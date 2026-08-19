МАЗАНЬЕЛЛО

МАЗАНЬЕЛЛО (сокращенное от Том­ма­зо Ань­ел­ло) - вождь народного вос­ста­ния в Не­апо­ле в ию­ле 1647 года.

Ры­бак.

Воз­гла­вил сти­хий­ное вы­сту­п­ле­ние тор­гов­цев фрук­та­ми, по­во­дом к ко­то­ро­му по­слу­жи­ло вве­де­ние на­ло­га на их про­да­жу (вско­ре к пов­стан­цам при­мк­ну­ли кре­сть­я­не Ка­лаб­рии, Апу­лии и Аб­руц­цо, жи­те­ли мно­гих южно-итальянских го­ро­дов).

Был про­воз­гла­шён «ка­пи­та­ном на­ро­да Не­апо­ля».

Под­пи­сал с ви­це-ко­ро­лём Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Р. Пон­се де Ле­о­ном со­гла­ше­ние, от­ме­нив­шее вве­дён­ный на­лог. По од­ной из вер­сий, вслед­ст­вие от­рав­ле­ния ли­шил­ся рас­суд­ка и по­те­рял до­ве­рие сво­их бывших спод­виж­ни­ков.

Убит на ры­ноч­ной пло­ща­ди во вре­мя вы­сту­п­ле­ния пе­ред на­ро­дом.

Вос­ста­ние го­ро­жан бы­ло по­дав­ле­но испанской ар­ми­ей в апреле 1648 года.