ИНЕ

ИНЕ (древнеангл. Ine, Ini; лат. Ina) - король Уэссекса (западных саксов) в 688-726 годах.

Святой (память в западной традиции - 6 февраля). В «Церковной истории народа англов» преподобного Беды Достопочтенного содержатся лишь отдельные упоминания об Ине, в основном в связи с его отречением от престола и паломничеством в Рим. Важнейшим источником сведений о святом является Англосаксонская хроника (около 892 года), информация которой может быть дополнена сообщениями авторов XII века - Уильяма из Малмсбери и Генриха Хантингдонского.

Согласно генеалогиям, приведенным в Англосаксонской хронике, Ине был сыном Кенреда, правителя (subregulus) части королевства западных саксов. У Ине был брат Ингильд и сестры - Кутбурга и Квенбурга, основательницы монастыря Уимборн. Возможно, Ине был братом по матери своего предшественника короля Кедваллы. Уильям из Малмсбери называл другое имя отца Ине - Кисса (Cissa) и считал его основателем монастыря Абингдон. Хронисту было известно предание о том, что святой Альдхельм якобы был племянником Ине, сыном его брата Кентерона. Уильям опровергал эту легенду, но полагал, что Альдхельм все же мог быть дальним родственником короля. Жена Ине Этельбурга также происходила из уэссекского королевского дома.

В 688 году (датировка Беды) Ине стал преемником короля Кедваллы, отказавшегося от власти и направившегося в Рим, где он принял крещение с именем Петр от папы Сергия I и через неделю скончался. Не исключено, что вступлению Ине на престол способствовал его отец Кенред.

Ине известен как составитель первого кодекса письменных законов Уэссекса, который сохранился в составе более позднего сборника законов короля Альфреда (IX век). В преамбуле (около 690 года) Ине утверждал, что составил кодекс согласно советам Кенреда и епископов Хедды и Эркенвальда, а также представителей знати, книжников и пресвитеров. Сборник законов Ине состоит из 77 клаузул, часть которых разделена на более мелкие статьи. В законах, помимо прочего, устанавливается правовой статус бриттов - жителей недавно завоеванных западными саксонскими правителями юго-западных территорий. Так, в клаузулах 23 и 32 установлены особые виры (компенсации) за бриттов (wealh), которые рассматриваются как особая социальная категория, отличная как от свободных, так и от зависимых людей и рабов. Ряд законов предписывает соблюдение норм христианской жизни, в них требуется совершать крещение младенца в течение месяца после его рождения, налагаются штрафы за работу в воскресный день, определяется порядок сбора церковной десятины ко дню святого Мартина (11 ноября), утверждается необходимость соблюдения норм канонического права для клириков. В клаузуле 5 определены права монастырей и капелл как мест убежищ, гарантирующих беглецам неприкосновенность.

При Ине, закрепившем военные успехи своих предшественников, была заложена основа будущего политического могущества Уэссекса: в VIII веке королевство выдержало натиск Мерсии, в начале IX века добилось главенства среди англосаксонских государств. В 694 году Ине под предлогом мести за убийство Мула (687 год), брата короля западных саксов Кедваллы, напал на королевство Кент, несмотря на то что Кедвалла еще в 687 году отомстил за гибель брата. Король Кента Вихтред выплатил Ине компенсацию, после чего Ине отказался от нападения и впоследствии поддерживал мирные отношения с Кентом (Beda. Hist. eccl. IV 25). Согласно Уильяму из Малмсбери, тогда же Ине напал на Восточную Англию, однако более ранние источники об этом умалчивают. В 710 году Ине начал войну с Герейнтом, бриттским правителем Корнуолла, вероятно в союзе с Нуном, короля Суссекса (южных саксов).

В 715 году во владения Ине вторгся король Мерсии Кеолред, однако, по свидетельству Генриха Хантингдонского, в сражении у Воднесберга (вероятно, ныне Уонборо) мерсийцы потерпели поражение. Согласно Англосаксонской хронике, борьба за власть шла и внутри правящего рода: под 721 годом сообщается о подавлении мятежа этелинга Киневульфа, в 722 году был убит ранее изгнанный Ине этелинг Эалдбрихт, который успел привлечь на свою сторону знать Суссекска. Не исключено, что жена Ине Этельбурга принимала участие в этом соперничестве, так как в Англосаксонской хронике сообщается, что в 722 году она разрушила Таунтон, «который Ине прежде построил». Возможно, конфликты были вызваны тем, что у Ине не было наследников сыновей. После отречения Ине от престола королем Уэссекса стал Этельхерд, степень родства которого с Ине неизвестна. В некоторых позднейших хрониках сообщается, что он был братом жены Ине.

В средневековой английской историографии Ине получил известность как покровитель монастырей и ученых монахов. Сохранились сведения о его патронате над Гластонбери и Малмсбери. В XI веке в ряде других монастырей были составлены подложные грамоты, якобы выданные Ине, чтобы доказать древность и особые привилегии аббатств. С Ине связано основание монастыря Уимборн, первой настоятельницей которого стала его сестра Кутбурга. Ине оказывал покровительство настоятелю аббатства Малмсбери святому Альдхельму. При Ине святой Альдхельм стал первым епископом новой кафедры в Шерборне. Святой Бонифаций (Винфрид) начал свою деятельность в правление Ине. После смерти епископа Хедды (705 год) архиепископ Берхтвальд договорился с Ине о разделении епископства Уэссекса на 2 части с кафедрами в Уинчестере и в Шерборне, чего безуспешно добивался его предшественник архиепископ Теодор. В 711 году в Селси была учреждена отдельная епископская кафедра для Суссекса.

При Ине (и, вероятно, под его руководством) в Уэссексе были проведены первые местные церковные Соборы, решения которых цитируются в Житии святого Вилфрида, составленном Эдди Стефаном. В 704 году участники Собора угрожали отлучением от Церкви тем клирикам, которые противились инициативе архиепископа Берхтвальда по разделу Уэссекского епископства. На Соборе 705 года по предложению аббата Альдхельма было решено направить послание правителю бриттов Корнуолла Герейнту относительно времени празднования Пасхи.

Ине управлял королевством 37 лет, т.е. по 725 год. Однако в Англосаксонской хронике отречение Ине, прибытие в Рим и кончина указаны под 729 годом. Беда Достопочтенный, окончивший составление «Церковной истории» около 731 года, знал только о путешествии Ине в Рим, но не о его кончине. Тем не менее вполне вероятно, что Ине, находившийся уже в преклонном возрасте, умер вскоре после прибытия в Рим (около 730 года). По предположению Беды, Ине решил последовать примеру Кедваллы, поскольку считал, что если он проведет остаток жизни возле гробниц святых, то будет принят на небеса. Уильям из Малмсбери передает другую легенду: королева Этельбурга, желая отвлечь короля от мирских услад, привела его в помещение, где накануне происходило пиршество. Ине увидел там грязь и мусор, а также свинью, нагадившую на его ложе. По совету жены Ине решил оставить престол и отправился в Рим, где жил скромно, смиренно и даже остриг длинные волосы - знак королевского достоинства.

Матфей Парижский (XIII век) связывал с именем Ине учреждение в Риме при папе Григории II (715-731 годы) так называемой Школы англов (древнеангл. Angelcynnes Scolu; лат. Schola Saxоnum) - странноприимного дома для англосаксонских паломников, находившегося близ церкви Святого Духа (Санто-Спирито ин Сассиа). Для содержания школы в Англии якобы была введена особая подать, так называемый денарий святого Петра (или грошик святого Петра). Эти сведения восходят к более ранней «Книжице о первом приходе саксов, или нормандцев, и об их королях» (Libellus de primo Saxonum vel Normannorum adventu, sive de eorundem regibus), составленной в Дареме в первой трети XII века, однако они остались неизвестны Уильяму из Малмсбери. Первое упоминание об основании Школы англов в Англосаксонской хронике относится к 816 году, так же как и введение в том или ином виде ежегодных дарений в Рим. В качестве обязательной выплаты «грошик святого Петра» (древнеангл. Romfeoh) впервые упоминается в законах Эдмунда (941-946 годы).

Особый мифологизированный образ Ине представлен в валлийской традиции. Во второй половине XII века валлийский интерполятор «Законника Эдуарда Исповедника» (Leges Edwardi Confessoris; сборник 39 законов, составленный около 1140 года и приписываемый королю Эдуарду Исповеднику) сообщал, что ангел избрал Ине королем англов и сделал первым правителем всей Британии. Ине взял жену из области Камбрия по имени Гуала, в честь которой область получила название Уэльс. Таким образом, Ине объединил под своей властью германцев и бриттов. Далее в «Законник...» включена похвала мудрости и справедливости Ине. Согласно Гальфриду Монмутскому, Ине был племянником Алана, правителя бриттов Арморики (ныне Бретань), посланным в Британию для борьбы с англами и саксами.

Исторические источники:

Beda. Hist. eccl. IV 15; V 7 // Baedae Venerabilis Opera historica / Ed. C. Plummer. Oxonii, 1896. T. 1. P. 236, 294;

The Anglo-Saxon Chronicle / Ed. B. Thorpe. L., 1861. Vol. 1. P. 64-75. Vol. 2. P. 35-39;

Wilhelmus Malmesburiensis. De gestis regum Anglorum. 35-38 // PL. 179. Col. 988-994;

Wilhelmus Malmesburiensis. De gestis pontificum Anglorum // Ibid. Col. 1543, 1619, 1631-1632, 1637, 1644-1645;

Wilhelmus Malmesburiensis. De antiquitate Glastoniensis ecclesiae // Ibid. Col. 1703-1707, 1724, 1729;

Henricus Hantingdoniensis. Historia Anglorum // Ibid. 195. Col. 871-873, 876, 886, 888; ActaSS. Febr. T. 1. P. 905-912.