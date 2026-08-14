МАЙРЁКЕР ФРИДЕРИКА

МАЙРЁКЕР ФРИДЕРИ­КА - австрийская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье учи­те­ля.

По­лу­чи­ла пе­да­го­гическое об­ра­зо­ва­ние в тор­го­во-эко­но­мическом училище (1941-1945 годы).

В 1942-1945 годы слу­жи­ла ма­ши­ни­ст­кой в вой­сках ПВО. Пре­по­да­ва­ла английский язык в шко­ле (1946-1969 годы).

Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт в вен­ском журнале «Plan» (1946 год), на фо­ру­ме ев­ропейского мо­дер­низ­ма и мо­ло­дой австрийской литературы.

Пер­вая кни­га - про­за­ический сборник «Тра-ра-ля-ля: скон­фу­жен­ная кни­га» («Larifari: Ein kon­fuses Buch», 1956 год), об­на­ру­жи­ваю­щий влия­ние сюр­реа­лиз­ма. Ши­ро­кое при­зна­ние Майрёкер при­нёс сборник «Му­зы смер­ти» («Tod durch Musen», 1966 год), со­че­тав­ший сти­хи и про­зу, в ко­то­ром бы­ла ис­поль­зо­ва­на тех­ни­ка язы­ко­во­го мон­та­жа (так называемые то­таль­ные тек­сты).

В про­из­ве­де­ни­ях Майрёкер, с их гус­той ас­со­циа­тив­но­стью, лич­ное про­стран­ст­во по­этического «я» син­те­зи­ру­ет в се­бе мно­го­об­раз­ные от­кли­ки на по­этические, жи­во­пис­ные и му­зы­каль­ные об­ра­зы.

Ав­тор свыше 80 по­этических и про­за­ических книг, ра­дио­пьес.

Сочинения:

Gesammelte Prosa 1949-2001. Fr./M., 2001. Bd 1-5;

Gesammelte Gedichte 1939-2003. Fr./M., 2005.