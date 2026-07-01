МАЙСЕН

МАЙСЕН, Мей­сен - го­род на юго-вос­то­ке Гер­ма­нии, зем­ля Сак­со­ния.

Население 27,6 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Эль­ба при впа­де­нии в неё при­то­ка Три­биш, в 25 км к се­ве­ро-за­па­ду от Дрез­де­на.

Ав­то­до­ро­ги (в том числе ско­ро­ст­ные фе­де­раль­ные ав­то­трас­сы) и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли со­еди­ня­ют Майсен с Дрез­ден­ским транс­порт­ным уз­лом и другими цен­тра­ми Восточной Гер­ма­нии. Реч­ным со­об­ще­ни­ем по Эль­бе свя­зан с Дрез­де­ном.

Бург ос­но­ван в 929 году германским ко­ро­лём Ген­ри­хом I Пти­це­ло­вом на мес­те славянского по­се­ле­ния Мис­ни (Misni) как центральный опор­ный пункт гер­ман­цев в сред­нем те­че­нии реки Эль­ба. Ре­зи­ден­ция маркграфа и епи­ско­па с 968 года, бург­гра­фа с 1068 года. В X-XI века по­оче­рёд­но на­хо­дил­ся во вла­де­нии не­сколь­ких ари­сто­кра­тических ро­дов (Эк­ке­хар­дин­ге­ры, Бру­но­не­ны и др.), с конца XI века под вла­стью Вет­ти­нов. Го­род­ское пра­во с конца XII века (по другим дан­ным, с 1205 года). С 1423 года ре­зи­ден­ция кур­фюр­ста Сак­сон­ско­го. По так называемому лейп­циг­ско­му раз­де­лу вла­де­ний Вет­ти­нов в 1485 году ото­шёл к пред­ста­ви­те­лям их аль­бер­тин­ской вет­ви, по­лу­чив­ших ти­тул гер­цо­гов Сак­сон­ских. В ре­зуль­та­те пе­ре­но­са гер­цог­ской ре­зи­ден­ции в Дрез­ден и Вит­тен­берг в конце XV века ут­ра­тил по­ли­тическое зна­че­ние. В 1539 году в Майсен про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция, в 1581 году уп­разд­не­но епи­скоп­ст­во Майсена. Один из цен­тров Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524-1526 годов, силь­но по­стра­дал во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов. В XV-XVI века круп­ный центр про­изводства по­лот­на (по­сле Три­дца­ти­лет­ней вой­ны при­шло в упа­док). В 1710 году Ав­густ II Силь­ный ос­но­вал в Майсене пер­вую в Ев­ро­пе фар­фо­ро­вую ма­ну­фак­ту­ру, по­сле че­го эко­но­мическое зна­че­ние Майсена ста­ло воз­рас­тать. В 1806 году во­шёл в ко­ро­лев­ст­во Сак­со­ния. С 1835 года от Майсена вниз и вверх по те­че­нию Эль­бы ста­ли кур­си­ро­вать пер­вые па­ро­хо­ды, в 1860 году от­кры­та же­лез­ная до­ро­га. С 1945 года в Советской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, с 1949 года в ГДР, с 1990 года в фе­де­раль­ной зем­ле ФРГ Сак­со­ния. По­стра­дал от на­вод­не­ния в 2002 году.

На ска­ле на ле­вом бе­ре­гу Эль­бы воз­вы­ша­ют­ся го­тический со­бор Свя­тых Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и До­на­та (середина XIII - XV веков; баш­ни пе­ре­строе­ны в 1903-1909 годы; ал­тарь - окало 1540 года, трип­тих в ка­пел­ле Святого Ге­ор­гия - 1534 год, оба - Л. Кра­нах Стар­ший) и позд­не­го­тический за­мок Альб­рехтс­бург (1471-1525 годы, архитектор Ар­нольд Вест­фаль­ский; ны­не му­зей) - 3-этаж­ное зда­ние со звезд­ча­ты­ми и со­то­вы­ми сво­да­ми, в баш­нях - вин­то­вые ле­ст­ни­цы с резь­бой по кам­ню. Со­хра­ни­лись так­же ос­тат­ки городских ук­ре­п­ле­ний (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но к 1220 году; большая часть раз­ру­ше­на в 1832-1843 годы; в Сред­них во­ро­тах - Му­зей Тор­ха­ус); бывший монастырь ав­гу­стин­цев (1205 год; церковь Святой Аф­ры - около 1300 года, ка­пел­лы XV века), руи­ны цис­тер­ци­ан­ско­го монастыря Святого Кре­ста (1217 год, раз­ру­шен в XVII-XIX века); церк­ви фран­ци­скан­цев (середина XV века; ны­не Му­зей го­ро­да, ос­но­ван в 1901 году), Бо­го­ма­те­ри на Ры­ноч­ной площади (Марк­т­плац; 1455-1457 годы, пе­ре­строе­на в XVI-XVII века; фар­фо­ро­вые ко­ло­ко­ла - 1929 год), Святого Бен­но в сти­ле нео­го­ти­ки (1887 год), Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1898 год, фре­ски С. Шнай­де­ра), Святого Ни­ко­лая в па­мять жертв 1-й ми­ро­вой вой­ны (1921-1929 годы, фар­фо­ро­вые фи­гу­ры свя­тых); Ра­ту­ша (около 1472 года), бывшая пи­вовар­ня (XVI век), жи­лые до­ма XV-XVIII веков (так называемый Дом оле­ня, так называемый дом Святого Бен­но) и другие. На пра­вом бе­ре­гу Эль­бы, в районе Вас­сер­бург, - церковь Святого Иа­ко­ва (конец XV века).

Те­ат­раль­ное общество (1816 год). Городской те­атр (от­крыт в 1851 году в бывшем зда­нии скла­да, 1545-1547 годы, архитектор А. От­тен­бах; по­сто­ян­ная труп­па с 1935 года) по­ка­зы­ва­ет опе­рет­ты, мю­зик­лы, дра­ма­тические спек­так­ли, про­во­дит кон­цер­ты. Майсен уча­ст­ву­ет в фес­ти­валь­ных про­грам­мах Дрез­де­на. Еже­год­но про­во­дит­ся Май­сен­ский празд­ник вин (сен­тябрь). Зоо­парк.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Майсена - ин­ду­ст­рия ту­риз­ма и об­слу­жи­ваю­щие её от­рас­ли. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да с начала XVIII века ве­дёт­ся до­бы­ча сы­рья для из­го­тов­ле­ния фар­фо­ра, в начале XXI века функ­цио­ни­ру­ет един­ст­вен­ная шах­та «Seilitz» (еже­год­но до­бы­ва­ет­ся 150-300 т као­ли­на). «Государственная фар­фо­ро­вая ма­ну­фак­ту­ра Май­се­на» («Staatliche Porzellan-Manufaktur Meis­sen GmbH») - ста­рей­шее пред­при­ятие от­рас­ли в Ев­ро­пе, вы­пус­ка­ет май­сен­ский фар­фор; дей­ст­ву­ет му­зей май­сен­ско­го фар­фо­ра при пред­прия­тии. Про­изводство кра­сок для ке­ра­ми­ки, а так­же пи­ва, фрук­то­вых со­ков (главным образом яб­лоч­но­го) и вин (ок­ре­ст­но­сти Майсена - са­мый се­ве­ро-вос­точ­ный в Ев­ро­пе рай­он ви­но­де­лия). Тра­ди­ци­он­ная для Майсена от­расль - вы­пуск кон­ди­тер­ских из­де­лий (пе­че­нье «май­сен­ский фум­мель» - один из основных городских брен­дов). Име­ют­ся не­боль­шие пред­при­ятия фар­ма­цев­тической, ра­дио­элек­трон­ной промышленности, при­бо­ро­строе­ния.

Близ Майсена (на ост­ро­ве) рас­по­ло­жен охот­ни­чий за­мок Мо­риц­бург с 4 круг­лы­ми баш­ня­ми по уг­лам (1542-1546 годы, архитектор Г. Ден-Рот­фель­зер; рас­ши­рен и пе­ре­стро­ен в 1723-1736 годы, архитектор М.Д. Пёп­пель­ман; ны­не здесь размещаются Му­зей ба­рок­ко, Охот­ни­чий музей и Ме­мо­ри­аль­ный му­зей К. Коль­виц).

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