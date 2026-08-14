МАЙРЁКЕР ФРИДЕРИКА
МАЙРЁКЕР ФРИДЕРИКА - австрийская писательница.
Родилась в семье учителя.
Получила педагогическое образование в торгово-экономическом училище (1941-1945 годы).
В 1942-1945 годы служила машинисткой в войсках ПВО. Преподавала английский язык в школе (1946-1969 годы).
Дебютировала как поэт в венском журнале «Plan» (1946 год), на форуме европейского модернизма и молодой австрийской литературы.
Первая книга - прозаический сборник «Тра-ра-ля-ля: сконфуженная книга» («Larifari: Ein konfuses Buch», 1956 год), обнаруживающий влияние сюрреализма. Широкое признание Майрёкер принёс сборник «Музы смерти» («Tod durch Musen», 1966 год), сочетавший стихи и прозу, в котором была использована техника языкового монтажа (так называемые тотальные тексты).
В произведениях Майрёкер, с их густой ассоциативностью, личное пространство поэтического «я» синтезирует в себе многообразные отклики на поэтические, живописные и музыкальные образы.
Автор свыше 80 поэтических и прозаических книг, радиопьес.
Сочинения:
Gesammelte Prosa 1949-2001. Fr./M., 2001. Bd 1-5;
Gesammelte Gedichte 1939-2003. Fr./M., 2005.