МАЙСУР

Майсур (Майсор) — историческая область на Юге Индии. В III в. до н. э. северная часть М. была поставлена под контроль династии Маурья . В IV—XI вв. н. э. землями М. правила династия Западных Гангов, правители которой покровительствовали джайнизму. В этот период в М. появились священные места джайнов — Шравана Белгола и Камбадахалли, развивалась литература на языке каннада . С середины VI в. Западные Ганги признавали над собой верховную власть более могущественных династий — Чалукьев из Ватапи и Раштракутов, боровшихся за кон­троль над этими территориями. Около 1000 значительно усилившиеся Чолы нанесли поражение Западным Гангам, после чего М. вошел в состав их владений, а с победой над Чолами Хойсалов в 1116 стал частью их государства. Правитель Виджаянагара Харихара II (1379—1406) подчинил территорию М. своей власти. В начале XVII в. одним из последних владык Виджаянагара была признана независимость образовавшегося здесь княжества.В середине

В середине XVII в. один из военачальников раджи М., Хайдер Али, сумел захватить фактическую власть в этом княжестве. С 1761 он начал завоевательные походы, подчинив Дод-Баллапур, Нандидург, Гудибанду, Кодиконду, Пенуконду и Мадаксиру. В 1765—1768 также была захвачена часть Малабарского побережья. Успехам М. способствовала военная реформа: вместо раздачи джагиров за службу солдатам стали выплачивать жалованье, создавались воинские части пехоты по европейскому образцу. Проводимая Хайдером Али политика экспансии привела к ряду войн М. с Маратхской конфедерацией (1764—1765, 1766—1767, 1769—1772, 1776—1778). В 1767 Мадрасский совет Английской Ост-Индской компании (ОИК), объединившись с навабом Карнатика, начал войну против Хайдара Али (см. Англо-майсурские войны ). Впоследствии Хайдер Али попытался заключить союз с англичанами против маратхов, но они преследовали лишь свои интересы, что привело к новой англо-майсурской войне в 1780—1784. После смерти Хайдера Али в 1782 его сын Типу Сулпан продолжал борьбу с англичанами. В 1792, потерпев серь­езное поражение, он по Серингапатамскому мирному договору уступил англичанам значительную часть земель М. В 1799 в результате возобновившейся войны британские силы захватили столицу М. — Серингапатам, а Типу Султан погиб.

М. стал вассальным княжеством ОИК, на его престоле был формально восстановлен раджа из смещенной Хайдером Али династии Водеяров. В 1831 англичане отстранили его от власти. До 1881 М. находился под прямым управлением британских комиссаров, затем вновь передан Водеярам (сохраняли титул раджей М. до 1971, когда он был отменен индийскими властями). После получения Индией независимости в 1947 территория М. вошла в состав более обширного штата М., включавшего все территории, населенные народом каннада. До 1964 раджа из династии Водеяров стоял во главе этого штата. В 1973 штат М. был переименован в штат Карнатака .

Лит. : Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии / Пер. с англ. Л. В. Степанова и др. М., 1954; Resistance and Modernization under Hai­dar Ali & Tipu Sultan / Ed. by I. Habib. London, 2002; Алаев Л. Б. Южная Индия. Общинно-политический строй VI—XIII вв. М., 2011. А. А. Майзлиш.