МАЙОРОВЫ

МАЙОРОВЫ - российские спорт­сме­ны и тре­не­ры (хок­кей с шай­бой), бра­тья-близ­не­цы; од­ни из луч­ших на­па­даю­щих ми­ро­во­го хок­кея в 1960-х годов. Чем­пио­ны Олим­пий­ских зим­них игр, ми­ра и Ев­ро­пы.

Трой­ка на­па­де­ния московской ко­ман­ды «Спар­так» - бра­тья М. и В.И. Стар­ши­нов - од­на из силь­ней­ших в ис­то­рии отечественного хок­кея.

Бо­рис Алек­сан­д­ро­вич (родился 11 февраля 1938 года, Мо­ск­ва), заслуженный мас­тер спор­та СССР (1963 год), заслуженный тре­нер РСФСР (1979 год).

Де­бю­ти­ро­вал в со­ста­ве ко­ман­ды «Спар­так» в 18 лет; с 1962 года ка­пи­тан ко­ман­ды. В чем­пио­на­тах СССР в 1956-1969 годы про­вёл 400 мат­чей, за­бил 255 го­лов. 3-крат­ный чем­пи­он СССР (1962, 1967, 1969 годы). В со­ста­ве сбор­ной ко­ман­ды СССР (1960-1969 годы; ка­пи­тан ко­ман­ды в 1962-1965, 1967-1968 годы) 2-крат­ный чем­пи­он Олим­пий­ских зим­них игр (Ин­сб­рук, 1964 год; Гре­нобль, 1968 год), 6-крат­ный чем­пи­он ми­ра и Ев­ро­пы (1963-1968 годы). В этих со­стя­за­ни­ях сыг­рал 50 мат­чей, за­бил 30 го­лов. Раз­но­сто­рон­ний спорт­смен; в 1961 году сыг­рал 2 мат­ча в со­ста­ве фут­боль­ной ко­ман­ды «Спар­так» (Мо­ск­ва) в чем­пио­на­те СССР.

Окон­чил Московский авиа­цион­но-тех­но­ло­гический институт (1961 год).

По­сле окон­ча­ния спор­тив­ной карь­е­ры ра­бо­тал тре­не­ром, в том числе ко­манд «Спар­так» (Мо­ск­ва, 1969-1971, 1985-1989 годы), «Йо­ке­рит» (Хель­син­ки, 1990-1993 годы; чем­пи­он Фин­лян­дии, 1992 год). Пре­зи­дент хок­кей­но­го клу­ба «Спар­так» (1998-2002 годы). Спор­тив­ный ком­мен­та­тор ка­на­ла «НТВ+» (с 1998 года).

Ев­ге­ний Алек­сан­д­ро­вич (11 февраля 1938 года, Мо­ск­ва - 10 декабря 1997 года, там же), заслуженный мас­тер спор­та СССР (1963 год).

С 18 лет вы­сту­пал в со­ста­ве ко­ман­ды «Спар­так» (Мо­ск­ва); 2-крат­ный чем­пи­он СССР (1962, 1967 годы). В чем­пио­на­тах СССР в 1956-1967 годах сыг­рал 260 мат­чей, за­бил 127 го­лов. В со­ста­ве сбор­ной СССР (1960-1965 годы) чем­пи­он Олим­пий­ских зим­них игр в Ин­сб­ру­ке (1964 год), 2-крат­ный чем­пи­он ми­ра и Ев­ро­пы (1963, 1964 годы). Сыг­рал в этих со­стя­за­ни­ях 20 мат­чей, за­бил 11 го­лов.

Окон­чил Московский авиа­ци­он­но-тех­но­ло­гический институт (1963 год).

В 1967-1968 годы стар­ший тре­нер ко­ман­ды «Спар­так» (Мо­ск­ва). В 1968-1969 годы про­дол­жил спор­тив­ную карь­еру в Фин­лян­дии. С конца 1960-х годов ра­бо­тал спор­тив­ным ком­мен­та­то­ром на те­ле­ви­де­нии, с середины 1990-х годов - на ка­на­ле «НТВ+».

В 1998 году по­смерт­но удо­сто­ен те­ле­ви­зи­он­ной пре­мии ТЭФИ в но­ми­на­ции «Луч­ший спор­тив­ный ком­мен­та­тор го­да».

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