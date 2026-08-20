МАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1810 В АР­ГЕН­ТИНЕ

Майская революция 1810 в Ар­ген­тине — выступление населения Буэнос-Айреса против колониального гнета Испании, положившее начало освободительной борьбе в вице-королевстве Рио-де-Ла-Плата.В начале

В начале XIX в. обострились противоречия между метрополией и колонией. Рост торговли продуктами скотоводства привел к образованию слоя торговой буржуазии, не связанной с испанскими купцами-монополистами, а также аграрной буржуазии (эстансьеро — владельцев скотоводческих хозяйств). Анг­лийская интервенция 1806—1807 на Ла-Плате способствовала пробуждению национального самосознания креолов. Созданные в ходе отражения английской агрессии вооруженные силы фактически уже не подчинялись короне. Креолы осознали свою силу и обрели уверенность, что способны управлять, не полагаясь на Испанию. Во главе начавшейся освободительной борьбы встали представители колониальной интеллигенции — М. Бельграно, Х. И. Виейтес, Х. Х. Кастельи, М. Морено, находившиеся под идейным влиянием Французской революции. В начале 1810 патриоты объединились в тайное общество, поставившее своей целью добиться независимости. Укреплению позиций антииспанских сил способствовало внутреннее и внешнеполитическое положение метрополии, которая к этому времени была почти полностью оккупирована наполеоновской Францией. Толчком к началу революции послужили события в Испании в начале 1810: взятие французскими войсками Севильи, самороспуск Центральной хунты и образование Регентского Совета в Кадисе. Несмотря на попытки колониальных властей скрыть эти факты, о них стало известно населению, началось общественное возбуждение. 18 мая вице-король Б. И. Сиснерос обратился к народу с манифестом, в котором признал очевидное: «полную потерю полуострова и отсутствие верховной власти». Патриоты при поддержке населения потребовали у вице-короля созыва открытого заседания муниципалитета Буэнос-Айреса — кабильдо абьерто для решения дальнейшей судьбы вице-королевства. На состоявшемся 22 мая заседании 155 голосами против 69 было принято решение о ликвидации власти вице-короля и образовании временного правительства. Несмотря на принятое решение, кабильдо не исполнили его. Однако население требовало удаления Сиснероса, волнения охватили войска. 25 мая народ вновь собрался у кабильдо, затем проник в здание, требуя выполнения принятого решения. Попытки «испанской партии» — сторонников вице-короля — подавить народное недовольство не увенчались успехом. Когда они обратились за помощью к военным, те ответили, что недовольство в народе и в войсках Сиснеросом всеобщее, что они не могут поддержать не только власти, но и самих себя. Как бы в подтверждение этих слов заполнившие коридоры кабильдо люди стучали кулаками в двери зала заседаний с криками: «Народ хочет знать, о чем там говорят». В создавшейся обстановке кабильдо ничего не оставалось, как принять отставку вице-короля и назначить Временную правительственную хунту в составе: К. Сааведра — председатель; М. Морено и Х. Х. Пасо — секретари; М. Бельграно, Х. Х. Кастельи. М. Аскуэнага, М. Альберти, Д. Матео, Х. Х. Ларета — члены.

Укреплению позиций антииспанских сил способствовало внутреннее и внешнеполитическое положение метрополии, которая к этому времени была почти полностью оккупирована наполеоновской Францией. Толчком к началу революции послужили события в Испании в начале 1810: взятие французскими войсками Севильи, самороспуск Центральной хунты и образование Регентского Совета в Кадисе. Несмотря на попытки колониальных властей скрыть эти факты, о них стало известно населению, началось общественное возбуждение. 18 мая вице-король Б. И. Сиснерос обратился к народу с манифестом, в котором признал очевидное: «полную потерю полуострова и отсутствие верховной власти». Патриоты при поддержке населения потребовали у вице-короля созыва открытого заседания муниципалитета Буэнос-Айреса — кабильдо абьерто для решения дальнейшей судьбы вице-королевства. На состоявшемся 22 мая заседании 155 голосами против 69 было принято решение о ликвидации власти вице-короля и образовании временного правительства. Несмотря на принятое решение, кабильдо не исполнили его. Однако население требовало удаления Сиснероса, волнения охватили войска. 25 мая народ вновь собрался у кабильдо, затем проник в здание, требуя выполнения принятого решения. Попытки «испанской партии» — сторонников вице-короля — подавить народное недовольство не увенчались успехом. Когда они обратились за помощью к военным, те ответили, что недовольство в народе и в войсках Сиснеросом всеобщее, что они не могут поддержать не только власти, но и самих себя. Как бы в подтверждение этих слов заполнившие коридоры кабильдо люди стучали кулаками в двери зала заседаний с криками: «Народ хочет знать, о чем там говорят». В создавшейся обстановке кабильдо ничего не оставалось, как принять отставку вице-короля и назначить Временную правительственную хунту в составе: К. Сааведра — председатель; М. Морено и Х. Х. Пасо — секретари; М. Бельграно, Х. Х. Кастельи. М. Аскуэнага, М. Альберти, Д. Матео, Х. Х. Ларета — члены.

25 мая народ вновь собрался у кабильдо, затем проник в здание, требуя выполнения принятого решения. Попытки «испанской партии» — сторонников вице-короля — подавить народное недовольство не увенчались успехом. Когда они обратились за помощью к военным, те ответили, что недовольство в народе и в войсках Сиснеросом всеобщее, что они не могут поддержать не только власти, но и самих себя. Как бы в подтверждение этих слов заполнившие коридоры кабильдо люди стучали кулаками в двери зала заседаний с криками: «Народ хочет знать, о чем там говорят». В создавшейся обстановке кабильдо ничего не оставалось, как принять отставку вице-короля и назначить Временную правительственную хунту в составе: К. Сааведра — председатель; М. Морено и Х. Х. Пасо — секретари; М. Бельграно, Х. Х. Кастельи. М. Аскуэнага, М. Альберти, Д. Матео, Х. Х. Ларета — члены.

События мая 1810, получившие название «Майская революция», покончили с испанским колониальным господством и фактически принесли стране национальное освобождение, хотя официально независимость не была провозглашена. День 25 мая стал национальным праздником Аргентины.

Лит .: Levene R. Ensayo historico sobre la revolucion de Mayo y Mariano Moreno. T. I—III. Buenos Aires, 1960; Mitre B. Historia de Belgrano y de la independencia argentina. T. 1—4. Buenos Aires, 1960; Штрахов А. И. Война за независимость Аргентины. М., 1976; Война за независимость Аргентины. М. 2011. В. П. Казаков.