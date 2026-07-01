МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920
МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 года - боевые действия советских войск Западного фронта во время советско-польской войны 1920 года с целью разгромить войска польского Северо-Восточного фронта и оказать содействие советским войскам Юго-Западного фронта; включала наступательные (14-30 мая) и оборонительные (31 мая - 8 июня) операции.
Осуществлялась в условиях, когда польские войска, начав 25 апреля наступление на Украине, продвинулись на 200 км и захватили Киев (6 мая). Чтобы ослабить их натиск, Главное командование РККА приказало Западному фронту перейти в наступление.
Замысел операции состоял в том, чтобы прежде всего разгромить войска противника, прикрывавшие варшавское направление, а затем прижать их с севера к Пинским болотам и уничтожить.
Войскам Западного фронта (командующий - М.Н. Тухачевский; 15-я и 16-я армии, Северная группа войск, всего свыше 81 тысяч штыков и сабель, 459 орудий, свыше 1,9 тысяч пулемётов, 10 бронепоездов, 15 бронеавтомобилей, 67 самолётов) противостояли войска польского Северо-Восточного фронта (генерал С. Шептыцкий; 1-я и 4-я армии, всего около 58 тысяч штыков и сабель, 340 орудий, свыше 1,4 тысяч пулемётов, 10 бронепоездов, 46 самолётов). Главный удар в общем направлении на Вильно (ныне Вильнюс, Литва) наносили войска 15-й армии, Северная группа войск ударом во фланг и тыл польской 1-й армии должна была содействовать наступлению 15-й армии, а войска 16-й армии наносили вспомогательный удар на минском направлении. Учитывая тяжёлое положение, сложившееся в результате наступления поляков на Украине, и данные разведки о намерении противника в ближайшее время начать наступление в Белоруссии (было запланировано на 17 мая), советское командование начало наступление, не дожидаясь подхода резервов.
Войска 15-й армии и Северной группы войск 14 мая перешли в наступление на виленском направлении, сбили противника с позиций и стали теснить по всей своей полосе. В течение 5 суток войска правого фланга и центра 15-й армии продвинулись на 70-80 км, левого - до 50 км, а фронт наступления расширился почти в 2 раза (с 60 до 110 км). 19 мая с опозданием на 2 сутки в наступление перешла 16-я армия, наносившая удар на 40 км южнее указанного ей района, что ослабило влияние этого удара на развитие Майской операции и осложнило организацию взаимодействия с войсками 15-й армии. Форсировав реку Березина, части 8-й стрелковой дивизии 16-й армии овладели населённым пунктом Игумен (ныне Червень, Белоруссия) и к 24 мая продвинулись на глубину до 60 км, однако контрудар противника вынудил их прекратить наступление и к 27 мая отойти за реку. Одновременно на левый берег Березины были отброшены 17-я стрелковая дивизия и бригада 21-й стрелковой дивизии 16-й армии, прорвавшие оборону поляков юго-восточнее города Борисов. К исходу 30 мая наступление ударной группировки (15-я армия и Северная группа войск) советских войск из-за перебоев в доставке продовольствия и боеприпасов, нарушения управления и отсутствия резервов было также остановлено противником. За 17 суток войска Западного фронта продвинулись на глубину 110-130 км.
Подтянув резервы (2,5 дивизии с Украины и 1,5 дивизии из Польши) и создав из них Резервную армию, поляки с 26 мая перешли к активным действиям в районе Плещениц, пытаясь выйти в тыл советской 15-й армии. 31 мая польские войска перешли в контрнаступление по всему фронту. В ходе ожесточённых боёв к 8 июня советские войска вынуждены были отойти к реке Березина на 60-100 км к востоку, оставив до 70% занятой ими в ходе Майской операции территории.
Цели Майской операции полностью выполнены не были, разгромить белорусскую группировку войск противника не удалось, но наступление Западного фронта отвлекло часть его сил с Украины и тем самым способствовало успеху советских войск Юго-Западного фронта в боях под Киевом (освобождён 12 июня).
Причины неудачи Майской операции - недооценка сил и возможностей противника, поспешность в подготовке операции, недостаток сил и особенно резервов, слабое взаимодействие между армиями, недостатки в работе тыла.