МАЙОТЕНОВ ВОССТАНИЕ
МАЙОТЕНОВ ВОССТАНИЕ - народное восстание в Париже в 1382 году, вызванное увеличением налогового гнёта в период Столетней войны 1337-1453 годов.
Своё название получило по оружию восставших (французское maillet или maillot - молот; в данном случае, вероятно, деревянный молоток со свинцовым навершием), которое они обнаружили в захваченной ими ратуше.
В восстании майотенов принимали участие преимущественно подмастерья, подёнщики, мелкие торговцы. Восставшие громили дома сборщиков налогов, богатых горожан, знати. Представители королевской власти пошли на отмену некоторых налогов в обмен на выдачу зачинщиков мятежа (были выданы и казнены).