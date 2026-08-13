МАЙОРКА

Майорка (Мальорка; исп., кат. Mallorca) — крупнейший из Балеарских о-вов; принадлежит Испании, входит в состав автономного сообщества Балеарские о-ва (c 1983) и включает их столицу — г. Пальма.Наиболее ранние неолитические поселения относятся к середине

Наиболее ранние неолитические поселения относятся к середине III тысячелетия до н. э. В конце II — начале I тысячелетия до н. э. М. вместе с соседним о. Менорка — центр талайотской культуры (от кат . talaiot — «башенка»), отличительной особенностью которой были мегалиты-талайоты, напоминавшие по форме крепостные башни.

Присутствие финикийцев и карфагенян на М. отмечается с VII—VI вв. до н. э. местные жители, искусные пращники, принимали участие на стороне Карфагена в Пунических войнах. В 123 до н. э. М. завоевана римлянами, основавшими на острове ряд городов, в том числе Пальму; входила в состав провинции Ближняя Испания, затем, с конца I в. до н. э., — провинции Тарраконская Испания. В 424 или 425 М. подверглась нападению вандалов, а в 455 наряду с другими Балеарскими о-вами окончательно включена в состав Королевства вандалов и аланов. К 480 и 484 относятся первые упоминания о наличии епископской кафедры.

В 534 М. была завоевана полководцем Велизарием и вошла в состав Византийской империи, при этом с начала VII в. подчинялась центру лишь формально. После первых арабских нападений (707) жители Балеарских о-вов заключили с мусульманами договор, который предусматривал выплату дани при сохранении независимости. Вместе с тем на протяжении VIII—IX вв. М. периодически подвергалась нападениям арабов (в том числе карательным экспедициям за нарушение договора). В 859 остров сильно пострадал от похода норманнов. В 902—903 М. завоевана арабами и вошла в состав Кордовского эмирата (с 929 — халифата), после его распада (1031) — в эмират (тайфу) Дения.В 1229—1231 М. была покорена арагонским королем Хайме

В 1229—1231 М. была покорена арагонским королем Хайме I Завоевателем и вошла в составе Королевства Майорка во владения Арагонской Короны. Арагонские короли поощряли переселение на М. из внутренних районов Короны; стратегическое положение на средиземноморских торговых путях приносило острову значительный доход. В XIV—XV вв. Пальма — один из крупнейших в Европе центров работорговли. М. также была местом взаимодействия различных культур и религий (христианства, ислама, иудаизма), именно здесь в 1270-х философ Раймунд Луллий основал школу по изучению арабского языка.

В объединенной Испании с конца XV в. из-за перемещения торговых путей в Атлантику и изгнания мусульман и евреев М. переживала экономический и демографический спад. В XVI в. часто подвергалась нападениям берберских пиратов. В 1521—1523 на М. происходили антиабсолютистские восстания Жерманий (цеховых братств), подавленные императором Карлом V.

Во время войны за Испанское наследство (1701—1714) Королевство М. оказало упорное сопротивление новой династии Бурбонов и окончательно сдалось только к июлю 1715. В том же году оно было ликвидировано, его жители утратили большинство средневековых привилегий, касавшихся само­управления. С 1833 М. вошла в состав провинции Балеарские острова.

В годы Гражданской войны в Испании (1936—1939) М. — один из центров франкистского мятежа и главная база средиземноморского флота генерала Ф. Франко . С приходом демократии после смерти Франко (1975) остров вошел в состав автономного сообщества Балеарские острова (статут вступил в силу 1 марта 1983, реформирован в 2007). М. — важный туристический центр современной Испании.

Лит. : Historia de Mallorca / Coord. J. Mascaro Pasarius. Vol. 1—11. Palma de Mallorca, 1978—1979; Abulafia D. A Mediterranean Emporium: The Ca­talan Kingdom of Majorca. Cambridge, 2005; Cuevas Daza C. E. La historia de Mallorca a traves de sus personajes. Sevilla, 2019. М. А. Астахов.