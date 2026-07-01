МАЙСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

МАЙСКИЙ (настоящая фамилия Ля­хо­вец­кий) ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (псев­до­ни­мы: М. Джемс, В. Кры­лов, В. Май­ский, В. С. Свет­лов, И. Тай­гин) - советский ди­пло­мат, ис­то­рик, чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол (ранг с 1941 года), ака­де­мик АН СССР (1946 год).

Из се­мьи во­енного вра­ча.

Окон­чил эко­но­мический факультет Мюн­хен­ско­го университета (1912 год). В 1901-1902 годы учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета, ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческом дви­же­нии, аре­сто­ван, вы­слан в Омск.

Член РСДРП с 1902 года, примк­нул к мень­ше­ви­кам. В 1903-1905 годы член Ом­ской груп­пы Си­бир­ско­го со­ци­ал-де­мо­кра­тического сою­за, Са­мар­ско­го и Са­ра­тов­ско­го комитетов РСДРП от мень­ше­ви­ст­ской фрак­ции. В Ре­во­люцию 1905-1907 годов уча­ст­во­вал в дея­тель­ности Са­ра­тов­ско­го со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. В январе 1906 года вновь аре­сто­ван, вы­слан в То­боль­скую губернию. С 1908 года в эмиг­ра­ции в Швей­ца­рии, Гер­ма­нии, Велико­бри­та­нии.

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну мень­ше­вик-ин­тер­на­цио­на­лист.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года воз­вра­тил­ся в Рос­сию, ра­бо­тал в ап­па­ра­те Пет­роградского Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Член кол­ле­гии Министерства тру­да Временного правительства (с мая 1917 года).

К Октябрьской ре­во­лю­ции от­нёс­ся от­рица­тель­но, счи­тал, что для со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции в Рос­сии от­сут­ст­ву­ют «поч­ти все объ­ек­тив­ные пред­по­сыл­ки». Член ЦК РСДРП(о) (пар­тии мень­ше­ви­ков). В ию­ле 1918 года вы­ехал в Са­ма­ру, в ав­гу­сте во­шёл в со­став пра­ви­тель­ст­ва эсе­ров­ско­го Ко­ми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния (Ко­муч) в ка­че­ст­ве управ­ляю­ще­го ве­дом­ст­ва тру­да, ис­клю­чён за это в сентябре из ЦК РСДРП(о) и из пар­тии. Осе­нью 1918 года пе­ре­ехал в Омск в свя­зи с уг­ро­зой взя­тия Са­ма­ры час­тя­ми РККА, по­лу­чил пред­ло­же­ние за­нять пост министра тру­да в Уфим­ской ди­рек­то­рии, снял свою кан­ди­да­ту­ру. Счи­тал, что ни Ко­муч, ни Ди­рек­то­рия не смог­ли на де­ле во­пло­тить де­мо­кра­тические прин­ци­пы. По­сле при­хо­да к вла­сти «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» А.В. Кол­ча­ка и аре­ста ли­де­ров Ко­му­ча при­шёл к вы­во­ду, что де­мо­кра­тия в Рос­сии не жиз­нен­на и не име­ет бу­ду­ще­го. Зи­мой 1918/19 годов скры­вал­ся на за­им­ках под Ом­ском.

Вес­ной 1919 года воз­гла­вил экс­пе­ди­цию в Мон­го­лию, ор­га­ни­зо­ван­ную Ир­кут­ской кон­то­рой Все­российского центрального сою­за по­тре­би­тель­ских об­ществ с це­лью на­ла­жи­ва­ния тор­го­вых свя­зей. Со­брал цен­ный ма­те­ри­ал по эко­но­ми­ке, по­ли­ти­ке, гео­гра­фии стра­ны (книга «Со­вре­мен­ная Мон­го­лия», 1921 год).

Ус­пе­хи советской вла­сти в Гражданской вой­не 1917-1922 годов при­ве­ли Майского к мыс­ли, что боль­ше­ви­ст­ская ре­во­лю­ция, по его сло­вам, «от­ве­ча­ла ка­ким-то очень серь­ёз­ным ин­те­ре­сам тру­дя­щих­ся». В 1920 году воз­вра­тил­ся в Ир­кутск (по­сле за­ня­тия го­ро­да час­тя­ми РККА), при­нял ре­ше­ние встать на сто­ро­ну боль­ше­ви­ков, зая­вил об этом в пись­ме в ре­дак­цию газете «Прав­да» (опубликована 31 октября 1920 года), в феврале 1921 года при­нят в РКП(б). Опи­сал эво­лю­цию сво­их взгля­дов в книге «Де­мо­кра­ти­че­ская контр­ре­во­лю­ция» (1923 год).

Заведующий эко­но­мическим от­де­лом Сиб­рев­ко­ма в Ом­ске (1921 год). Заведующий от­де­лом пе­ча­ти Нар­ко­ма­та иностранных дел (1922-1923 годы). В 1922 году вы­сту­пил сви­де­те­лем об­ви­не­ния на про­цес­се пра­вых эсе­ров. Ре­дак­тор журнала «Звез­да» (1923-1925 годы).

В 1925-1927 со­труд­ник, с 1926 года (по­сле смер­ти пол­пре­да Л.Б. Кра­си­на) фак­ти­че­ски ру­ко­во­ди­тель пол­пред­ст­ва СССР в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Со­вет­ник пол­пред­ст­ва СССР в Япо­нии (1927-1929 годы). Пол­пред СССР в Фин­лян­дии (1929-1932 годы). Спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию 21 января 1932 До­го­во­ра о не­на­па­де­нии и о мир­ном ула­жи­ва­нии кон­флик­тов ме­ж­ду СССР и Фин­лян­ди­ей. С 1932 года пол­пред, в 1941-1943 годы чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Про­вёл ус­пеш­ные пе­ре­го­во­ры об от­ме­не эм­бар­го на ввоз советских то­ва­ров в Ве­ли­ко­бри­та­нию, за­тем о за­клю­че­нии Временного тор­го­во­го со­гла­ше­ния ме­ж­ду СССР и Ве­ли­ко­бри­тани­ей (16 февраля 1934 года). В 1936-1939 годы вёл ра­бо­ту в Ко­ми­те­те по не­вме­ша­тель­ст­ву в ис­пан­ские де­ла, пы­тал­ся не до­пус­тить ока­за­ния по­мо­щи вой­скам генерала Ф. Фран­ко со сто­роны западных стран.

В Великую Отечественную вой­ну ус­та­но­вил хо­ро­шие лич­ные кон­так­ты с У. Чер­чил­лем (че­рез Майского осу­ще­ст­в­ля­лась его лич­ная пе­ре­пис­ка с И.В. Ста­ли­ным) и ру­ко­во­дя­щи­ми дея­те­ля­ми пар­ла­мент­ских пар­тий Ве­ли­ко­бри­та­нии. В декабре 1941 года ор­га­ни­зо­вал ви­зит британского министра иностранных дел А. Иде­на в Мо­ск­ву, спо­соб­ст­во­вал уве­ли­че­нию британских во­енных по­ста­вок в СССР. Не­по­сред­ст­вен­ный уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров В.М. Мо­ло­то­ва с Чер­чил­лем в Лон­до­не в мае - июне 1942 года и под­пи­са­ния До­го­во­ра ме­ж­ду СССР и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о сою­зе в вой­не про­тив гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии и её со­общ­ни­ков в Ев­ро­пе и о со­труд­ни­че­ст­ве и вза­им­ной по­мо­щи по­сле вой­ны (26 мая 1942 года). Заместитель народного ко­мис­са­ра - ми­ни­ст­ра иностранных дел СССР (1943-1946 годы), председатель Ко­мис­сии по воз­ме­ще­нию ущер­ба, на­не­сён­но­го СССР гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ками (Мо­ск­ва). Член советской де­ле­га­ции на Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года.

С 1947 года ра­бо­тал в Институте ис­то­рии АН СССР, по его ини­циа­ти­ве при институте со­з­да­на груп­па по изу­че­нию ис­то­рии Ис­пании, став­шая цен­тром советского ис­па­но­ве­де­ния. С 1948 года од­но­вре­мен­но чи­тал лек­ции по но­вой и но­вей­шей ис­то­рии на ис­торическом факультете МГУ.

Аре­сто­ван 19 февраля 1953 года по об­ви­не­нию в шпио­на­же в поль­зу Ве­ли­ко­бри­та­нии и в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти, при­го­во­рён в 1955 году к вы­сыл­ке на 6 лет в Среднюю Азию, по­ми­ло­ван в том же го­ду по хо­да­тай­ст­ву АН СССР. В 1960 году реа­би­ли­ти­ро­ван. В 1968-1975 годы - в Институте все­об­щей ис­то­рии АН СССР.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1942 год).

Сочинения:

Гер­ма­ния и вой­на. М., 1916;

Эко­но­миче­ская по­ли­ти­ка Со­вет­ской рес­пуб­ли­ки. Ир­кутск, 1920;

Внеш­няя по­ли­ти­ка РСФСР. (1917-1922). М., 1923;

Ис­па­ния, 1808-1917. М., 1957;

Вос­по­ми­на­ния со­вет­ско­го по­сла. М., 1964. Кн. 1-2;

Вос­по­ми­на­ния со­вет­ско­го по­сла. Вой­на. 1939-1943. М., 1965;

Лю­ди, со­бы­тия, фак­ты. М., 1973;

Вос­по­ми­на­ния со­вет­ско­го ди­пло­ма­та. 2-е изд. М., 1987;

Из­бран­ная пе­ре­пис­ка с рос­сий­ски­ми кор­рес­пон­ден­та­ми. М., 2005. Кн. 1-2;

Днев­ник ди­пло­ма­та. М., 2006. Кн. 1-2.