МАЮДЗУМИ ТОСИРО
МАЮДЗУМИ ТОСИРО - японский композитор.
В 1951 году окончил Токийский национальный университет изящных искусств и музыки (ученик Т. Икэноути и А. Ифукубе).
В ранних сочинениях - черты западноевропейского романтизма, элементы джаза, гамеланного музицирования. В 1951-1952 годах стажировался в Парижской консерватории у Т. Обена, испытал влияние П. Булеза, О. Мессиана. Вернувшись в Японию, работал в студии электронной музыки (Токио); совместно с композиторами Я. Акутагавой и И. Даном основал «Группу троих» («Саннин но кай»). Увлечение конкретной музыкой (под влиянием Э. Вареза) отразилось в пьесе «X, Y, Z» (1955 год; первое сочинение японского композитора в этой технике), электронной музыкой - в «Сюсаку» (1955 год).
Экспериментировал с необычными сочетаниями тембров («Tone Pleromas 55» для 5 саксофонов, фортепиано и музыкальной пилы, 1955 год). Увлечение Маюдзуми японской буддийской музыкой и философией отразилось в «Симфонии нирваны» для мужского хора и оркестра (1958 год), «Сангэ» для мужского хора (1959 год), «Симфонии мандалы» для оркестра (1960 год), симфонической поэме «Сансара» (1962 год), ораториях «Нитирэн сёнин» (1981 год) и «Киото 1200» (1994 год).
Стилистику традиционной японской музыки (буддийские песнопения сёмё, придворная музыка гагаку, музыка театров но и бунраку) соединял с авангардными техниками композиции (балет «Бугаку», 1962 год, и др.). Создал композицию для оркестра гагаку («Сёва Тэмпёраку», 1970 год). Автор опер «Кинкакудзи» и «Кодзики» [поставлены в Европе соответственно под названием «Золотой павильон» (на либретто Ю. Мисимы, Берлин, 1976 год) и «Дни богов» (Линц, 1996 год)], музыки для драматического театра и кино (около 100 фильмов; наиболее известен саундтрек к американо-итальянскому фильму «Библия: Начало», режиссер Дж. Хьюстон).