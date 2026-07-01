МАЙСЕН
МАЙСЕН, Мейсен - город на юго-востоке Германии, земля Саксония.
Население 27,6 тысяч человек (2010 год).
Расположен в долине реки Эльба при впадении в неё притока Трибиш, в 25 км к северо-западу от Дрездена.
Автодороги (в том числе скоростные федеральные автотрассы) и железнодорожные магистрали соединяют Майсен с Дрезденским транспортным узлом и другими центрами Восточной Германии. Речным сообщением по Эльбе связан с Дрезденом.
Бург основан в 929 году германским королём Генрихом I Птицеловом на месте славянского поселения Мисни (Misni) как центральный опорный пункт германцев в среднем течении реки Эльба. Резиденция маркграфа и епископа с 968 года, бургграфа с 1068 года. В X-XI века поочерёдно находился во владении нескольких аристократических родов (Эккехардингеры, Брунонены и др.), с конца XI века под властью Веттинов. Городское право с конца XII века (по другим данным, с 1205 года). С 1423 года резиденция курфюрста Саксонского. По так называемому лейпцигскому разделу владений Веттинов в 1485 году отошёл к представителям их альбертинской ветви, получивших титул герцогов Саксонских. В результате переноса герцогской резиденции в Дрезден и Виттенберг в конце XV века утратил политическое значение. В 1539 году в Майсен проведена Реформация, в 1581 году упразднено епископство Майсена. Один из центров Крестьянской войны 1524-1526 годов, сильно пострадал во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. В XV-XVI века крупный центр производства полотна (после Тридцатилетней войны пришло в упадок). В 1710 году Август II Сильный основал в Майсене первую в Европе фарфоровую мануфактуру, после чего экономическое значение Майсена стало возрастать. В 1806 году вошёл в королевство Саксония. С 1835 года от Майсена вниз и вверх по течению Эльбы стали курсировать первые пароходы, в 1860 году открыта железная дорога. С 1945 года в Советской зоне оккупации Германии, с 1949 года в ГДР, с 1990 года в федеральной земле ФРГ Саксония. Пострадал от наводнения в 2002 году.
На скале на левом берегу Эльбы возвышаются готический собор Святых Иоанна Крестителя и Доната (середина XIII - XV веков; башни перестроены в 1903-1909 годы; алтарь - окало 1540 года, триптих в капелле Святого Георгия - 1534 год, оба - Л. Кранах Старший) и позднеготический замок Альбрехтсбург (1471-1525 годы, архитектор Арнольд Вестфальский; ныне музей) - 3-этажное здание со звездчатыми и сотовыми сводами, в башнях - винтовые лестницы с резьбой по камню. Сохранились также остатки городских укреплений (строительство завершено к 1220 году; большая часть разрушена в 1832-1843 годы; в Средних воротах - Музей Торхаус); бывший монастырь августинцев (1205 год; церковь Святой Афры - около 1300 года, капеллы XV века), руины цистерцианского монастыря Святого Креста (1217 год, разрушен в XVII-XIX века); церкви францисканцев (середина XV века; ныне Музей города, основан в 1901 году), Богоматери на Рыночной площади (Марктплац; 1455-1457 годы, перестроена в XVI-XVII века; фарфоровые колокола - 1929 год), Святого Бенно в стиле неоготики (1887 год), Святого Иоанна Крестителя (1898 год, фрески С. Шнайдера), Святого Николая в память жертв 1-й мировой войны (1921-1929 годы, фарфоровые фигуры святых); Ратуша (около 1472 года), бывшая пивоварня (XVI век), жилые дома XV-XVIII веков (так называемый Дом оленя, так называемый дом Святого Бенно) и другие. На правом берегу Эльбы, в районе Вассербург, - церковь Святого Иакова (конец XV века).
Театральное общество (1816 год). Городской театр (открыт в 1851 году в бывшем здании склада, 1545-1547 годы, архитектор А. Оттенбах; постоянная труппа с 1935 года) показывает оперетты, мюзиклы, драматические спектакли, проводит концерты. Майсен участвует в фестивальных программах Дрездена. Ежегодно проводится Майсенский праздник вин (сентябрь). Зоопарк.
Основа экономики Майсена - индустрия туризма и обслуживающие её отрасли. В окрестностях города с начала XVIII века ведётся добыча сырья для изготовления фарфора, в начале XXI века функционирует единственная шахта «Seilitz» (ежегодно добывается 150-300 т каолина). «Государственная фарфоровая мануфактура Майсена» («Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH») - старейшее предприятие отрасли в Европе, выпускает майсенский фарфор; действует музей майсенского фарфора при предприятии. Производство красок для керамики, а также пива, фруктовых соков (главным образом яблочного) и вин (окрестности Майсена - самый северо-восточный в Европе район виноделия). Традиционная для Майсена отрасль - выпуск кондитерских изделий (печенье «майсенский фуммель» - один из основных городских брендов). Имеются небольшие предприятия фармацевтической, радиоэлектронной промышленности, приборостроения.
Близ Майсена (на острове) расположен охотничий замок Морицбург с 4 круглыми башнями по углам (1542-1546 годы, архитектор Г. Ден-Ротфельзер; расширен и перестроен в 1723-1736 годы, архитектор М.Д. Пёппельман; ныне здесь размещаются Музей барокко, Охотничий музей и Мемориальный музей К. Кольвиц).