МАЗАЕВЫ
МАЗАЕВЫ - российские баптистские деятели, братья.
Дей Иванович [1855 год, село Нововасильевка Таврической губернии (ныне Запорожская область, Украина) - 20 мая 1922 года, Моздок], Гавриил Иванович [1858 год, село Нововасильевка Таврической губернии - 1937 год, по другим данным, 1944 год, возможно, Кустанай (ныне Костанай, Казахстан)].
Из семьи зажиточных молокан; в 1867 году семья переселилась на Кубань.
Мазаевы получили домашнее образование, основанное на изучении Библии.
Стали известными в России селекционерами, вывели высокопродуктивную породу овец, так называемую мазаевскую, за что Дей Иванович получил звание почетного гражданина.
В 1884 году Дей Иванович принял крещение у баптистов и посвятил себя изучению Библии. В 1883-1886 годы в баптизм обратились и его младшие братья - Василий и Гавриил.
В 1887-1904 годы Дей Иванович исполнял служение казначея-кассира Союза русских баптистов Южной России и Кавказа. В 1886 году избран заместителем председателя, в 1888 году - председатель Союза баптистов России и свыше 20 лет постоянно переизбирался. Получил от своих единоверцев прозвание «российский Соломон».
С 1889 года союзный благовестник в Тамбовской губернии и Терской области. В 1905 году вместе с В.Г. Павловым и В.В. Ивановым-Клышниковым был представителем русских баптистов на 1-м учредительном Всемирном конгрессе баптистов в Лондоне, где выступил с докладом. В 1907-1910 годы, 1912 году Дей Иванович являлся редактором-издателем официального журнала Союза баптистов - «Баптист», где опубликовал множество статей, в том числе программный документ «Вероучение русских баптистов» и другие сочинения вероучительного характера. В 1911 году участвовал во 2-м Всемирном конгрессе баптистов в Филадельфии (США).
Под угрозой лишения жизни Дей Иванович смертельно ранил одного из грабителей, захвативших его хозяйство (после 1917 года). За это он был отлучён поместной общиной, но после искреннего раскаяния восстановлен.
Во время Гражданской войны 1917-1922 годов потерял на Кубани семью и окончил свои дни бездомным.
Гавриил Иванович - председатель Сибирского союза баптистов (1907-1919 годы); в 1907 году по его инициативе было основано Миссионерское общество баптистов для Сибири. С 1909 пресвитер омской баптистской общины.
Финансировал служение нескольких благовестников; в 1907-1910 годах по его инициативе и на его средства построен молитвенный дом в Омске, который стал местом многих съездов сибирского братства евангельских христиан-баптистов и до сих пор действует как молитвенный дом Омской церкви евангельских христиан-баптистов.
В 1920-х годах был авторитетным благовестником Союза баптистов; в 1925 году участвовал во встрече с приехавшим в Москву ответственным секретарём Всемирного баптистского альянса директором И.Х. Рашбруком.
В начале 1930-х годов Гавриил Иванович проживал в Казахстане, был арестован. В 1937 году находился в пересыльной тюрьме Ташкента, где продолжал проповедь Евангелия. Предположительно скончался в Кустанайском тюремном изоляторе.