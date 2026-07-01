МАЙТХИЛИ
МАЙТХИЛИ - язык народа майтхили в составе бихарцев.
Один из официальных языков индийского штата Бихар. Распространён также в штатах Орисса, Мадхья-Прадеш, Махараштра и Западная Бенгалия, в Дели, в сопредельных с Индией районах Непала.
Общее число говорящих около 35 миллионов человек (2009 год, оценка), в том числе около 30 миллионов человек в Индии, 2,8 миллионов человек в Непале (2001 год, перепись).
Майтхили относится к языкам бихари (входят в восточную группу материковых индоарийских языков), восходящим к пракриту магадхи. Ранее считался диалектом хинди или бенгальского языка. В Индии выделяют 7 диалектов, в Непале - 3; различия между диалектами невелики. Более существенны различия между социолектами разных каст.
Майтхили, как и другие языки бихари, обнаруживает некоторые сходства с восточным хинди и вместе с остальными бихари может считаться промежуточным звеном между восточным хинди и бенгальским языком. В вокализме 8 фонем, все могут быть носовыми. Долгих нет. Консонантизм типичный для индоарийских языков, с 26 фонемами. Фонетическая особенность Майтхили - произношение s на месте бенгальского ̌s. Противопоставление по роду обычно имеется только у одушевленных существительных, а число в глагольном словоизменении почти утрачено, за исключением форм вежливости. Существуют 3 формы вежливости, и какую именно следует употребить, зависит от того, выражается ли уважение к субъекту данного глагола, к объекту или и к тому и к другому.
Майтхили долгое время использовался только в бытовом общении. С XIV веке на нём существует богатая литературная традиция (смотри в статье Майтхили литература); на Майтхили писал Видьяпати, которому удалось убедить власти в важности использования языка в официальной сфере. Благодаря деятельности активистов Майтхили в 2003 году признан в Индии самостоятельным языком, в 2004 году получил статус официального. Однако развитию языка мешает религиозная и кастовая разделённость его носителей.
Для Майтхили традиционно использовались собственная письменность митхилакшар [тирхута (разновидность восточного нагари)] и письмо кайтхи (смотри в статье Индийское письмо). Однако они практически вытеснены деванагари и используются очень ограниченно, митхилакшар - в основном в религизных целях. Ныне в Индии предпринимаются шаги по его сохранению и развитию.
Словари:
Davis A.I. Basic colloquial Maithili: a Maithili-Nepali-English vocabulary with some structure notes. Delhi, 1984.