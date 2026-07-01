МАЙСКОЕ ДЕРЕВО

МАЙСКОЕ ДЕРЕВО (Май­ский день, Май) - ком­плекс ве­сен­них об­ря­дов у на­ро­дов Западной и Центральной Ев­ро­пы.

Про­во­дят­ся в пер­вые дни мая, мес­та­ми сдви­га­ют­ся к Тро­и­це.

Об­ря­ды Майского дерева близ­ки к другим ри­туа­лам ве­сен­не-лет­не­го цик­ла (Мас­ле­ни­ца, ве­сен­ний Юрь­ев день, Трои­цын день, Ива­нов день и другие). Ха­рак­тер­ны мо­тивы пло­до­ро­дия, зе­лё­ной рас­ти­тель­но­сти, осо­бой ак­тив­но­сти хто­ни­че­ских сил (смотри в статье Валь­пур­гие­ва ночь).

На­ка­ну­не или в ночь под 1 мая мо­ло­дёжь со­би­ра­ет зе­лень и цве­ты («со­би­рать май»), пле­тёт вен­ки и гир­лян­ды, ко­то­ры­ми ук­ра­ша­ют до­ма и тому подобное. Мо­ло­дые лю­ди да­рят де­вуш­кам «май» - при­кре­п­ля­ют к её две­ри бу­кет или вет­ку, ино­гда ста­вят де­рев­це (час­то со зна­че­ни­ем; например, дуб или бе­рё­за вы­ра­жа­ли лю­бовь, бу­зи­на пред­на­зна­ча­лась лен­тяй­ке, ост­ро­лист - свар­ли­вой де­вуш­ке и тому подобное). В ря­де стран 1 мая ас­со­ции­ру­ет­ся с осо­бым рас­те­ни­ем: во Фран­ции - с лан­ды­шем, в Ни­дер­лан­дах - с тюль­па­ном, на Британ­ских островах - с ря­би­ной.

Основной об­ряд - ус­та­нов­ка на центральной пло­ща­ди Майского дерева в образе де­ре­ва (его на­ка­нуне тай­ком или, на­про­тив, с пе­ни­ем и шум­ным гу­лянь­ем при­но­сят пар­ни из ле­са), час­то с обод­ран­ны­ми до вер­хуш­ки вет­ка­ми, или стол­ба, ино­гда в ви­де кре­ста. Майское дерево долж­но быть как мож­но бо­лее вы­со­ким; ук­ра­ша­ет­ся вен­ка­ми (ино­гда од­ним вен­ком - «ко­ро­ной»), лен­та­ми, съе­ст­ным (вет­чи­ной, яй­ца­ми, бул­ка­ми, сла­стя­ми и тому подобным); столб Майского дерева об­ви­ва­ют по спи­ра­ли цвет­ной лен­той, в Ба­ва­рии к не­му при­кре­п­ля­ют изо­бра­же­ния бы­то­вых сце­нок. Рас­про­стра­нён обы­чай по­хи­щать Майское дерево из со­сед­ней де­рев­ни, по­это­му но­чью муж­чи­ны ох­ра­ня­ют его; по­хи­щен­ное де­ре­во при­ня­то вы­ку­пать (например, устраи­вать пир для жи­те­лей по­хи­тив­шей его де­рев­ни). Во­круг Майского дерева тан­цу­ют, уст­раи­ва­ют иг­ры, со­рев­но­ва­ния, кто пер­вым на не­го вле­зет. Ве­точ­ки от Майского дерева слу­жат обе­ре­га­ми. Мес­та­ми Майское дерево сто­ит круг­лый год. Во Фран­ции в кон­це мая мо­ло­дёжь про­да­ва­ла Майское дерево са­бо­тье (мас­те­ру по из­го­тов­ле­нию де­ревянной обу­ви) и на вы­ру­чен­ные день­ги уст­раи­ва­ла пир.

Во вре­мя празд­ни­ка Майского дерева вы­би­ра­ют Май­ско­го ко­ро­ля и Май­скую ко­ро­ле­ву (Май, Майя - от­сю­да испанские на­зва­ние щё­го­ля или ще­го­ли­хи majo, maja). В Гер­ма­нии уст­раи­ва­ют «про­да­жу» де­ву­шек: де­вуш­ка дос­та­ёт­ся пар­ню, ко­то­рый боль­ше за неё за­пла­тил, и ста­но­вит­ся его по­сто­ян­ной парт­нёр­шей по тан­цам, час­то - не­вес­той; де­вуш­ка, за ко­то­рую боль­ше все­го за­пла­ти­ли, счи­та­ет­ся Май­ской ко­ро­ле­вой. Май­ский ко­роль и/или Май­ская ко­ро­ле­ва, ук­ра­шен­ные цве­та­ми и зе­ле­нью, воз­глав­ля­ют про­цес­сию во вре­мя об­ход­ных об­ря­дов: мо­ло­дёжь по­ёт «май­ские пес­ни» и раз­да­ёт цве­ты, в об­мен тре­бу­ет по­дар­ки.

Ино­гда роль главного пер­со­на­жа иг­ра­ет че­ло­век, скры­тый зе­ле­нью (например, «Зе­лё­ный Джек» - Jack-in-the- Green у анг­ли­чан, «Зе­лё­ный мед­ведь» у швей­цар­цев); рас­про­стра­не­но так­же хо­ж­де­ние с «ло­шад­кой» (Hobby-Horse у анг­ли­чан).

Встре­ча­ют­ся по­ве­рья о це­леб­но­сти под 1 мая во­ды (при­ня­то со­би­рать ро­су, умы­вать­ся ею, ку­пать­ся), мо­ло­ка и тому подобного.

Час­ти об­ря­дов Майского дерева при­сущ апо­тро­пе­ический ха­рак­тер: так, во Фран­ции мо­ло­дёжь бе­га­ет с ос­вя­щён­ны­ми вет­ка­ми сам­ши­та, от­го­няя фей и ведьм. Мес­та­ми уст­раи­ва­ют фа­кель­ные ше­ст­вия, за­жи­га­ют ко­ст­ры.

У ря­да на­ро­дов (например, у кель­тов) об­ря­ды Майского дерева (кельтский Бел­тан, ирландский Bealtaine) име­ют в основном ско­то­водческую на­прав­лен­ность: 1 мая вы­го­ня­ют на па­ст­би­ща скот.

В ка­то­лических стра­нах об­ря­ды Майского дерева свя­зы­ва­ют­ся так­же с цер­ков­ным празд­ни­ком Об­ре­те­ния Кре­ста (3 мая). Так, в Ис­па­нии ра­зыг­ры­ва­ют сце­ны по­ис­ка Кре­ста императрицей Еле­ной, за­тем ук­ра­шен­ный зе­ле­нью Крест вно­сят в цер­ковь. Близ­кие к об­ря­дам Майского дерева ри­туа­лы мес­та­ми ус­траи­ва­ют на Пас­ху (например, обы­чай Пас­халь­но­го шес­та), Ива­нов день (например, midsommarstång у шве­дов) и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)