МАЗЕЛЬ РУВИМ МОИСЕЕВИЧ

МАЗЕЛЬ РУВИМ (Илья) МОИСЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в Ви­теб­ске в шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си Ю.М. Пэ­на (середины 1900-х годов), в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1907-1909 годы) и в АХ; в мас­тер­ской гра­вё­ра П. Халь­ма в Мюн­хе­не (1910-1914 годы).

В 1914 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, был мо­би­ли­зо­ван (1915 год) и на­прав­лен на восточный фронт, в Крас­но­водск, за­тем в Аш­ха­бад.

Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Турк­ме­нии (до 1923 года) сфор­ми­ро­вал­ся как ху­дож­ник-ори­ен­та­лист; в сво­ём искусстве со­еди­нил чер­ты ор­на­мен­таль­но­го и кра­соч­но­го сти­ля народного твор­че­ст­ва с не­ко­то­ры­ми приё­ма­ми ев­ропейского аван­гар­диз­ма: се­рии (ак­ва­рель, гу­ашь) «Узо­ры пер­сид­ско­го го­ро­да» (1916-1918 годы), «Шах­сей-Вах­сей» (1922 год), «Во­круг ков­ра» (1925-1926 годы), «Степь го­во­рит» (1920-е годы; вклю­ча­ет тек­сты и сти­хи в про­зе); гра­фические лис­ты «Му­зы­кант» (1928 год, Ка­ра­кал­пак­ский му­зей ис­кусств, Ну­кус) и другие. В аль­бом «Ков­ро­вые сказ­ки» (1920-1925 годы), за­пе­чат­лев­ший быт турк­мен, во­шли так­же «пре­ди­сло­вия к фор­ме» и эс­се о туркменской ху­дожественной куль­ту­ре. В 1921-1922 годы вы­пол­нил фре­ски «Ста­рая и но­вая Турк­ме­ния» для Аш­ха­бад­ско­го об­ко­ма пар­тии (совместно с А.П. Вла­ды­чу­ком; не сохранились; ва­ри­ант - центральное пан­но «Крас­ный джи­гит», 1922 год, Ка­ра­кал­пак­ский му­зей ис­кусств).

Со 2-й половины 1920-х годов Мазель об­ра­тил­ся к жи­во­пи­си («Ста­рый Аш­ха­бад», 1930 год, Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва; «У ко­лод­ца», 1932 год, ГТГ, и другое), ис­пол­нил ряд ра­бот на биб­лей­ские те­мы («Ков­чег За­ве­та и де­мо­ны», 1944 год, ГТГ); оформ­лял кни­ги Р. Ки­п­лин­га и И.Г. Эрен­бур­га.

Пре­по­да­вал в Удар­ной шко­ле ис­кусств Вос­то­ка в Аш­ха­ба­де (1920-1923 годы); сре­ди уче­ни­ков - Ну­ра­ли.