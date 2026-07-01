МАЙР СИМОН

МАЙР СИМОН (Май­ер Ио­ганн Си­мон, Джо­ван­ни Си­мо­не) - немецкий и итальянский ком­по­зи­тор, ис­то­рик му­зы­ки, пе­да­гог.

С 1781 года изу­чал тео­ло­гию в университете в Ин­голь­штад­те; стал свя­щен­ни­ком.

С 1789 года жил в Бер­га­мо и учил­ся у ка­пель­мей­сте­ра К. Лен­ци, за­тем в Ве­не­ции, где брал уро­ки у ка­пель­мей­сте­ра со­бо­ра Cвятого Мар­ка Ф. Бер­то­ни.

В 1794 году в те­ат­ре «Ла Фе­ни­че» (Ве­не­ция) по­став­ле­на его первая опе­ра «Сап­фо, или Об­ря­ды Апол­ло­на». В даль­ней­шем со­чи­нил свыше 70 опер, в том числе: «Ло­до­ис­ка» (1796 год, Ве­не­ция), «Аде­лаи­да» (1799 год, там же), «Ги­нев­ра Шот­ланд­ская» (по мо­ти­вам по­эмы «Не­ис­то­вый Ро­ланд» Л. Арио­сто; 1801 год, Три­ест), «Алон­со и Ко­ра» (1803 год, Ми­лан), «Эли­за» (1804 год, Ве­не­ция), «Ме­дея в Ко­рин­фе» (1813 год, Не­аполь), «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де» (1817 год, Фло­рен­ция), «Фед­ра» (1820 год, Ми­лан).

Ока­зал влия­ние на раз­ви­тие итальянской опе­ры, в том числе на Г. До­ни­цет­ти (ко­то­рый был его уче­ни­ком) и Дж. Рос­си­ни.

Пи­сал ора­то­рии, кан­та­ты, мес­сы и другое.

С 1805 года пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в музыкальной шко­ле в Бер­га­мо.

Сочинения:

Brevi notizie istoriche della vita e delle opere di G. Haydn. Bergamo, 1809;

Cenni bio­grafici di A. Capuzzi. Bergamo, 1819;

Rego­la­men­to delle lezioni caritatevoli di musica. Ber­gamo, 1822;

Osservazioni di un veсchio suona­tore di viola. Bergamo, 1835.