МАЮДЗУМИ ТОСИРО

МАЮДЗУМИ ТОСИРО - японский композитор.

В 1951 году окон­чил То­кий­ский национальный университет изящ­ных ис­кусств и му­зы­ки (уче­ник Т. Икэ­но­ути и А. Ифу­ку­бе).

В ран­них со­чи­не­ни­ях - чер­ты западноев­ропейского ро­ман­тиз­ма, эле­мен­ты джа­за , га­ме­лан­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния. В 1951-1952 годах ста­жи­ро­вал­ся в Па­риж­ской консерватории у Т. Обе­на, ис­пы­тал влия­ние П. Бу­ле­за, О. Мес­сиа­на . Вер­нув­шись в Япо­нию, ра­бо­тал в сту­дии элек­трон­ной му­зы­ки (То­кио); совместно с ком­по­зи­то­ра­ми Я. Аку­та­га­вой и И. Да­ном ос­но­вал «Груп­пу тро­их» («Сан­нин но кай»). Ув­ле­че­ние кон­крет­ной му­зы­кой (под влия­ни­ем Э. Ва­ре­за) от­ра­зи­лось в пье­се «X, Y, Z» (1955 год; пер­вое сочи­не­ние японского ком­по­зи­то­ра в этой тех­ни­ке), элек­трон­ной му­зы­кой - в «Сю­са­ку» (1955 год).

Экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с не­обыч­ны­ми со­че­та­ния­ми тем­бров («Tone Pleromas 55» для 5 сак­со­фо­нов, фортепиано и музыкальной пи­лы, 1955 год). Ув­ле­че­ние Маюдзуми японской буд­дий­ской му­зы­кой и фи­ло­со­фи­ей от­ра­зи­лось в «Сим­фо­нии нир­ва­ны» для муж­ско­го хо­ра и ор­ке­ст­ра (1958 год), «Сан­гэ» для муж­ско­го хо­ра (1959 год), «Сим­фо­нии ман­да­лы» для ор­ке­ст­ра (1960 год), сим­фо­нической по­эме «Сан­са­ра» (1962 год), ора­то­ри­ях «Ни­ти­рэн сё­нин» (1981 год) и «Кио­то 1200» (1994 год).

Сти­ли­сти­ку тра­диционной японской му­зы­ки (буд­дий­ские пес­но­пе­ния сё­мё, при­двор­ная му­зы­ка га­га­ку , му­зы­ка те­ат­ров но и бун­ра­ку) со­еди­нял с аван­гард­ны­ми тех­ни­ка­ми ком­по­зи­ции (ба­лет «Бу­га­ку», 1962 год, и др.). Соз­дал ком­по­зи­цию для ор­ке­ст­ра га­га­ку («Сё­ва Тэм­пё­ра­ку», 1970 год). Ав­тор опер «Кин­ка­куд­зи» и «Код­зи­ки» [по­став­ле­ны в Ев­ро­пе со­от­вет­ст­вен­но под названием «Зо­ло­той па­виль­он» (на либретто Ю. Ми­си­мы, Бер­лин, 1976 год) и «Дни бо­гов» (Линц, 1996 год)], му­зы­ки для дра­ма­тического те­ат­ра и ки­но (около 100 филь­мов; наи­бо­лее из­вес­тен са­ун­д­трек к американо-итальянскому фильму «Биб­лия: На­ча­ло», режиссер Дж. Хью­стон).