МАЗДАКИТЫ

Маздакиты ( араб. маздакийа; перс. маждакиан; по имени руководителя — Маздак, от авест. мазда- — «мудрый») — приверженцы религиозно-философского учения, распространившегося в Иране и соседних странах. Ранняя форма учения возникла в конце III в. на основе зороастризма с элементами манихейства и связывается с неким Бундосом (или Зардуштом — его историчность сомнительна). Фундаментальная идея — вселенная, возникшая из смешения водной, огненной и почвенной стихий, развивается в борьбе между двумя началами: светлым, добрым, действующим разумно и закономерно, и тёмным, злым, представляющим беспорядочность и случайность. Такая борьба, если праведники освободят свет у себя в душе из-под власти тьмы, неизбежно завершится победой добра над злом уже в «этом мире» (такая оговорка отличала этику М. от манихейской, с ее аскетической ориентацией). С рядом позднеантичных сект Передней Азии и Средиземноморья М. разделяли идеалы взаимопомощи, осуждение общественного и имущественного неравенства и т. п.В конце

В конце V в. М., призывая к насильственному осуществлению данного свыше всеобщего равенства, выступили на политическую арену в державе Сасанидов . Экономический и политический кризис (возросшее могущество землевладельческой аристократии и зороастрийского жречества при ослаблении шахской власти, усилившемся фискальном прессе, внешнеполитических неудачах) обострился на фоне неурожайных годов (начало 490-х), с наплывом разорившегося крестьянства в города. В этой среде выдвинулись проповедники-М., чьи устремления отчасти совпадали с общинно-родовым мировоззрением основной массы их последователей. Они также получили поддержку части мелких и средних землевладельцев — азадов, теснее связанных с рядовыми общинниками и недовольных засиль­ем больших родов. Некто Маздак (является ли это имя собственным или нарицательным — предмет дискуссий) обрел благосклонность шаханшаха Кавада I , стремившегося таким образом ослабить позиции крупной знати и жречества, которые в ответ около 496 низложили его, что не воспрепятствовало продолжению активности М. в отдельных областях страны. После возвращения в 499 Кавада I на престол М. и их покровители заняли важные административные посты, а Маздак стал одним из первых лиц в государстве. Начались захваты имущества знатных родов, которое распределялось среди нуждающихся, а сами их представители нередко подвергались избиению. В дальнейшем значительная часть азадов отошла от М., которые и с точки зрения шахской власти выполнили свою задачу и отныне могли только представлять опасность. В 520-е Кавад пошел на примирение с ослабленными аристократами, а его наследник Хосров, при негласной поддержке отца, выступил против М. и разгромил их в конце 520-х. Деятельность М. в целом способствовала подрыву влияния жрецов и высшей знати и соответственному укреплению могущества шахского престола, что в наибольшей мере сказалось после воцарения Ануширвана Хосрова .

Позднее общины М. сохранялись не только в Иране, но и в Двуречье, Мавераннахре и на Южном Кавказе вплоть до XIV в., а их учение нашло отголосок во многих массовых движениях Западной и Центральной Азии при гегемонии ислама (в частности, у хуррамитов — Муканны , Бабека и др.).

Лит. : Пигулевская Н. В. Маздакитское движение // Известия Академии наук. Сер. истории и философии. 1944. № 4. С. 171—181; Christensen A. Le regne de roi Kawadh I et le communisme mazdakite. Kobenhaven, 1925; Klima O. Mazdak. Praha, 1957; Altheim F. Mazdak und Porphyrios // History of Religions, III (1963). P. 1—20; Петрушевский И. П. К истории маздакитов в эпоху господства ислама // Народы Азии и Африки, 1970, № 5. С. 71—81. Т. К . Кораев.