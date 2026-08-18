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МАЙРАМАДАГСКИЙ МУЗЕЙ
Майрамадагский музей «Защитников Суарского ущелья».
Музей расположен на территории бывших колхозный конюшен, где в ноябре 1942 года держали оборону курсанты 34 отдельной морской стрелковой бригады.
На месте боев родственниками погибших посажен сад с редкостными на Кавказе саженцами: китайские сирени, тюльпановые деревья и другое. По просьбе ветеранов - участников боев за Суарское ущелье открыта Аллея послевоенных захоронений, где хоронят ветеранов ВОВ.
Иллюстрации:
Майрамадагский музей «Защитников Суарского ущелья».
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