МАЗАЧЧО
МАЗАЧЧО (настоящее имя и фамилия Томмазо ди сер Джованни ди Симоне (Моне) Кассаи) - итальянский живописец.
Наряду с Ф. Брунеллески и Донателло является основателем итальянского ренессансного искусства.
Предположительно первым учителем Мазаччо был Мариотто ди Кристофано (также уроженец Сан-Джованни-Вальдарно; возможно, дальний родственник Мазаччо). Однако намного более важным для формирования его искусства было влияние Джованни ди Франческо Тоскани, Арканджело ди Кола да Камерино, Джентиле да Фабриано и Донателло.
В 1422 году Мазаччо, как глава самостоятельной мастерской, вступил в Цех врачей и аптекарей, к которому принадлежали и живописцы, и завершил свою первую датированную работу - триптих для церкви Сан-Джовенале-ди-Каша (Реджелло, близ Флоренции). Тогда же исполнил фреску во дворике церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции с большим количеством портретных фигур, написанных с натуры в новаторской реалистичной манере (не сохранилась; отдельные её фигуры копировали Микеланджело, А. Мини и другие флорентийские художники XVI века). В 1424 году совместно с Мазолино создал алтарный образ «Мадонна с Младенцем, святой Анной и ангелами» (галерея Уффици, Флоренция).
Во всех этих ранних работах Мазаччо отходит от традиций интернациональной готики, определявших живопись того времени, создавая объёмные скульптуроподобные фигуры и натуралистичные пространственные построения.
Самое выдающееся произведение Мазаччо - фрески со сценами из жизни святого Петра в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции (1424-1427 годы), выполненные в сотрудничестве с Мазолино (цикл был оставлен незаконченным и впоследствии завершён Филиппино Липпи), в которых разработаны основные принципы ренессансной живописи. В сцене «Чудо со статиром» Мазаччо организует пространство по правилам линейной перспективы, сформулированным незадолго до этого Ф. Брунеллески; расположение фигур также подчёркивает глубину пространства. В «Крещении новообращённых святым Петром» художник приближает фигуры к зрителю и наделяет их индивидуальными психологическими характеристиками. На фреске «Исцеление тенью» впервые в европейской живописи изображена падающая тень, а в драматическом эпизоде «Изгнание из рая» художник представляет обнажённые фигуры Адама и Евы, отличающиеся реалистичной точностью изображения. Эти росписи, возрождающие монументальность живописи Джотто, стали образцом для подражания для нескольких поколений флорентийских художников.
Огромное значение для формирования ренессансной живописи имела также фреска «Святая Троица с Богоматерью, святым Иоанном Евангелистом и донаторами» (1427 год, церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция), в которой линейная перспектива используется как главный композиционный принцип, объединяющий реальное и живописное пространство, а вся сцена представлена в обрамлении классической триумфальной арки.
В 1426 году Мазаччо создал полиптих для пизанской церкви Санта-Мария-дель-Кармине (ныне разрознен; Государственные музеи, Берлин; Национальная галерея, Лондон; Музей П. Гетти, Лос-Анджелес; Музей Каподимонте, Неаполь; Национальный музей Сан-Маттео, Пиза).
В 1428 году отправился в Рим, где начал работу над алтарным образом церкви Санта- Мария-Маджоре, законченным после его смерти Мазолино (ныне также разрознен; Музей Каподимонте; Национальная галерея, Лондон; Музей искусств, Филадельфия).
Несмотря на то что Мазаччо не оставил учеников, его произведения, высоко ценимые уже современниками, оказали огромное влияние на развитие европейского искусства благодаря правдоподобию перспективных построений, весомости трёхмерных форм, новому достоинству и психологической убедительности, которые он придавал своим персонажам.