МАЙТРЕЯ
МАЙТРЕЯ - в буддизме - будда или бодхисаттва, которого Будда Шакьямуни назвал «Буддой будущего».
Согласно буддийской традиции, Майтрея, ныне пребывающий на небе Тушита, явится на землю в конце данного мирового периода (кальпы). В отдельные исторические эпохи культ Майтрея играл видную роль в буддизме Китая, Мьянмы и других стран, но наибольшее развитие получил в Корее.
Майтреей, или Майтрея-натхой, называют также махаянского мыслителя 1-й половины IV века Буддисты считают его бодхисаттвой Майтреи, а учёные-буддологи - историческиой личностью, учителем Асанги, автором по меньшей мере 3 важнейших трактатов йогачары («Абхисамая-аланкары», «Махаяна-сутра-аланкары», «Мадхьянта-вибханги») и вероятным редактором ряда махаянских сутр (праджняпарамиты сутры).