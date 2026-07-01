МАЗЕЛЬ РУВИМ МОИСЕЕВИЧ
МАЗЕЛЬ РУВИМ (Илья) МОИСЕЕВИЧ - российский живописец и график.
Учился в Витебске в школе рисования и живописи Ю.М. Пэна (середины 1900-х годов), в Санкт-Петербурге - в Рисовальной школе ОПХ (1907-1909 годы) и в АХ; в мастерской гравёра П. Хальма в Мюнхене (1910-1914 годы).
В 1914 году вернулся в Москву, был мобилизован (1915 год) и направлен на восточный фронт, в Красноводск, затем в Ашхабад.
Во время пребывания в Туркмении (до 1923 года) сформировался как художник-ориенталист; в своём искусстве соединил черты орнаментального и красочного стиля народного творчества с некоторыми приёмами европейского авангардизма: серии (акварель, гуашь) «Узоры персидского города» (1916-1918 годы), «Шахсей-Вахсей» (1922 год), «Вокруг ковра» (1925-1926 годы), «Степь говорит» (1920-е годы; включает тексты и стихи в прозе); графические листы «Музыкант» (1928 год, Каракалпакский музей искусств, Нукус) и другие. В альбом «Ковровые сказки» (1920-1925 годы), запечатлевший быт туркмен, вошли также «предисловия к форме» и эссе о туркменской художественной культуре. В 1921-1922 годы выполнил фрески «Старая и новая Туркмения» для Ашхабадского обкома партии (совместно с А.П. Владычуком; не сохранились; вариант - центральное панно «Красный джигит», 1922 год, Каракалпакский музей искусств).
Со 2-й половины 1920-х годов Мазель обратился к живописи («Старый Ашхабад», 1930 год, Музей искусства народов Востока, Москва; «У колодца», 1932 год, ГТГ, и другое), исполнил ряд работ на библейские темы («Ковчег Завета и демоны», 1944 год, ГТГ); оформлял книги Р. Киплинга и И.Г. Эренбурга.
Преподавал в Ударной школе искусств Востока в Ашхабаде (1920-1923 годы); среди учеников - Нурали.