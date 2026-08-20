МАЗЕЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ
МАЗЕЛЬ ЛЕВ (Лео) АБРАМОВИЧ - российский музыковед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966 год).
В 1930 году окончил математическое отделение физико-математического факультета МГУ и научно-исследовательское отделение научно-композиторского факультета Московской консерватории. Ученик А. Н. Александрова, М.В. Иванова-Борецкого, Г.Л. Катуара.
В 1931-1967 годах (с перерывами) преподавал в Московской консерватории (с 1939 года профессор, в 1936-1941 годы заведующий кафедрой теории музыки, в 1943-1948 годы старший научный сотрудник научно-исследовательского кабинета), в 1945-1949 годах работал также в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.
Во время антисемитской кампании 1948 года по борьбе с «космополитизмом» подвергся резким нападкам в печати, в марте 1949 года был уволен из всех учреждений, где работал.
В 1949-1956 годах преподавал в Институте военных дирижёров (до 1953 года заведующий кафедрой истории музыки и анализа).
Член редколлегии журнала «Советская музыка» (1966-1972 годы), периодического сборника «Музыка и современность» (1967-1969 годы).
Среди учеников - Е.Н. Абызова, Э.Е. Алексеев, Г.А. Балтер, Л.С. Дьячкова, Ю.К. Евдокимова, В.В. Протопопов, Э.П. Федосова, В.Н. Холопова, М.А. Якубов; И. Рачева (Болгария).
Автор исследований, посвящённых мелодике [диссертация «Основной принцип мелодико-ритмической структуры темы гомофонно-гармонического склада. (К учению о мелодии)», 1940 год; книга «О мелодии», 1952 год], гармонии («Проблемы классической гармонии», 1972 год), музыкальной эстетике, музыкальному языку и форме, общим принципам художественного воздействия музыки, вопросам стилей, истории теории музыки.
Совместно с В.А. Цуккерманом разработал методику «целостного анализа» (спецкурс «Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм», 1967 год).
Его учебник «Строение музыкальных произведений» (1960 год) выдержал несколько изданий.
Сочинения:
Опыт исследования золотого сечения в музыкальных построениях в свете общего анализа форм // Музыкальное образование. 1930. № 2;
Очерки по истории теоретического музыкознания. М., 1934-1939. Вып. 1-2 (совм. с И.Я. Рыжкиным);
Заметки о тематизме и форме в произведениях Бетховена раннего и среднего периодов творчества // Бетховен. Сб. статей. М., 1971. Вып. 1;
Исследования о Шопене. М., 1971;
Статьи по теории и анализу музыки. М., 1982;
Этюды о Шостаковиче. М., 1986;
Вопросы анализа музыки. 2-е изд. М., 1991;
О природе и средствах музыки. 2-е изд. М., 1991.