистскую и нетерпимую к новшествам (бид‘а) позицию среди всех М., отличается максимальной строгостью в применении коранических норм, отвергает рациональную интерпретацию догматов веры и признает безусловность божественного предопределения.

III. Маликийя — сложилась на Аравийском п-ове в начале — середине IX в. вокруг учеников Малика ибн Анаса аль-Асбахи (между 708 и 716—795). Законченный вид приобрела в трудах Ахмада ибн Идриса аль-Карафи (1228—1285), в частности «Разъяснении тонкостей разделов в кратком изложении общего итога основ» (Шарх танких ал-фусул фи-хтисар ал-махсул фи-л-усул). Преобладает в Магрибе (до Реконкисты — в мусульманской Испании), Западной и Центральной Африке; в Азии — в Кувейте и на Бахрейне. Основными источниками права признает Коран и Сунну, которые трактует как единый «текст-предписание» (насс), в связи с чем придает особое значение хадисному материалу. Иджма сводит к согласному мнению сподвижников Мухаммада (асхаб), толкуя его как хадис , исходящий от целого сообщества передатчиков. Широко применяет кияс и истислах — принцип иджтихада, допускающий решения, исходящие из общественной пользы.

IV. Шафиийя — сложилась в Вост. Средиземноморье в середине — конце IX в. вокруг учеников Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии (767—820). Преобладает в Юго-Вост., части Западной (Сиро-Месопотамский регион и Йемен) и Южн. Азии, Вост. Африке. Будучи во многом компромиссом между ханафитской и шафиитской трактовками шариата, рассматривает Коран и Сунну как единый источник права, в дополнение к которому признаются иджма и кияс, причем во внимание принимаются только решения муджтахидов-мединцев. Из маликийи заимствует принцип выведения решения из соображений общественной пользы (истислах). Обычай (‘урф) не признается как источник права, но используется в юриспруденции.

V. Джафарийя — сложилась в Двуречье в начале — середине X в. вокруг крупнейших улама-имамитов Мухаммада ибн Якуба аль-Кулайни (ум. между 939 и 941) и Мухаммада ибн Бабавайхи аль-Кумми (ум. ок. 991; известен единоверцам как аш-Шайх ас-Садук — «Правдивый Старец») и получила название в честь 6-го алидского имама Джафара ас-Садика (702—765). Распространение совпадает с ареалом имамизма (Иран, Ирак, Азербайджан, отдельные сообщества в Сирии, Ливане, Индии).

В России традиционно преобладают: у суннитов Поволжья, Сибири, на Урале и Северо-Западном Кав­казе — ханафийя, на Северо-Восточном Кавказе — шафиийя; у шиитов (этнические азербайджанцы Дагестана и диаспоры) — джафарийя.

Лит. : Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М., 1986; Schacht J. The Origins of the Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1996; Peters R . Crime and Punish­ment in Islamic law. Cambridge, 2005. Т. К . Кораев.