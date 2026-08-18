МАЙРАМАДАГСКИЙ МУЗЕЙ

Майрамадагский музей «Защитников Суарского ущелья».

Музей расположен на территории бывших колхозный конюшен, где в ноябре 1942 года держали оборону курсанты 34 отдельной морской стрелковой бригады.

На месте боев родственниками погибших посажен сад с редкостными на Кавказе саженцами: китайские сирени, тюльпановые деревья и другое. По просьбе ветеранов - участников боев за Суарское ущелье открыта Аллея послевоенных захоронений, где хоронят ветеранов ВОВ .

Иллюстрации:

Майрамадагский музей «Защитников Суарского ущелья».