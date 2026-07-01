МАЙОРОВЫ
МАЙОРОВЫ - российские спортсмены и тренеры (хоккей с шайбой), братья-близнецы; одни из лучших нападающих мирового хоккея в 1960-х годов. Чемпионы Олимпийских зимних игр, мира и Европы.
Тройка нападения московской команды «Спартак» - братья М. и В.И. Старшинов - одна из сильнейших в истории отечественного хоккея.
Борис Александрович (родился 11 февраля 1938 года, Москва), заслуженный мастер спорта СССР (1963 год), заслуженный тренер РСФСР (1979 год).
Дебютировал в составе команды «Спартак» в 18 лет; с 1962 года капитан команды. В чемпионатах СССР в 1956-1969 годы провёл 400 матчей, забил 255 голов. 3-кратный чемпион СССР (1962, 1967, 1969 годы). В составе сборной команды СССР (1960-1969 годы; капитан команды в 1962-1965, 1967-1968 годы) 2-кратный чемпион Олимпийских зимних игр (Инсбрук, 1964 год; Гренобль, 1968 год), 6-кратный чемпион мира и Европы (1963-1968 годы). В этих состязаниях сыграл 50 матчей, забил 30 голов. Разносторонний спортсмен; в 1961 году сыграл 2 матча в составе футбольной команды «Спартак» (Москва) в чемпионате СССР.
Окончил Московский авиационно-технологический институт (1961 год).
После окончания спортивной карьеры работал тренером, в том числе команд «Спартак» (Москва, 1969-1971, 1985-1989 годы), «Йокерит» (Хельсинки, 1990-1993 годы; чемпион Финляндии, 1992 год). Президент хоккейного клуба «Спартак» (1998-2002 годы). Спортивный комментатор канала «НТВ+» (с 1998 года).
Евгений Александрович (11 февраля 1938 года, Москва - 10 декабря 1997 года, там же), заслуженный мастер спорта СССР (1963 год).
С 18 лет выступал в составе команды «Спартак» (Москва); 2-кратный чемпион СССР (1962, 1967 годы). В чемпионатах СССР в 1956-1967 годах сыграл 260 матчей, забил 127 голов. В составе сборной СССР (1960-1965 годы) чемпион Олимпийских зимних игр в Инсбруке (1964 год), 2-кратный чемпион мира и Европы (1963, 1964 годы). Сыграл в этих состязаниях 20 матчей, забил 11 голов.
Окончил Московский авиационно-технологический институт (1963 год).
В 1967-1968 годы старший тренер команды «Спартак» (Москва). В 1968-1969 годы продолжил спортивную карьеру в Финляндии. С конца 1960-х годов работал спортивным комментатором на телевидении, с середины 1990-х годов - на канале «НТВ+».
В 1998 году посмертно удостоен телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор года».