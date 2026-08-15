МАЙСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 1936 В ГРЕЦИИ

Майская всеобщая забастовка 1936 в Греции — кульминация забастовочной волны, начавшей развиваться еще осенью 1935. Основными причинами были ухудшение экономического положения и внутриполитический кризис, обусловленный борьбой сторонников и противников укрепления правых сил после восстановления монархии. Местная компартия, выступавшая инициатором создания Народного фронта с целью дальнейшего создания одноименного правительства, несмотря на получение подконтрольным ей Всегреческим фронтом 15 мест в парламенте в ходе выборов 26 января 1936, оказалась в меньшинстве. Забастовочное движение тем временем распространилось по всей стране; большую роль в этом сыграли как социалистическая Всеобщая конфедерация трудящихся Греции (ГСЭЭ), прокоммунистическая Унитарная всеобщая конфедерация трудящихся Греции (ЭГСЭЭ), а также ряд более мелких левых проф­объединений. Кульминацией стали столкновения в Салониках между рабочими-табачниками и противостоявшими им полицией и армией. 8—9 мая город оказался фактически в руках забастовщиков и правительственные силы применили оружие. В ответ на гибель и ранения рабочих — участников событий, профсоюзы выступили с призывом провести в среду, 13 мая, всеобщую стачку с политическим лозунгами — предоставления свободы, борьбы против фашизма, эксплуатации. Большинство требований рабочих табачной промышленности экономического характера были приняты, но ситуация оставалась напряженной. В ходе событий погибло 17 человек, ранено около 450 человек, несколько сотен было арестовано.

Лит. : Улунян Ар. А. Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии и внутренней истории (От социалистических кружков к партии коминтерновского типа. 60-е г. ХIХ в. — 1941 г.). Ч. 2. М., 1992; Φουντανόπουλος Κ. Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσσαλονίκη 1908—1936. Ηθική οικονοµία και συλλογική δράση στο Μεσοπόλεµο. Αθήνα, Εκδοσεις Νεφελη, 2005. Ар. А. Улунян.