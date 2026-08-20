МАЗЕЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ

МАЗЕЛЬ ЛЕВ (Лео) АБРАМОВИЧ - российский му­зы­ко­вед, пе­да­гог, заслуженный де­ятель искусств РСФСР (1966 год).

В 1930 году окон­чил ма­те­ма­тическое от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета МГУ и научно-исследовательское от­де­ле­ние на­уч­но-ком­по­зи­тор­ско­го факультета Московской консерватории. Уче­ник А. Н. Алек­сан­д­ро­ва, М.В. Ива­но­ва-Бо­рец­ко­го, Г.Л. Ка­туа­ра.

В 1931-1967 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1939 года профессор, в 1936-1941 годы заведующий ка­фед­рой тео­рии му­зы­ки, в 1943-1948 годы стар­ший на­учный со­труд­ник научно-исследовательского ка­би­не­та), в 1945-1949 годах ра­бо­тал так­же в Государственном музыкально-пе­да­го­гическом институте имени Гне­си­ных.

Во вре­мя ан­ти­се­мит­ской кам­па­нии 1948 года по борь­бе с «кос­мо­по­ли­тиз­мом» под­верг­ся рез­ким на­пад­кам в пе­ча­ти, в мар­те 1949 года был уво­лен из всех уч­ре­ж­де­ний, где ра­бо­тал.

В 1949-1956 годах пре­по­да­вал в Институте во­енных ди­ри­жё­ров (до 1953 года заведующий ка­фед­рой ис­то­рии му­зы­ки и ана­ли­за).

Член ред­кол­ле­гии журнала «Со­вет­ская му­зы­ка» (1966-1972 годы), пе­рио­дического сборника «Му­зы­ка и со­вре­мен­ность» (1967-1969 годы).

Сре­ди уче­ни­ков - Е.Н. Абы­зо­ва, Э.Е. Алек­се­ев, Г.А. Бал­тер, Л.С. Дьяч­ко­ва, Ю.К. Ев­до­ки­мо­ва, В.В. Про­то­по­пов, Э.П. Фе­до­со­ва, В.Н. Хо­ло­по­ва, М.А. Яку­бов; И. Ра­че­ва (Бол­га­рия).

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ных ме­ло­ди­ке [диссертация «Ос­нов­ной прин­цип ме­ло­ди­ко-рит­ми­че­ской струк­ту­ры те­мы го­мо­фон­но-гар­мо­ни­че­ско­го скла­да. (К уче­нию о ме­ло­дии)», 1940 год; книга «О ме­ло­дии», 1952 год], гар­мо­нии («Про­бле­мы клас­си­че­ской гар­мо­нии», 1972 год), музыкальной эс­те­ти­ке, музыкальному язы­ку и фор­ме, об­щим прин­ци­пам ху­дожественного воз­дей­ст­вия му­зы­ки, во­про­сам сти­лей, ис­то­рии тео­рии му­зы­ки.

Совместно с В.А. Цук­кер­ма­ном раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку «це­ло­ст­но­го ана­ли­за» (спец­курс «Ана­лиз му­зы­каль­ных про­из­ве­де­ний. Эле­мен­ты му­зы­ки и ме­то­ди­ка ана­ли­за ма­лых форм», 1967 год).

Его учеб­ник «Строе­ние му­зы­каль­ных про­из­ве­де­ний» (1960 год) вы­дер­жал несколько из­да­ний.

Сочинения:

Опыт ис­сле­до­ва­ния зо­ло­то­го се­че­ния в му­зы­каль­ных по­строе­ни­ях в све­те об­ще­го ана­ли­за форм // Му­зы­каль­ное об­ра­зо­ва­ние. 1930. № 2;

Очер­ки по ис­то­рии тео­ре­ти­че­ско­го му­зы­коз­на­ния. М., 1934-1939. Вып. 1-2 (совм. с И.Я. Рыж­ки­ным);

За­мет­ки о те­ма­тиз­ме и фор­ме в про­из­ве­де­ни­ях Бет­хо­ве­на ран­не­го и сред­не­го пе­рио­дов твор­че­ст­ва // Бет­хо­вен. Сб. ста­тей. М., 1971. Вып. 1;

Ис­сле­до­ва­ния о Шо­пе­не. М., 1971;

Ста­тьи по тео­рии и ана­ли­зу му­зы­ки. М., 1982;

Этю­ды о Шос­та­ко­ви­че. М., 1986;

Во­про­сы ана­ли­за му­зы­ки. 2-е изд. М., 1991;

О при­ро­де и сред­ст­вах му­зы­ки. 2-е изд. М., 1991.