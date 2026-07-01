МАЙТХИЛИ

МАЙТХИЛИ - язык на­ро­да майт­хи­ли в со­ста­ве би­хар­цев.

Один из официальных языков индийского шта­та Би­хар. Рас­про­стра­нён так­же в шта­тах Орис­са, Мад­хья-Пра­деш, Ма­ха­раш­тра и Западная Бен­га­лия, в Де­ли, в со­пре­дель­ных с Ин­ди­ей рай­онах Не­па­ла .

Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 35 миллионов человек (2009 год, оцен­ка), в том числе около 30 миллионов человек в Ин­дии, 2,8 миллионов человек в Не­па­ле (2001 год, пе­ре­пись).

Майтхили от­но­сит­ся к язы­кам би­ха­ри (вхо­дят в восточную груп­пу ма­те­ри­ко­вых ин­доа­рий­ских язы­ков), вос­хо­дя­щим к прак­ри­ту ма­гад­хи. Ра­нее счи­тал­ся диа­лек­том хин­ди или бен­галь­ско­го язы­ка. В Ин­дии вы­де­ля­ют 7 диа­лек­тов , в Не­па­ле - 3; раз­ли­чия меж­ду диа­лек­та­ми не­ве­ли­ки. Бо­лее су­ще­ст­вен­ны раз­ли­чия меж­ду со­цио­лек­та­ми раз­ных каст.

Майтхили, как и другие язы­ки би­ха­ри, об­на­ру­жи­ва­ет не­ко­то­рые сход­ст­ва с восточным хин­ди и вме­сте с ос­таль­ны­ми би­ха­ри мо­жет счи­тать­ся про­ме­жу­точ­ным зве­ном ме­ж­ду восточным хин­ди и бенгальским язы­ком. В во­ка­лиз­ме 8 фо­нем, все мо­гут быть но­со­вы­ми. Дол­гих нет. Кон­со­нан­тизм ти­пич­ный для ин­до­арий­ских язы­ков, с 26 фо­не­ма­ми. Фо­не­тическая осо­бен­ность Майтхили - про­из­но­ше­ние s на мес­те бенгальского ̌s. Про­ти­во­по­став­ле­ние по ро­ду обыч­но име­ет­ся толь­ко у одушевленных су­ще­ст­ви­тель­ных, а чис­ло в гла­голь­ном сло­во­из­ме­не­нии поч­ти ут­ра­че­но, за ис­клю­че­ни­ем форм веж­ли­во­сти. Су­ще­ст­ву­ют 3 фор­мы веж­ли­во­сти, и ка­кую имен­но сле­ду­ет упот­ре­бить, за­ви­сит от то­го, вы­ра­жа­ет­ся ли ува­же­ние к субъ­ек­ту дан­но­го гла­го­ла, к объ­ек­ту или и к то­му и к дру­го­му.

Майтхили дол­гое вре­мя ис­поль­зо­вал­ся толь­ко в бы­то­вом об­ще­нии. С XIV веке на нём су­ще­ст­ву­ет бо­га­тая литературная тра­ди­ция (смотри в статье Майт­хи­ли ли­те­ра­ту­ра); на Майтхили писал Видь­япа­ти, ко­то­ро­му уда­лось убе­дить вла­сти в важ­но­сти ис­поль­зо­ва­ния язы­ка в официальной сфе­ре. Бла­го­да­ря дея­тель­но­сти ак­ти­ви­стов Майтхили в 2003 году при­знан в Ин­дии са­мосто­ятельным язы­ком, в 2004 году по­лу­чил ста­тус офи­ци­аль­но­го. Од­на­ко раз­ви­тию язы­ка ме­ша­ет ре­ли­ги­оз­ная и кас­то­вая раз­де­лён­ность его но­си­те­лей.

Для Майтхили тра­ди­ци­он­но ис­поль­зо­ва­лись собственная пись­мен­ность мит­хи­лак­шар [тир­ху­та (раз­но­вид­ность восточного на­га­ри)] и пись­мо кайт­хи (смотри в статье Ин­дий­ское пись­мо). Од­на­ко они прак­ти­че­ски вы­тес­не­ны де­ва­на­га­ри и ис­поль­зу­ют­ся очень ог­ра­ни­чен­но, мит­хи­лак­шар - в основном в ре­лигизных це­лях. Ны­не в Ин­дии пред­при­ни­ма­ют­ся ша­ги по его со­хра­не­нию и раз­ви­тию.

Сло­ва­ри:

Davis A.I. Basic colloquial Maithi­li: a Maithili-Nepali-English vocabulary with some structure notes. Delhi, 1984.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)