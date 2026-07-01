МАЙСКОЕ ДЕРЕВО
МАЙСКОЕ ДЕРЕВО (Майский день, Май) - комплекс весенних обрядов у народов Западной и Центральной Европы.
Проводятся в первые дни мая, местами сдвигаются к Троице.
Обряды Майского дерева близки к другим ритуалам весенне-летнего цикла (Масленица, весенний Юрьев день, Троицын день, Иванов день и другие). Характерны мотивы плодородия, зелёной растительности, особой активности хтонических сил (смотри в статье Вальпургиева ночь).
Накануне или в ночь под 1 мая молодёжь собирает зелень и цветы («собирать май»), плетёт венки и гирлянды, которыми украшают дома и тому подобное. Молодые люди дарят девушкам «май» - прикрепляют к её двери букет или ветку, иногда ставят деревце (часто со значением; например, дуб или берёза выражали любовь, бузина предназначалась лентяйке, остролист - сварливой девушке и тому подобное). В ряде стран 1 мая ассоциируется с особым растением: во Франции - с ландышем, в Нидерландах - с тюльпаном, на Британских островах - с рябиной.
Основной обряд - установка на центральной площади Майского дерева в образе дерева (его накануне тайком или, напротив, с пением и шумным гуляньем приносят парни из леса), часто с ободранными до верхушки ветками, или столба, иногда в виде креста. Майское дерево должно быть как можно более высоким; украшается венками (иногда одним венком - «короной»), лентами, съестным (ветчиной, яйцами, булками, сластями и тому подобным); столб Майского дерева обвивают по спирали цветной лентой, в Баварии к нему прикрепляют изображения бытовых сценок. Распространён обычай похищать Майское дерево из соседней деревни, поэтому ночью мужчины охраняют его; похищенное дерево принято выкупать (например, устраивать пир для жителей похитившей его деревни). Вокруг Майского дерева танцуют, устраивают игры, соревнования, кто первым на него влезет. Веточки от Майского дерева служат оберегами. Местами Майское дерево стоит круглый год. Во Франции в конце мая молодёжь продавала Майское дерево саботье (мастеру по изготовлению деревянной обуви) и на вырученные деньги устраивала пир.
Во время праздника Майского дерева выбирают Майского короля и Майскую королеву (Май, Майя - отсюда испанские название щёголя или щеголихи majo, maja). В Германии устраивают «продажу» девушек: девушка достаётся парню, который больше за неё заплатил, и становится его постоянной партнёршей по танцам, часто - невестой; девушка, за которую больше всего заплатили, считается Майской королевой. Майский король и/или Майская королева, украшенные цветами и зеленью, возглавляют процессию во время обходных обрядов: молодёжь поёт «майские песни» и раздаёт цветы, в обмен требует подарки.
Иногда роль главного персонажа играет человек, скрытый зеленью (например, «Зелёный Джек» - Jack-in-the- Green у англичан, «Зелёный медведь» у швейцарцев); распространено также хождение с «лошадкой» (Hobby-Horse у англичан).
Встречаются поверья о целебности под 1 мая воды (принято собирать росу, умываться ею, купаться), молока и тому подобного.
Части обрядов Майского дерева присущ апотропеический характер: так, во Франции молодёжь бегает с освящёнными ветками самшита, отгоняя фей и ведьм. Местами устраивают факельные шествия, зажигают костры.
У ряда народов (например, у кельтов) обряды Майского дерева (кельтский Белтан, ирландский Bealtaine) имеют в основном скотоводческую направленность: 1 мая выгоняют на пастбища скот.
В католических странах обряды Майского дерева связываются также с церковным праздником Обретения Креста (3 мая). Так, в Испании разыгрывают сцены поиска Креста императрицей Еленой, затем украшенный зеленью Крест вносят в церковь. Близкие к обрядам Майского дерева ритуалы местами устраивают на Пасху (например, обычай Пасхального шеста), Иванов день (например, midsommarstång у шведов) и другие.