МАЙСКИЙ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Майский, Иван Михайлович (наст. имя и фамилия Ян Ляховецкий) (07[19].01.1884, Кириллов, Новгородская губ. — 03.09.1975, Москва) — российский политический деятель, советский дипломат и историк.

Сын военного врача и учительницы. Окончил Омскую мужскую гимназию, учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, откуда был исключен. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1903. Меньшевик. Участник Революции 1905—1907 в России , член Саратовского Совета рабочих депутатов. В январе 1906 арестован и сослан в Тобольскую губернию. В 1908 эмигрировал в Германию. В 1912 окончил экономический факультет Мюнхенского университета. Жил в Великобритании. Во время Первой мировой войны выступал с позиций интернационализма. В 1916—1917 выступил с работами «Германия и война», «Политическая Германия», «В мире германского профессионального движения». В мае 1917 вернулся в Россию. Член коллегии министерства труда Временного правительства 1917 . В ноябре 1917 — сентябре 1918 член ЦК РСДРП (объединенная). После начала широкомасштабной гражданской войны и образования Комитета членов Учредительного собрания (Комуч) прибыл в Самару и 10 августа 1918 был назначен управляющим ведомством труда Комуча. За это был исключен из РСДРП. 4 сентября был принят подготовленный М. и его сотрудниками приказ о 8-часовом рабочем дне. После переворота А. В. Колчака М. перешел на нелегальное положение и в 1919—1920 находился в экспедиции в Монголию в качестве сотрудника иркутской конторы Центросоюза . В феврале 1921 был принят в РКП(б) решением Сибирского бюро ЦК, назначен председателем госплана Сибири. C 1922 — на дипломатической работе. Заведующий отделом печати НКИД, редактор журнала «Звезда». Выступил с разоблачениями бывших товарищей. Опубликовал книгу «Демократическая контрреволюция» о политике Комуча, выступил свидетелем обвинения на процессе эсеров 1922 . В 1925—1927 — советник полпредства СССР в Велико­британии, в 1927—1929 — в Японии. В 1929—1932 — полпред в Финляндии, с которой 21 января 1932 подписал договор о ненападении. В 1932—1943 — полномочный представитель, затем чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании. В этом качестве содействовал проведению политики коллективной безопасности и формирования Антигитлеровской коалиции . В 1930-е установил хороший личный контакт с У. Черчиллем . 30 июля 1941 подписал соглашение о восстановлении дипломатических отношений СССР с польским правительством в изгнании. В 1943—1946 — заместитель наркома иностранных дел СССР, участник Ялтинской конференции 1945 и Потсдамской конференции 1945 . Председатель Международной репарационной комиссии. Доктор исторических наук. Действительный член Академии наук СССР с 30 ноября 1946. 19 февраля 1953 арестован по обвинению в шпионаже. После смерти И. В. Сталина освобожден и реабилитирован. Занимался научной работой, прежде всего историей Испании. Писал мемуары. Кавалер трех орденов Трудового красного знамени (1944, 1945, 1964). В 1966 подписал письмо деятелей культуры и науки Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.

Соч .: Демократическая контрреволюция. М.–Петроград, 1923; Внешняя политика РСФСР. 1917—1922. М., 1923; Перед бурей. М., 1944; Испания. 1808—1917. М., 1957; Монголия накануне революции. М., 1959; Путешествие в прошлое. Воспоминания о русской политической эмиграции в Лондоне 1912—1917 гг. М., 1960; Воспоминания советского посла в Англии. М., 1960; Близко-далеко. М., 1961; Испанские тетради. М., 1962; Воспоминания советского посла: В 2 кн. М., 1964; Воспоминания советского посла. Война 1939—1943. М., 1965; Б. Шоу и другие. Воспоминания. М., 1967; Люди. События. Факты. М., 1973; Избранная переписка с российскими корреспондентами. В 2 кн. М., 2005; Дневник дипломата, Лондон, 1934—1943. В 2 кн. М., 2006; Избранная переписка с иностранными корреспондентами. 1916—1975. В 2 кн. М., 2011—2012.

Лит. : Академик Иван Михайлович Майский. К девяностолетию со дня рождения // Проблемы британской истории. М., 1974; Крайнева Н. Я. Литература о жизни и деятельности И. М. Майского // Проблемы британской истории. М., 1974; Ее же. Труды И. М. Майского // Проблемы британской истории. М., 1974; Стегний П. В. И. М. Майский: свидетельство очевидца (К 60-летию начала Второй мировой войны) // Международная жизнь. 1999. № 8; Соколов В. В. И. М. Майский между И. В. Сталиным и У. Черчиллем в первые месяцы войны // Новая и новейшая история. 2001. № 6; И. М. Майский // Портреты историков. Время и судьбы Т. 4. М., 2004; Поздеева Л. В. И. М. Майский и А. Иден // Новая и новейшая история. 2008. № 1; Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. Июнь — октябрь 1918 года. Архив новейшей истории России. Т. 11. М., 2011; Жигалов Б. С. И. М. Майский: портрет советского дипломата по материалам его «Дневника», писем и мемуаров. Томск, 2014; Шубин А. В. Мир на пути к войне. СССР и мировой кризис 1933—1940. М., 2017; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин.