МАЙР СИМОН
МАЙР СИМОН (Майер Иоганн Симон, Джованни Симоне) - немецкий и итальянский композитор, историк музыки, педагог.
С 1781 года изучал теологию в университете в Ингольштадте; стал священником.
С 1789 года жил в Бергамо и учился у капельмейстера К. Ленци, затем в Венеции, где брал уроки у капельмейстера собора Cвятого Марка Ф. Бертони.
В 1794 году в театре «Ла Фениче» (Венеция) поставлена его первая опера «Сапфо, или Обряды Аполлона». В дальнейшем сочинил свыше 70 опер, в том числе: «Лодоиска» (1796 год, Венеция), «Аделаида» (1799 год, там же), «Гиневра Шотландская» (по мотивам поэмы «Неистовый Роланд» Л. Ариосто; 1801 год, Триест), «Алонсо и Кора» (1803 год, Милан), «Элиза» (1804 год, Венеция), «Медея в Коринфе» (1813 год, Неаполь), «Ифигения в Тавриде» (1817 год, Флоренция), «Федра» (1820 год, Милан).
Оказал влияние на развитие итальянской оперы, в том числе на Г. Доницетти (который был его учеником) и Дж. Россини.
Писал оратории, кантаты, мессы и другое.
С 1805 года преподавал композицию в музыкальной школе в Бергамо.
Сочинения:
Brevi notizie istoriche della vita e delle opere di G. Haydn. Bergamo, 1809;
Cenni biografici di A. Capuzzi. Bergamo, 1819;
Regolamento delle lezioni caritatevoli di musica. Bergamo, 1822;
Osservazioni di un veсchio suonatore di viola. Bergamo, 1835.