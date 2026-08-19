МАЙОТЕНЫ

Майотены ( фр. maillotins — букв . «молотобойцы», от maillet/maillot — «бердыш», «боевой молот») — наименование участников восстания в Париже в 1382. Поводом для восстания послужило введение косвенного налога с продаж (aide) на фоне ухудшения положения горожан (ремесленников, подмастерьев, мелких торговцев) во время Столетней войны . Гнев парижан спровоцировали слухи, что король Карл V Мудрый на смертном одре (1380) отменил подобные поборы, а ввели их регенты, принцы крови, при неведении малолетнего наследника, Карла VI . В Париже восстание началось 1 марта 1382. Оно длилось недолго, но сопровождалось особой жестокостью восставших. Захватив оружие (мечи, копья и боевые молоты), хранившееся в Ратуше, горожане начали громить дома сборщиков налога, богатых горожан и знати; нередко грабежи сопровождались убийствами. Число участников доходило до нескольких тысяч, в основном из городских низов и бедноты. Это напугало верхушку горожан, и те вступили в переговоры с властью. Сбор налога был временно приостановлен. Однако новая попытка осуществить взимание налога летом 1382 снова вызвала волнения в Париже. Аналогичные восстания по тем же причинам произошли в Руане, Амьене, Лане, Суассоне, Реймсе, Орлеане и др. Эти городские бунты вдохновлялись успехами восставших жителей Фландрии под предводительством Филиппа ван Артевельде против графа Людовика Мальского; восставшие парижане даже подняли белое знамя в знак солидарности с Гентом. Однако после поражения фламандцев от французского войска во главе с Карлом VI в битве при Роозбеке пыл горожан во Франции также остыл. Восстание М. удалось подавить лишь в начале 1383, после победоносного возвращения короля в столицу; зачинщики были казнены, налог с продаж восстановлен, а права цехов и муниципалитета урезаны.

Лит. : Mirot L. Les insurrections urbaines au debut du regne de Charles VI (1380—1385). Paris, 1905. С. К. Цатурова.