МАЗАНДЕРАН

Мазандеран (Мазендеран, перс . Мазандаран, мазандеран., Мазерун) — историческая область на юго-восточном побережье Каспийского моря и провинция (остан) Ирана, занимающая большую ее часть (столица — Сари; крупнейшие города — Амоль, Бехшехр, Каэмшехр, Баболь, Чалус). Топоним «М.» последовательно применяется с XIII в.; в IX—XII вв. именовался Табаристан (изначально — горные округа, расположенные на склонах хребта Эльбурс), откуда название распространенного здесь языка табари (северо-западной подгруппы иранской группы индоиранской ветви индоевропейской семьи) — предка современного мазандеранского языка (мазеруни), носителями которого, наряду с фарси, является большинство жителей М. — мазандеранцы (преимущественно исповедуют шиизм по учению имамитов ). В культурно-лингвистическом отношении мазандеранцы объединяются с гилянцами и отчасти с талышами в каспийскую общность, с характерными особенностями традиционного хозяйства (сочетание субтропического земледелия, основанного на выращивании риса и хлопчатника, и отгонного скотоводства с рыболовством). Географическая обособленность Табаристана способствовала и тому, что он с древности пользовался самоуправлением (при Сасанидах здесь существовало отдельное владение) и оказал упорное сопротивление арабским завоеваниям (поход Хасана в 662) и исламизации (до XII в.). Самостоятельные династии правили здесь почти непрерывно при Аббасидов халифате , Саманидах, Сельджукидах, Хулагуидах , причем Зияриды и Буиды , выходцы из Табаристана, властвовавшие над Западным Ираном в X—XI вв., сделали табари языком придворной поэзии. Только Сефевиды окончательно присоединили М. к остальному Ирану, низложив местный правящий дом в 1596 при Аббасе I , который переселял сюда грузин из Картли и Кахети , чьи потомки влились в состав мазандеранцев. С XIX в. М. стал главным в стране очагом культивации оливы, цитрусовых и табака, а также промышленного развития, что способствовало вовлечению его жителей в массовые движения XX в. (повстанческое в сельской местности, 1920—1921, забастовочное в городах, 1946—1951). Из М. происходила династия Пехлеви .

Лит .: Дорн Б. А . Отчет об ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Каспийского моря // Труды Восточного отделения Императорского археологического общества. Ч. VIII. 1864. С. 245—317; Ehlers E. Die Stadte des sudkaspischen Kustentieflandes // Die Erde. CI. 1971. S. 6—33; Goto Y. Die sudkaspischen Provinzen des Iran unter den Safawiden im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin, 2011. Т. К . Кораев.