МАЙСЕНСКИЙ ФАРФОР
МАЙСЕНСКИЙ ФАРФОР - художественные изделия первой в Европе фарфоровой мануфактуры в городе Майсен.
Предприятие основано саксонским курфюрстом Фридрихом Августом I (королём Польши Августом II Сильным) в январе 1710 года в Дрездене; в июне 1710 года переведено в майсенский замок Альбрехтсбург.
Способ производства европейского фарфора открыт (в ходе поисков разгадки секрета китайского фарфора) между 1702 и 1708 годами при участии алхимика И.Ф. Бётгера (обычно упоминается как единственный изобретатель), фрайбургского специалиста по горному делу Г.П. фон Охайна, естествоиспытателя и философа Э.В. Чирнхауза и нескольких экспертов-горняков и плавильщиков из Фрайбурга; ими найдена базовая формула фарфора (впоследствии названного бётгеровским). Первоначально была создана красно-коричневая водонепроницаемая керамика - «бётгеровская красная каменная масса», или «яшмовый фарфор», приобретавший в результате шлифовки и полировки вид полудрагоценного камня. В начале 1708 года Бётгер и его коллеги подвергли высокотемпературному обжигу смесь каолина, глины и алебастра: получился так называемый известковый фарфор. С 1725 года алебастр и глина стали постепенно заменяться полевым шпатом; с 1735 года начал производиться снежно-белый «шпатовый» фарфор.
В первые годы мануфактура производила из красной каменной массы строгие по формам сосуды (чайники, кофейники с ручками в виде завитка, вазы с декором, имитирующим лаковую или мраморовидную роспись, и прочее); исполнялись также фигурки персонажей итальянской комедии дель арте, детские головки в «стиле ренессансной скульптуры». В 1713 году началось широкое производство настоящего белого фарфора. Майсенский фарфор обладал теми же свойствами, что и китайский: белизной, тонкостью, прозрачностью и превосходными пластическими качествами, но был более твёрдым и отличался бóльшим содержанием каолина. Уже после смерти Э.В. Чирнхауза (1708 год) И.Ф. Бётгер составил рецепт фарфоровой глазури, внедрил в производство блестящую чёрную глазурь, в 1717 году разработал состав бордово-сиреневой надглазурной краски («бётгеровского люстра»). С 1717 года мастера стали осваивать и подглазурную роспись кобальтовыми красками. Клеймо майсенского фарфора (марка в виде скрещённых мечей - мотив, заимствованный из саксонского герба) разработал И.М. Штайнбрюк; с 1725 года такую марку стали наносить на фарфор подглазурной краской, с 1774 года к ней добавилось изображение звёздочки («мечи со звездой»).
Первыми художниками мануфактуры стали придворный золотых дел мастер И.Я. Ирмингер, скульпторы Б. Тома и П. Херман. Вначале использовались формы из ассортимента мастеров серебряного и кузнечного дела, но постепенно стали разрабатываться чисто фарфоровые формы (преимущественно посуды). Расписывался фарфор золотом (оригинальный вариант немецкого стиля шинуазри) и полихромной надглазурной росписью. Художниками-исполнителями были живописцы, работавшие на дому, вне мануфактуры: эмальеры из Аугсбурга (мастерская И. Ауффенверта и его дочерей С. и А.Э. Вальд; мастерская Б. Зойтера), Бреслау (мастерская И. Прейслера) и Дрездена (мастерская И.Г. Функе).
«Живописный период» (1720-1735 годы) связан с именем технолога и художника И.Г. Хёрольдта, приглашённого из Вены в 1720 году. В это время были усовершенствованы керамической краски (их палитра расширена до 16 цветов), введены позолота и цветные фоны. Использовались рисунки из сборника образцов, составленного Хёрольдтом в 1724-1725 годы. В оригинальном «китайско-европейском» стиле майсенский фарфор подражание китайским формам (пиалы, чайники с ручкой в верхней части тулова), живописным декоративным решениям (сценки из жизни китайских императоров, «птицы в садах» и другое), мотивам декора (стилизованные хризантемы, пионы, гранаты, лотос и так далее) и дальневосточной технике живописи (подражание китайской живописи в гаммах «зелёного семейства» и «розового семейства», а также декору японского фарфора - нарядному стилю имари и стилизованной асимметричной росписи какиемон) сочеталось с введением барочно-рокайльных мотивов (скульптурные маскароны, графический золотой орнамент, обрамляющий картуши) и европейских сюжетов (пейзажные панорамы, сюжетные композиции по гравюрам с полотен А. Ватто, Ф. Буше, Ж.Б. Патера и других; мастера И.Э. Штадлер, К.Ф. Херольд, Ф.Э. Шиндлер, И.Г. Хайнтце, А.Ф. фон Лё- венфинк, И.К. Рипп и другие). Появился особый тип продукции - парадные сервизы («С красными драконами», 1731-1734 годы; «С жёлтым львом», около 1730 года, и другие), в том числе для российского двора (два «Елизаветинских», «Андреевский», все 1740-е годы).
«Скульптурный период» (1735-1763 годы) - эпоха расцвета майсенского фарфора; связан с именами скульпторов-модельеров И.И. Кендлера, И.Г. Кирхнера, И.Ф. Эберлейна, П. Рейнике, Ф.Э. Мейера и других. Выпускались многопредметные сервизы, вазы, туалетные и письменные приборы, табакерки и тому подобное, а также скульптурные группы (жанровые и галантные сцены, фигурки животных), отмеченные тонким пониманием специфики фарфоровой пластики, её мягкостью, изяществом моделировки и изысканностью нарядной росписи. В 1731-1732 годы Кендлер и Кирхнер принимают участие в оформлении Японского дворца в Дрездене (серия скульптур на религиозные темы, также большие фигуры зверей, футляры для часов, настольные фонтаны и другое). В 1740-е годы тематика майсенского фарфора значительно расширяется - появляются изображения крестьян и горожан, пасторальные сцены, сказочные серии, посвящённые различным народам, мифологические и аллегорические сюжеты (в том числе присланные в Россию в 1745 году две серии фигур из настольных украшений - «Аполлон и девять муз» Кендлера и «Овидиевы боги» Эберлейна). Апогеем творчества Кендлера стал «Лебединый сервиз» (1737-1741 годы) - самый большой сервиз в Европе, сделанный для графа Г. фон Брюля (совместно с Эберлейном, И.Г. Эдером, при участии художника Ж.О. Мейсонье) и включавший до 2 тысяч предметов. В эпоху рококо создаются танцующие лёгкие фигурки (Мейер); меняется характер постамента (более высокие подножия фигурной формы), яркие контрастные цвета уступают место более светлым и мягким.
Белоснежная глазурованная посуда середины XVIII века отмечена изяществом оригинальных форм: чашки с рокайльными ручками в виде завитков, чайники с характерным решением носика в виде головы дракона и другое. Тщательно проработанный декор дополнялся тонко прописанными живописными миниатюрами с геральдикой, выполненными в полихромной или монохромной (преимущественно в пурпурном гризайле) технике, с изображением бабочек и насекомых, садовых цветов, взятых из гравированных ботанических атласов. Пик «ботанической» живописи в майсенском фарфоре, созвучной эстетике рококо, пришёлся на 1740-е годы.
С 1763 года происходит реорганизация мануфактуры; основана детская художественная школа (1764 год). В период руководства предприятием графом К. Марколини (1764-1780 годы) французский скульптор М.В. Асье создал целый ряд сложных многофигурных композиций на мифологические и аллегорические темы, также столовый сервиз в духе позднего барокко для императрицы Екатерины II, включавший в себя 40 групп и отдельных фигур, прославляющих её царствование и могущество России (между 1772 и 1775 годами, совместно с И.И. Кендлером; Большой дворец, город Ломоносов). С 1770-х годов майсенский фарфор приобретает классицистический характер. Многие фигурки, вазы и канделябры в «старинном» стиле по эскизам И.Э. Шенау переводились в фарфор М.В. Асье, И.Г. Маттеем, К.Г. Йюхцером, И.К. Шёнхайтом и И.Д. Шёном. Особенно популярным материалом в то время был бисквит, который использовали с 1780 года; в посуде отдавалось предпочтение цилиндрическим, гладкостенным, амфорообразным формам; декор, как правило, основывался на мифологических мотивах.
В начале XIX века обостряется конкуренция майсенского фарфора с другими европейскими предприятиями. Во время руководства мануфактурой Г.Г. Кюном (1833-1870 годы) реформируются технологические процессы (установка 2-ярусных печей, внедрение паровых машин), производство переезжает из Альбрехтсбурга в новое здание в долине реки Трибиш под Майсеном. Новый расцвет мануфактуры связан с бидермайером и историзмом. Художники И.С. Арнхольд, Г.Ф. Керстинг и А.Л. Рихтер привнесли новый стиль цветочной росписи. В эпоху историзма особенно популярен был стиль неорококо; в рамках изощрённой эклектики осваивались также неоготика и неоренессанс. Во 2-й половине XIX века в основном повторялись модели XVIII века.
Между 1903 и 1905 годами Х.К. ван де Велде и Р. Римершмид создали в духе югендстиля проекты столовых сервизов, украшенных синей подглазурной росписью. В это время на мануфактуре работали братья К. и Р. Хентшель, Т. Груст, Ф. Ланж, Г. Мейд, А. Ахтенхаген, О.Э. Г. Войт, Е.А.В. Баринг, Ю.А. Барт, П. Шойрих (автор свыше 100 работ, в том числе серии «Русский балет», 1912-1913 годы, синтезировавший стилистику неорококо и ар деко). В 1919 году с использованием новой формулы воссоздан «яшмовый фарфор», в котором делались реплики бронзовых отливок скульптора-анималиста А. Гуля; в анималистическом жанре работали скульпторы П. Вальтер, М. Эссер (создавал также столовые сервизы). В майсенском фарфоре воспроизводились также некоторые произведения Э. Барлаха. Из мастеров, работавших с 1920-х годов, выделяется Э.П. Бёрнер, исполнивший столовые наборы, скульптуру, вазы, подсвечники и медали, также первый в мире фарфоровый карийон из 37 колоколов для церкви Фрауэнкирхе в Майсене (1929 год). Майсенский фарфор представлен на Всемирной выставке 1937 года в Париже (изделия Эссера и Шойриха, получившие Гран-при).
Во время 2-й мировой войны предприятие не пострадало; после образования ГДР национализировано (1949 год), с 1950 года получило названием «Государственная фарфоровая мануфактура Майсена». В начале 1960-х годов началось критическое изучение традиций майсенского фарфора; дизайнер Л. Цепнер, скульптор П. Штранг и мастера по росписи Х. Вернер, Р. Штолле и Ф. Бретшнайдер задались целью возродить уникальную майсенскую столовую посуду с традиционной ручной росписью. В конце XX - начале XXI веков производится практически только штучная продукция. Отдельное направление современного майсенского фарфора - изготовление стенных панелей. Среди мастеров - С. Вакс, С. Клёде, Г. Гаубе и Й. Данильчик, применяющие инновационные подходы к традиционному производству.
При предприятии - музей майсенского фарфора, выставочный зал и демонстрационная мастерская.
Дополнительная литература:
Бутлер К. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII в. в собрании Эрмитажа. Л., 1977;
Jedding H. Meissner Porzellan des 18. Jahrhunderts. Münch., 1979; idem. Meissner Porzellan des 19. und 20. Jahrhunderts. M ̈unch., 1981;
Walcha O. Meissner Porzellan. L., 1981;
Willsberger J., Rückert R. Meissen: Porzellan des 18. Jahrhunderts. Dortmund, 1982;
Meier G. Porzellan aus der Meissener Manufaktur. B., 1991.