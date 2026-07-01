МАЗАЕВЫ

МАЗАЕВЫ - российские бап­ти­ст­ские дея­те­ли, бра­тья.

Дей Ива­но­вич [1855 год, село Но­во­ва­силь­ев­ка Тав­ри­че­ской губернии (ны­не За­по­рож­ская область, Ук­раи­на) - 20 мая 1922 года, Моз­док], Гав­ри­ил Ива­но­вич [1858 год, село Но­во­ва­силь­ев­ка Тав­ри­че­ской губернии - 1937 год, по другим дан­ным, 1944 год, воз­мож­но, Кус­та­най (ны­не Кос­та­най, Ка­зах­стан)].

Из се­мьи за­жи­точ­ных мо­ло­кан; в 1867 году се­мья пе­ре­се­ли­лась на Ку­бань.

Мазаевы по­лу­чи­ли до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, ос­но­ван­ное на изу­че­нии Биб­лии.

Ста­ли из­вест­ны­ми в Рос­сии се­лек­цио­не­ра­ми, вы­ве­ли вы­со­ко­про­дук­тив­ную по­ро­ду овец, так называемую ма­за­ев­скую, за что Дей Ива­но­вич по­лу­чил зва­ние почетного гра­ж­да­ни­на.

В 1884 году Дей Ива­но­вич при­нял кре­ще­ние у бап­ти­стов и по­свя­тил се­бя изу­че­нию Биб­лии. В 1883-1886 годы в бап­тизм об­ра­ти­лись и его млад­шие бра­тья - Ва­си­лий и Гав­ри­ил.

В 1887-1904 годы Дей Ива­но­вич ис­пол­нял слу­же­ние ка­зна­чея-кас­си­ра Сою­за русских бап­ти­стов Южной Рос­сии и Кав­ка­за. В 1886 году из­бран заместителем председателя, в 1888 году - председатель Сою­за бап­ти­стов Рос­сии и свы­ше 20 лет по­сто­ян­но пе­ре­из­би­рал­ся. По­лу­чил от сво­их еди­но­вер­цев про­зва­ние «рос­сий­ский Со­ло­мон».

С 1889 года со­юз­ный бла­го­ве­ст­ник в Там­бов­ской губернии и Тер­ской области. В 1905 году вме­сте с В.Г. Пав­ло­вым и В.В. Ива­но­вым-Клыш­ни­ко­вым был пред­ста­ви­те­лем русских бап­ти­стов на 1-м уч­ре­дительном Все­мир­ном кон­грес­се бап­ти­стов в Лон­до­не, где вы­сту­пил с док­ла­дом. В 1907-1910 годы, 1912 году Дей Ива­но­вич яв­лял­ся ре­дак­то­ром-из­да­те­лем официального жур­на­ла Сою­за бап­ти­стов - «Бап­тист», где опуб­ли­ко­вал мно­же­ст­во ста­тей, в том числе про­грамм­ный до­ку­мент «Ве­ро­уче­ние русских бап­ти­стов» и другие со­чи­не­ния ве­ро­учительного ха­рак­те­ра. В 1911 году уча­ст­во­вал во 2-м Все­мир­ном кон­грес­се бап­ти­стов в Фи­ла­дель­фии (США).

Под уг­ро­зой ли­ше­ния жиз­ни Дей Ива­но­вич смер­тель­но ра­нил од­но­го из гра­би­те­лей, за­хва­тив­ших его хо­зяй­ст­во (пос­ле 1917 года). За это он был от­лу­чён по­ме­ст­ной об­щи­ной, но по­сле ис­крен­не­го рас­кая­ния вос­ста­нов­лен.

Во вре­мя Гра­жданской вой­ны 1917-1922 годов по­те­рял на Ку­ба­ни се­мью и окон­чил свои дни без­дом­ным.

Гав­ри­ил Ива­но­вич - председатель Си­бир­ско­го сою­за бап­ти­стов (1907-1919 годы); в 1907 году по его ини­циа­ти­ве бы­ло ос­но­ва­но Мис­сио­нер­ское общество бап­ти­стов для Си­би­ри. С 1909 пре­сви­тер ом­ской бап­ти­ст­ской об­щи­ны.

Фи­нан­си­ро­вал слу­же­ние не­сколь­ких бла­го­ве­ст­ни­ков; в 1907-1910 годах по его ини­циа­ти­ве и на его сред­ст­ва по­стро­ен мо­лит­вен­ный дом в Ом­ске, ко­то­рый стал ме­стом многих съез­дов си­бир­ско­го брат­ст­ва еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов и до сих пор дей­ст­ву­ет как мо­лит­вен­ный дом Ом­ской церк­ви еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов.

В 1920-х годах был ав­то­ри­тет­ным бла­го­ве­ст­ни­ком Сою­за бап­ти­стов; в 1925 году уча­ст­во­вал во встре­че с прие­хав­шим в Мо­ск­ву от­вет­ст­вен­ным сек­ре­та­рём Все­мир­но­го бап­ти­ст­ско­го аль­ян­са директором И.Х. Раш­бру­ком.

В начале 1930-х годов Гав­ри­ил Ива­но­вич про­жи­вал в Ка­зах­ста­не, был аре­сто­ван. В 1937 году на­хо­дил­ся в пе­ре­сыль­ной тюрь­ме Таш­кен­та, где про­дол­жал про­по­ведь Еван­ге­лия. Пред­по­ло­жи­тель­но скон­чал­ся в Кус­та­най­ском тю­рем­ном изо­ля­то­ре.

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