МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920

МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 года - бое­вые дей­ст­вия советских войск Западного фрон­та во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года с це­лью раз­гро­мить вой­ска польского Северо-Восточного фрон­та и ока­зать со­дей­ст­вие советским вой­скам Юго-Западного фрон­та; вклю­ча­ла на­сту­пательные (14-30 мая) и обо­ро­нительные (31 мая - 8 ию­ня) опе­ра­ции.

Осу­ще­ст­в­ля­лась в ус­ло­ви­ях, ко­гда польские вой­ска, на­чав 25 апреля на­сту­п­ле­ние на Ук­раи­не, про­дви­ну­лись на 200 км и за­хва­ти­ли Ки­ев (6 мая). Что­бы ос­ла­бить их на­тиск, Главное ко­ман­до­ва­ние РККА при­ка­за­ло Западному фрон­ту пе­рей­ти в на­сту­п­ле­ние.

За­мы­сел опе­ра­ции со­сто­ял в том, что­бы пре­ж­де все­го раз­гро­мить вой­ска про­тив­ни­ка, при­кры­вав­шие вар­шав­ское на­прав­ле­ние, а за­тем при­жать их с се­ве­ра к Пин­ским бо­ло­там и унич­то­жить.

Вой­скам Западного фрон­та (ко­мандующий - М.Н. Ту­ха­чев­ский; 15-я и 16-я ар­мии, Северная груп­па войск, все­го свыше 81 тысяч шты­ков и са­бель, 459 ору­дий, свыше 1,9 тысяч пу­ле­мё­тов, 10 бро­не­по­ез­дов, 15 бро­не­ав­то­мо­би­лей, 67 са­мо­лё­тов) про­ти­во­стоя­ли вой­ска польского Северо-Восточного фрон­та (генерал С. Шеп­тыц­кий; 1-я и 4-я ар­мии, все­го около 58 тысяч шты­ков и са­бель, 340 ору­дий, свыше 1,4 тысяч пу­ле­мё­тов, 10 бро­не­по­ез­дов, 46 са­мо­лё­тов). Главный удар в об­щем на­прав­ле­нии на Виль­но (ны­не Виль­нюс, Лит­ва) на­но­си­ли вой­ска 15-й ар­мии, Северная груп­па войск уда­ром во фланг и тыл польской 1-й ар­мии долж­на бы­ла со­дей­ст­во­вать на­сту­п­ле­нию 15-й ар­мии, а вой­ска 16-й ар­мии на­но­си­ли вспо­мо­гательный удар на мин­ском на­прав­ле­нии. Учи­ты­вая тя­жё­лое по­ло­же­ние, сло­жив­шее­ся в ре­зуль­та­те на­сту­п­ле­ния по­ля­ков на Ук­раи­не, и дан­ные раз­вед­ки о на­ме­ре­нии про­тив­ни­ка в бли­жай­шее вре­мя на­чать на­сту­п­ле­ние в Бе­ло­рус­сии (бы­ло за­пла­ни­ро­ва­но на 17 мая), советское ко­ман­до­ва­ние на­ча­ло на­сту­п­ле­ние, не до­жи­да­ясь под­хо­да ре­зер­вов.

Вой­ска 15-й ар­мии и Северной груп­пы войск 14 мая пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние на ви­лен­ском на­прав­ле­нии, сби­ли про­тив­ни­ка с по­зи­ций и ста­ли тес­нить по всей сво­ей по­ло­се. В те­че­ние 5 суток вой­ска пра­во­го флан­га и цен­тра 15-й ар­мии про­дви­ну­лись на 70-80 км, ле­во­го - до 50 км, а фронт на­сту­п­ле­ния рас­ши­рил­ся поч­ти в 2 раза (с 60 до 110 км). 19 мая с опо­зда­ни­ем на 2 сутки в на­сту­п­ле­ние пе­ре­шла 16-я ар­мия, на­но­сив­шая удар на 40 км юж­нее ука­зан­но­го ей рай­она, что ос­ла­би­ло влия­ние это­го уда­ра на раз­ви­тие Майской операции и ос­лож­ни­ло ор­га­ни­за­цию взаи­мо­дей­ствия с вой­ска­ми 15-й ар­мии. Фор­си­ро­вав реку Бе­ре­зи­на, час­ти 8-й стрелковой ди­визии 16-й ар­мии ов­ла­де­ли на­се­лён­ным пунк­том Игу­мен (ны­не Чер­вень, Бе­лорус­сия) и к 24 мая про­дви­ну­лись на глу­би­ну до 60 км, од­на­ко контр­удар про­тив­ни­ка вы­ну­дил их пре­кра­тить на­сту­п­ле­ние и к 27 мая отой­ти за ре­ку. Од­но­вре­мен­но на ле­вый бе­рег Бе­ре­зи­ны бы­ли от­бро­ше­ны 17-я стрелковая ди­ви­зия и бри­га­да 21-й стрелковой ди­ви­зии 16-й ар­мии, про­рвав­шие обо­ро­ну по­ля­ков юго-вос­точ­нее города Бо­ри­сов. К ис­хо­ду 30 мая на­сту­п­ле­ние удар­ной груп­пи­ров­ки (15-я ар­мия и Северная груп­па войск) советских войск из-за пе­ре­бо­ев в дос­тав­ке про­до­воль­ст­вия и бо­е­при­па­сов, на­ру­ше­ния управ­ле­ния и от­сут­ст­вия ре­зер­вов бы­ло так­же ос­та­нов­ле­но про­тив­ни­ком. За 17 суток вой­ска Западного фрон­та про­дви­ну­лись на глу­би­ну 110-130 км.

Под­тя­нув ре­зер­вы (2,5 ди­ви­зии с Ук­раи­ны и 1,5 ди­ви­зии из Поль­ши) и соз­дав из них Ре­зерв­ную ар­мию, по­ля­ки с 26 мая пе­ре­шли к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям в рай­оне Пле­ще­ниц, пы­та­ясь вый­ти в тыл советской 15-й ар­мии. 31 мая польские вой­ска пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние по все­му фрон­ту. В хо­де ожес­то­чён­ных бо­ёв к 8 ию­ня советские вой­ска вы­нуж­де­ны бы­ли отой­ти к реке Бе­ре­зи­на на 60-100 км к вос­то­ку, ос­та­вив до 70% за­ня­той ими в хо­де Майской операции тер­ри­то­рии.

Це­ли Майской операции пол­но­стью вы­пол­не­ны не бы­ли, раз­гро­мить бе­ло­русскую груп­пи­ров­ку войск про­тив­ни­ка не уда­лось, но на­сту­п­ле­ние Западного фрон­та от­влек­ло часть его сил с Ук­раи­ны и тем са­мым спо­собст­во­ва­ло ус­пе­ху советских войск Юго-Западного фрон­та в бо­ях под Кие­вом (ос­во­бо­ж­дён 12 ию­ня).

При­чи­ны не­уда­чи Майской операции - не­до­оцен­ка сил и воз­мож­но­стей про­тив­ни­ка, по­спеш­ность в под­го­тов­ке опе­ра­ции, не­дос­та­ток сил и осо­бен­но ре­зер­вов, сла­бое взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду ар­мия­ми, не­дос­тат­ки в ра­бо­те ты­ла.

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