МАЙОРДОМ (лат. maiordomus, букв. «старший в доме»)

Высший пост во Франкском государстве эпохи династии Меровингов (с конца V в. по середину VIII в.).

Изначально майордомы были управляющими королевским дворцом. С течением времени власть королей династии Меровингов слабела, и майордомы сосредотачивали все больше и больше полномочий в своих руках: к ним переходила административная, судебная и военная власть. Майордом стали фактически независимыми от королей правителями, однако само их назначение было результатом компромисса между различными группировками аристократии и среды которой майордомы избирались.

Значительное усиление власти майордомов произошло уже при Хлотаре II, но особенно — при Дагоберте I (629–639 гг.). В это время началось возвышение семейства Пипинидов , давшего Франкскому государству множество майордомов. Родоначальниками этой фамилии были Арнульф Мецский и Пипин Ланденский.

Конец VII в. был временем противостояния майордомов различных королевств франков. В 687 г. Пипин Геристальский, майордом Австразии, разбил майордома Нейстрии Берхара при Тертри. Это событие знаменовало начало почти безраздельного господства семейства Пипинидов-Арнульфингов во Франкском государстве.

Пипин принял титул princeps Francorum,тем самым начав движение к получению его родом королевской короны. Внук Пипина Геристальского , Пипин III Короткий низложил династию Меровингов и был в 751 г. провозглашен королем франков. Он был первым представителем новой династии, династии Каролингов .

Исторические источники :

Хроники Фредегара / Пер. с лат.,коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.;

Das Buch von der Geschiche der Franken // Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts. Ausgewaehlte Quellen zur deutschen Gechichte des Mittelalters. Bd. 4a. Darmstadt. 1982.

Иллюстрации:

Портрет Пипина Короткого -майордома франков, затем короля франков.

Автор статьи: Г. А. Шмидт