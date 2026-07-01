МАЙСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
МАЙСКИЙ (настоящая фамилия Ляховецкий) ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (псевдонимы: М. Джемс, В. Крылов, В. Майский, В. С. Светлов, И. Тайгин) - советский дипломат, историк, чрезвычайный и полномочный посол (ранг с 1941 года), академик АН СССР (1946 год).
Из семьи военного врача.
Окончил экономический факультет Мюнхенского университета (1912 год). В 1901-1902 годы учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, исключён за участие в студенческом движении, арестован, выслан в Омск.
Член РСДРП с 1902 года, примкнул к меньшевикам. В 1903-1905 годы член Омской группы Сибирского социал-демократического союза, Самарского и Саратовского комитетов РСДРП от меньшевистской фракции. В Революцию 1905-1907 годов участвовал в деятельности Саратовского совета рабочих депутатов. В январе 1906 года вновь арестован, выслан в Тобольскую губернию. С 1908 года в эмиграции в Швейцарии, Германии, Великобритании.
В 1-ю мировую войну меньшевик-интернационалист.
После Февральской революции 1917 года возвратился в Россию, работал в аппарате Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Член коллегии Министерства труда Временного правительства (с мая 1917 года).
К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, считал, что для социалистической революции в России отсутствуют «почти все объективные предпосылки». Член ЦК РСДРП(о) (партии меньшевиков). В июле 1918 года выехал в Самару, в августе вошёл в состав правительства эсеровского Комитета членов Учредительного собрания (Комуч) в качестве управляющего ведомства труда, исключён за это в сентябре из ЦК РСДРП(о) и из партии. Осенью 1918 года переехал в Омск в связи с угрозой взятия Самары частями РККА, получил предложение занять пост министра труда в Уфимской директории, снял свою кандидатуру. Считал, что ни Комуч, ни Директория не смогли на деле воплотить демократические принципы. После прихода к власти «Омского правительства» А.В. Колчака и ареста лидеров Комуча пришёл к выводу, что демократия в России не жизненна и не имеет будущего. Зимой 1918/19 годов скрывался на заимках под Омском.
Весной 1919 года возглавил экспедицию в Монголию, организованную Иркутской конторой Всероссийского центрального союза потребительских обществ с целью налаживания торговых связей. Собрал ценный материал по экономике, политике, географии страны (книга «Современная Монголия», 1921 год).
Успехи советской власти в Гражданской войне 1917-1922 годов привели Майского к мысли, что большевистская революция, по его словам, «отвечала каким-то очень серьёзным интересам трудящихся». В 1920 году возвратился в Иркутск (после занятия города частями РККА), принял решение встать на сторону большевиков, заявил об этом в письме в редакцию газете «Правда» (опубликована 31 октября 1920 года), в феврале 1921 года принят в РКП(б). Описал эволюцию своих взглядов в книге «Демократическая контрреволюция» (1923 год).
Заведующий экономическим отделом Сибревкома в Омске (1921 год). Заведующий отделом печати Наркомата иностранных дел (1922-1923 годы). В 1922 году выступил свидетелем обвинения на процессе правых эсеров. Редактор журнала «Звезда» (1923-1925 годы).
В 1925-1927 сотрудник, с 1926 года (после смерти полпреда Л.Б. Красина) фактически руководитель полпредства СССР в Великобритании. Советник полпредства СССР в Японии (1927-1929 годы). Полпред СССР в Финляндии (1929-1932 годы). Способствовал заключению 21 января 1932 Договора о ненападении и о мирном улаживании конфликтов между СССР и Финляндией. С 1932 года полпред, в 1941-1943 годы чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании. Провёл успешные переговоры об отмене эмбарго на ввоз советских товаров в Великобританию, затем о заключении Временного торгового соглашения между СССР и Великобританией (16 февраля 1934 года). В 1936-1939 годы вёл работу в Комитете по невмешательству в испанские дела, пытался не допустить оказания помощи войскам генерала Ф. Франко со стороны западных стран.
В Великую Отечественную войну установил хорошие личные контакты с У. Черчиллем (через Майского осуществлялась его личная переписка с И.В. Сталиным) и руководящими деятелями парламентских партий Великобритании. В декабре 1941 года организовал визит британского министра иностранных дел А. Идена в Москву, способствовал увеличению британских военных поставок в СССР. Непосредственный участник переговоров В.М. Молотова с Черчиллем в Лондоне в мае - июне 1942 года и подписания Договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны (26 мая 1942 года). Заместитель народного комиссара - министра иностранных дел СССР (1943-1946 годы), председатель Комиссии по возмещению ущерба, нанесённого СССР гитлеровской Германией и её союзниками (Москва). Член советской делегации на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года.
С 1947 года работал в Институте истории АН СССР, по его инициативе при институте создана группа по изучению истории Испании, ставшая центром советского испановедения. С 1948 года одновременно читал лекции по новой и новейшей истории на историческом факультете МГУ.
Арестован 19 февраля 1953 года по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании и в антисоветской деятельности, приговорён в 1955 году к высылке на 6 лет в Среднюю Азию, помилован в том же году по ходатайству АН СССР. В 1960 году реабилитирован. В 1968-1975 годы - в Институте всеобщей истории АН СССР.
Награждён орденом Ленина (1942 год).
Сочинения:
Германия и война. М., 1916;
Экономическая политика Советской республики. Иркутск, 1920;
Внешняя политика РСФСР. (1917-1922). М., 1923;
Испания, 1808-1917. М., 1957;
Воспоминания советского посла. М., 1964. Кн. 1-2;
Воспоминания советского посла. Война. 1939-1943. М., 1965;
Люди, события, факты. М., 1973;
Воспоминания советского дипломата. 2-е изд. М., 1987;
Избранная переписка с российскими корреспондентами. М., 2005. Кн. 1-2;
Дневник дипломата. М., 2006. Кн. 1-2.