МАЙОТЕНОВ ВОССТАНИЕ

МАЙОТЕНОВ ВОССТАНИЕ - народное вос­ста­ние в Па­ри­же в 1382 году, вы­зван­ное уве­ли­че­ни­ем на­ло­го­во­го гнё­та в пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов.

Своё название по­лу­чи­ло по ору­жию вос­став­ших (французское maillet или maillot - мо­лот; в дан­ном слу­чае, ве­ро­ят­но, де­ре­вян­ный мо­ло­ток со свин­цо­вым на­вер­ши­ем), ко­то­рое они об­на­ру­жи­ли в за­хва­чен­ной ими ра­ту­ше.

В восстании майотенов при­ни­ма­ли уча­стие пре­имущественно под­мас­те­рья, по­дён­щи­ки, мел­кие тор­гов­цы. Вос­став­шие гро­ми­ли до­ма сбор­щи­ков на­ло­гов, бо­га­тых го­ро­жан, зна­ти. Пред­ста­ви­те­ли ко­ро­лев­ской вла­сти по­шли на от­ме­ну не­ко­то­рых на­ло­гов в об­мен на вы­да­чу за­чин­щи­ков мя­те­жа (бы­ли вы­да­ны и каз­не­ны).

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