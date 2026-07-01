МАЙСЕНСКИЙ ФАРФОР

МАЙСЕНСКИЙ ФАРФОР - ху­дожественные из­де­лия пер­вой в Ев­ро­пе фар­фо­ро­вой ма­ну­фак­ту­ры в городе Май­сен.

Пред­при­ятие ос­но­ва­но сак­сон­ским кур­фюр­стом Фрид­ри­хом Ав­гу­стом I (ко­ро­лём Поль­ши Ав­гу­с­том II Силь­ным) в январе 1710 года в Дрез­де­не; в ию­не 1710 года пе­ре­ве­де­но в май­сен­ский за­мок Альб­рехтс­бург.

Спо­соб про­изводства ев­ропейского фар­фо­ра от­крыт (в хо­де по­ис­ков раз­гад­ки сек­ре­та китайского фар­фо­ра) ме­ж­ду 1702 и 1708 годами при уча­стии ал­хи­ми­ка И.Ф. Бёт­ге­ра (обыч­но упо­ми­на­ет­ся как един­ст­вен­ный изо­бре­та­тель), фрай­бург­ско­го спе­циа­ли­ста по гор­но­му де­лу Г.П. фон Охай­на, ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­ля и фи­ло­со­фа Э.В. Чирн­хау­за и не­сколь­ких экс­пер­тов-гор­ня­ков и пла­виль­щи­ков из Фрай­бур­га; ими най­де­на ба­зо­вая фор­му­ла фар­фо­ра (впо­след­ствии на­зван­но­го бёт­ге­ров­ским). Пер­во­на­чаль­но бы­ла соз­да­на крас­но-ко­рич­не­вая во­до­не­про­ни­цае­мая ке­ра­ми­ка - «бёт­ге­ров­ская крас­ная ка­мен­ная мас­са», или «яш­мо­вый фар­фор», при­об­ре­тав­ший в ре­зуль­та­те шли­фов­ки и по­ли­ров­ки вид по­лу­дра­го­цен­но­го кам­ня. В начале 1708 года Бёт­гер и его кол­ле­ги под­верг­ли вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­но­му об­жи­гу смесь као­ли­на, гли­ны и але­ба­ст­ра: по­лу­чил­ся так называемый из­вест­ко­вый фар­фор. С 1725 года але­бастр и гли­на ста­ли по­сте­пен­но за­ме­нять­ся по­ле­вым шпа­том; с 1735 года на­чал про­из­во­дить­ся снеж­но-бе­лый «шпа­то­вый» фар­фор.

В пер­вые го­ды ма­ну­фак­ту­ра про­из­во­ди­ла из крас­ной ка­мен­ной мас­сы стро­гие по фор­мам со­су­ды (чай­ни­ки, ко­фей­ни­ки с руч­ка­ми в ви­де за­вит­ка, ва­зы с де­ко­ром, ими­ти­рую­щим ла­ко­вую или мра­мо­ро­вид­ную рос­пись, и прочее); ис­пол­ня­лись так­же фи­гур­ки пер­со­на­жей итальянской ко­ме­дии дель ар­те, дет­ские го­лов­ки в «сти­ле ре­нес­санс­ной скульп­ту­ры». В 1713 году на­ча­лось ши­ро­кое про­изводство на­стоя­ще­го бе­ло­го фар­фо­ра. Майсенский фарфор об­ла­дал те­ми же свой­ст­ва­ми, что и ки­тай­ский: бе­лиз­ной, тон­ко­стью, про­зрач­но­стью и пре­вос­ход­ны­ми пла­стическими ка­че­ст­ва­ми, но был бо­лее твёр­дым и от­ли­чал­ся бóльшим со­дер­жа­ни­ем као­ли­на. Уже по­сле смер­ти Э.В. Чирн­хау­за (1708 год) И.Ф. Бёт­гер со­ста­вил ре­цепт фар­фо­ро­вой гла­зу­ри, вне­дрил в про­изводство бле­стя­щую чёр­ную гла­зурь, в 1717 году раз­ра­бо­тал со­став бор­до­во-си­ре­не­вой над­гла­зур­ной крас­ки («бёт­ге­ров­ско­го люс­т­ра»). С 1717 года мас­те­ра ста­ли ос­ваи­вать и под­гла­зур­ную рос­пись ко­баль­то­вы­ми крас­ка­ми. Клей­мо майсенского фарфора (мар­ка в ви­де скре­щён­ных ме­чей - мо­тив, за­им­ст­во­ван­ный из сак­сон­ско­го гер­ба) раз­ра­бо­тал И.М. Штайн­брюк; с 1725 года та­кую мар­ку ста­ли на­но­сить на фар­фор под­гла­зур­ной крас­кой, с 1774 года к ней до­ба­ви­лось изо­бра­же­ние звёз­доч­ки («ме­чи со звез­дой»).

Пер­вы­ми ху­дож­ни­ка­ми ма­ну­фак­ту­ры ста­ли при­двор­ный зо­ло­тых дел мас­тер И.Я. Ир­мин­гер, скульп­то­ры Б. То­ма и П. Хер­ман. Вна­ча­ле ис­поль­зо­ва­лись фор­мы из ас­сор­ти­мен­та мас­те­ров се­ребря­но­го и куз­неч­но­го де­ла, но по­степен­но ста­ли раз­ра­ба­ты­вать­ся чис­то фар­фо­ро­вые фор­мы (пре­имущественно по­су­ды). Рас­пи­сы­вал­ся фар­фор зо­ло­том (ори­ги­наль­ный ва­ри­ант немецкого сти­ля ши­ну­аз­ри) и по­ли­хром­ной над­гла­зур­ной рос­пи­сью. Ху­дож­ни­ка­ми-ис­пол­ни­те­ля­ми бы­ли жи­вопис­цы, ра­бо­тав­шие на до­му, вне ма­ну­фак­ту­ры: эмаль­е­ры из Аугс­бур­га (мас­тер­ская И. Ауф­фен­вер­та и его до­че­рей С. и А.Э. Вальд; мас­тер­ская Б. Зой­те­ра), Брес­лау (мас­тер­ская И. Прейс­ле­ра) и Дрез­де­на (мас­тер­ская И.Г. Фун­ке).

«Жи­во­пис­ный пе­ри­од» (1720-1735 годы) свя­зан с име­нем тех­но­ло­га и художника И.Г. Хёрольд­та, при­гла­шён­но­го из Ве­ны в 1720 году. В это вре­мя бы­ли усо­вер­шен­ст­во­ва­ны ке­ра­мической крас­ки (их па­лит­ра рас­ши­ре­на до 16 цве­тов), вве­де­ны по­зо­ло­та и цвет­ные фо­ны. Ис­поль­зо­ва­лись ри­сун­ки из сборника об­раз­цов, со­став­лен­но­го Хё­рольд­том в 1724-1725 годы. В ори­ги­наль­ном «ки­тай­ско-ев­ро­пей­ском» сти­ле майсенский фарфор под­ра­жа­ние китайским фор­мам (пиа­лы, чай­ни­ки с руч­кой в верх­ней час­ти ту­ло­ва), жи­во­пис­ным де­ко­ра­тив­ным ре­ше­ни­ям (сцен­ки из жиз­ни китайских им­пе­ра­то­ров, «пти­цы в са­дах» и другое), мо­ти­вам де­ко­ра (сти­ли­зо­ван­ные хри­зан­те­мы, пио­ны, гра­на­ты, ло­тос и так далее) и даль­не­во­сточ­ной тех­ни­ке жи­во­пи­си (под­ра­жа­ние китайской жи­во­пи­си в гам­мах «зе­лё­но­го се­мей­ст­ва» и «ро­зо­во­го се­мей­ст­ва», а так­же де­ко­ру японского фар­фо­ра - на­ряд­но­му сти­лю има­ри и сти­ли­зо­ван­ной асим­мет­рич­ной рос­пи­си ка­кие­мон) со­че­та­лось с вве­де­ни­ем ба­роч­но-ро­кай­ль­ных мо­ти­вов (скульп­тур­ные мас­ка­ро­ны, гра­фический зо­ло­той ор­на­мент, об­рам­ляю­щий кар­ту­ши) и ев­ропейских сю­же­тов (пей­заж­ные па­но­ра­мы, сю­жет­ные ком­по­зи­ции по гра­вю­рам с по­ло­тен А. Ват­то, Ф. Бу­ше, Ж.Б. Па­те­ра и других; мастера И.Э. Штад­лер, К.Ф. Хе­рольд, Ф.Э. Шинд­лер, И.Г. Хайнт­це, А.Ф. фон Лё- вен­финк, И.К. Рипп и другие). Поя­вил­ся осо­бый тип про­дук­ции - па­рад­ные сер­ви­зы («С крас­ны­ми дра­ко­на­ми», 1731-1734 годы; «С жёл­тым львом», около 1730 года, и другие), в том числе для российского дво­ра (два «Ели­за­ве­тин­ских», «Ан­д­ре­ев­ский», все 1740-е годы).

«Скульп­тур­ный пе­ри­од» (1735-1763 годы) - эпо­ха рас­цве­та майсенского фарфора; свя­зан с име­на­ми скульп­то­ров-мо­дель­е­ров И.И. Кенд­ле­ра, И.Г. Кирх­не­ра, И.Ф. Эбер­лей­на, П. Рей­ни­ке, Ф.Э. Мей­е­ра и других. Вы­пус­ка­лись мно­го­пред­мет­ные сер­ви­зы, ва­зы, туа­лет­ные и пись­мен­ные при­бо­ры, та­ба­кер­ки и тому подобное, а так­же скульп­тур­ные груп­пы (жан­ро­вые и га­лант­ные сце­ны, фи­гур­ки жи­вот­ных), от­ме­чен­ные тон­ким по­ни­ма­ни­ем спе­ци­фи­ки фар­фо­ро­вой пла­сти­ки, её мяг­ко­стью, изя­ще­ст­вом мо­де­ли­ров­ки и изы­скан­но­стью на­ряд­ной рос­пи­си. В 1731-1732 годы Кенд­лер и Кирх­нер при­ни­ма­ют уча­стие в оформ­ле­нии Япон­ско­го двор­ца в Дрез­де­не (се­рия скульп­тур на ре­лигиозные те­мы, так­же боль­шие фи­гу­ры зве­рей, фут­ля­ры для ча­сов, на­столь­ные фон­та­ны и другое). В 1740-е годы те­ма­ти­ка майсенского фарфора зна­чи­тель­но рас­ши­ря­ет­ся - по­яв­ля­ют­ся изо­бра­же­ния кре­сть­ян и го­ро­жан, пас­то­раль­ные сце­ны, ска­зоч­ные се­рии, по­свя­щён­ные различным на­ро­дам, ми­фо­ло­гические и ал­ле­го­рические сю­же­ты (в том числе при­слан­ные в Рос­сию в 1745 году две се­рии фи­гур из на­столь­ных ук­ра­ше­ний - «Апол­лон и де­вять муз» Кенд­ле­ра и «Ови­дие­вы бо­ги» Эбер­лей­на). Апо­ге­ем твор­че­ст­ва Кенд­ле­ра стал «Ле­бе­ди­ный сер­виз» (1737-1741 годы) - са­мый боль­шой сер­виз в Ев­ро­пе, сде­лан­ный для графа Г. фон Брю­ля (совместно с Эбер­лей­ном, И.Г. Эде­ром, при уча­стии художника Ж.О. Мей­со­нье) и вклю­чав­ший до 2 тысяч пред­ме­тов. В эпо­ху ро­ко­ко соз­да­ют­ся тан­цую­щие лёг­кие фи­гур­ки (Мей­ер); ме­ня­ет­ся ха­рак­тер по­ста­мен­та (бо­лее вы­со­кие под­но­жия фи­гур­ной фор­мы), яр­кие кон­тра­ст­ные цве­та ус­ту­па­ют ме­сто бо­лее свет­лым и мяг­ким.

Бе­ло­снеж­ная гла­зу­ро­ван­ная по­су­да середины XVIII века от­ме­че­на изя­ще­ст­вом ори­ги­наль­ных форм: чаш­ки с ро­кай­ль­ны­ми руч­ка­ми в ви­де за­вит­ков, чай­ни­ки с ха­рак­тер­ным ре­ше­ни­ем но­си­ка в ви­де го­ло­вы дра­ко­на и другое. Тща­тель­но про­ра­бо­тан­ный де­кор до­пол­нял­ся тон­ко про­пи­сан­ны­ми жи­во­пис­ны­ми ми­ниа­тю­ра­ми с ге­раль­ди­кой, вы­пол­нен­ны­ми в по­ли­хром­ной или мо­но­хром­ной (пре­имущественно в пур­пур­ном гри­зай­ле) тех­ни­ке, с изо­бра­же­ни­ем ба­бо­чек и на­се­ко­мых, са­до­вых цве­тов, взя­тых из гра­ви­ро­ван­ных бо­та­нических ат­ла­сов. Пик «бо­та­ни­че­ской» жи­во­пи­си в майсенском фарфоре, со­звуч­ной эс­те­ти­ке ро­ко­ко, при­шёл­ся на 1740-е годы.

С 1763 года про­ис­хо­дит ре­ор­га­ни­за­ция ма­ну­фак­ту­ры; ос­но­ва­на дет­ская ху­дожественная шко­ла (1764 год). В пе­ри­од ру­ко­во­дства пред­при­яти­ем графом К. Мар­ко­ли­ни (1764-1780 годы) французский скульп­тор М.В. Асье соз­дал це­лый ряд слож­ных мно­го­фи­гур­ных ком­по­зи­ций на ми­фо­ло­гические и ал­лего­рические те­мы, так­же сто­ло­вый сер­виз в ду­хе позд­не­го ба­рок­ко для императрицы Ека­те­ри­ны II, вклю­чав­ший в се­бя 40 групп и отдельных фи­гур, про­слав­ляю­щих её цар­ст­во­ва­ние и мо­гу­ще­ст­во Рос­сии (ме­ж­ду 1772 и 1775 годами, совместно с И.И. Кенд­ле­ром; Боль­шой дво­рец, город Ло­мо­но­сов). С 1770-х годов майсенский фарфор при­об­ре­та­ет клас­си­ци­стический ха­рак­тер. Многие фи­гур­ки, ва­зы и кан­де­ляб­ры в «ста­рин­ном» сти­ле по эс­ки­зам И.Э. Ше­нау пе­ре­во­ди­лись в фар­фор М.В. Асье, И.Г. Мат­те­ем, К.Г. Йюх­це­ром, И.К. Шён­хай­том и И.Д. Шё­ном. Осо­бен­но по­пу­ляр­ным ма­те­риа­лом в то вре­мя был би­ск­вит, ко­то­рый ис­поль­зо­ва­ли с 1780 года; в по­су­де от­да­ва­лось пред­поч­те­ние ци­лин­д­рическим, глад­ко­стен­ным, ам­фо­ро­об­раз­ным фор­мам; де­кор, как пра­ви­ло, ос­но­вы­вал­ся на ми­фо­ло­гических мо­ти­вах.

В начале XIX века обо­ст­ря­ет­ся кон­ку­рен­ция майсенского фарфора с другими ев­ропейскими пред­при­ятия­ми. Во вре­мя ру­ко­во­дства ма­ну­фак­ту­рой Г.Г. Кю­ном (1833-1870 годы) ре­фор­ми­ру­ют­ся тех­но­ло­гические про­цес­сы (ус­та­нов­ка 2-ярус­ных пе­чей, вне­дре­ние па­ро­вых ма­шин), про­изводство пе­ре­ез­жа­ет из Альб­рехтс­бур­га в но­вое зда­ние в до­ли­не реки Три­биш под Май­се­ном. Но­вый рас­цвет ма­ну­фак­ту­ры свя­зан с би­дер­май­е­ром и ис­то­риз­мом. Ху­дож­ни­ки И.С. Арн­хольд, Г.Ф. Кер­стинг и А.Л. Рих­тер прив­несли но­вый стиль цве­точ­ной рос­пи­си. В эпо­ху ис­то­риз­ма осо­бен­но по­пу­ля­рен был стиль нео­ро­ко­ко; в рам­ках изо­щрён­ной эк­лек­ти­ки ос­ваи­ва­лись так­же нео­го­ти­ка и не­оре­нес­санс. Во 2-й половине XIX века в основном по­вто­ря­лись мо­де­ли XVIII века.

Ме­ж­ду 1903 и 1905 годами Х.К. ван де Вел­де и Р. Ри­мер­шмид соз­да­ли в ду­хе юген­д­сти­ля про­ек­ты сто­ло­вых сер­ви­зов, ук­ра­шен­ных си­ней под­гла­зур­ной рос­пи­сью. В это вре­мя на ма­ну­фак­ту­ре ра­бо­та­ли братья К. и Р. Хент­шель, Т. Груст, Ф. Ланж, Г. Мейд, А. Ах­тен­ха­ген, О.Э. Г. Войт, Е.А.В. Ба­ринг, Ю.А. Барт, П. Шойрих (ав­тор свыше 100 ра­бот, в том числе се­рии «Рус­ский ба­лет», 1912-1913 годы, син­те­зи­ро­вав­ший сти­ли­сти­ку нео­ро­ко­ко и ар де­ко). В 1919 году с ис­поль­зо­ва­ни­ем но­вой фор­му­лы вос­соз­дан «яш­мо­вый фар­фор», в ко­то­ром де­ла­лись ре­п­ли­ки брон­зо­вых от­ли­вок скульп­то­ра-ани­ма­ли­ста А. Гу­ля; в ани­ма­ли­стическом жан­ре ра­бо­та­ли скульп­то­ры П. Валь­тер, М. Эс­сер (соз­да­вал так­же сто­ло­вые сер­ви­зы). В майсенском фарфоре вос­про­из­во­ди­лись так­же не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния Э. Бар­ла­ха. Из мас­те­ров, ра­бо­тав­ших с 1920-х годов, вы­де­ля­ет­ся Э.П. Бёр­нер, ис­пол­нив­ший сто­ло­вые на­бо­ры, скульп­ту­ру, ва­зы, под­свеч­ни­ки и ме­да­ли, так­же пер­вый в ми­ре фар­фо­ро­вый ка­рий­он из 37 ко­ло­ко­лов для церкви Фрау­энкир­хе в Май­се­не (1929 год). Майсенский фарфор пред­став­лен на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же (из­де­лия Эс­се­ра и Шой­ри­ха, по­лу­чив­шие Гран-при).

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны пред­при­ятие не по­стра­да­ло; по­сле об­ра­зо­вания ГДР на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но (1949 год), с 1950 года по­лу­чи­ло названием «Государственная фар­фо­ро­вая ма­ну­фак­ту­ра Май­се­на». В начале 1960-х годов на­ча­лось кри­тическое изу­че­ние тра­ди­ций майсенского фарфора; ди­зай­нер Л. Цеп­нер, скульп­тор П. Штранг и мас­те­ра по рос­пи­си Х. Вер­нер, Р. Штол­ле и Ф. Брет­ш­най­дер за­да­лись це­лью воз­ро­дить уни­каль­ную май­сен­скую сто­ло­вую по­су­ду с тра­диционной руч­ной рос­пи­сью. В конце XX - начале XXI веков про­из­во­дит­ся прак­ти­че­ски толь­ко штуч­ная про­дук­ция. Отдельное на­прав­ле­ние современного майсенского фарфора - из­го­тов­ле­ние стен­ных па­не­лей. Сре­ди мас­те­ров - С. Вакс, С. Клё­де, Г. Гау­бе и Й. Да­ниль­чик, при­ме­няю­щие ин­но­вационные под­хо­ды к тра­диционному про­изводству.

При пред­при­ятии - му­зей майсенского фарфора, вы­ста­воч­ный зал и де­мон­ст­ра­ци­он­ная мас­тер­ская.

Дополнительная литература:

Бут­лер К. Мей­сен­ская фар­фо­ро­вая пла­сти­ка XVIII в. в со­б­ра­нии Эр­ми­та­жа. Л., 1977;

Jedding H. Meissner Porzellan des 18. Jahrhunderts. Münch., 1979; idem. Meissner Por­zellan des 19. und 20. Jahrhunderts. M ̈unch., 1981;

Walcha O. Meissner Porzellan. L., 1981;

Willsberger J., Rückert R. Meissen: Porzellan des 18. Jahrhunderts. Dortmund, 1982;

Mei­er G. Porzellan aus der Meissener Manufaktur. B., 1991.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)