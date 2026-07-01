МАЙОЛИКА

МАЙОЛИКА - из­де­лия из цвет­ной обож­жён­ной гли­ны с круп­но­по­рис­тым че­реп­ком (ке­ра­мической ос­но­вы), по­кры­тые гла­зу­рью; им свой­ст­вен­ны мас­сив­ность форм, яр­кий блеск и кон­тра­ст­ные со­че­та­ния цве­тов.

Тер­мин воз­ник в Ев­ро­пе около XV века для обо­зна­че­ния по­кры­тых гла­зу­рью и рас­пи­сан­ных люс­т­ром ис­па­но-мав­ри­тан­ских ке­ра­мических из­де­лий, вво­зи­мых в Ита­лию че­рез остров Маль­ор­ка, а так­же соб­ст­вен­но итальянских из­де­лий.

В со­став майолики вхо­дят лег­ко­плав­кие гли­ны (пла­стич­ные ма­те­риа­лы) с до­бав­ле­ни­ем пес­ка или ша­мо­та (ото­щаю­щие ма­те­риа­лы, спо­соб­ст­вую­щие умень­ше­нию усад­ки при суш­ке и об­жи­ге). По­сле из­мель­че­ния и сме­ши­ва­ния ис­ход­ных ком­по­нен­тов из­де­лия фор­му­ют различными спо­со­ба­ми: ке­ра­мические плит­ки - прес­со­ва­ни­ем по­лу­су­хих по­рош­ков влаж­но­стью 6-8%; по­лую и пло­скую по­су­ду - рас­кат­кой на фор­мо­воч­ных стан­ках пла­стичных масс влаж­но­стью 20-23%; по­су­ду и су­ве­ни­ры - лить­ём в по­рис­тые гип­со­вые фор­мы из шли­ке­ров влаж­но­стью 29-33%. По­сле суш­ки из­де­лия об­жи­га­ют при температуре 900-1100 °C обыч­но 2 раза с при­ме­не­ни­ем так называемого утель­но­го об­жи­га и, по­сле на­не­се­ния слоя гла­зу­ри, - по­ли­то­го об­жига; при ис­поль­зо­ва­нии над­гла­зур­ных ке­ра­ми­че­ских кра­сок при­ме­ня­ют тре­тий, де­ко­ри­рую­щий об­жиг при температуре 750-850 °C. Майолика, в ко­то­рой ис­поль­зу­ют­ся ог­не­упор­ные бе­ло­жгу­щие­ся гли­ны, као­ли­ны, пе­сок и плав­ни (по­ле­вош­пат­ные ма­те­риа­лы), близ­ка по свой­ст­вам и тех­но­ло­гии к фа­ян­су, од­на­ко от­ли­ча­ет­ся боль­шей по­рис­то­стью и мень­шей температурой по­ли­то­го об­жи­га (до 1050 °C). В струк­ту­ре майолики пре­об­ла­да­ют зёр­на кри­стал­лических фаз при не­боль­шом со­дер­жа­нии (до 10%) стек­ло­фа­зы и от­но­си­тель­но круп­ные по­ры. Во­до­по­гло­ще­ние майолики обыч­но со­став­ля­ет 10-20%; пре­дел проч­но­сти при из­ги­бе до 20 МПа.

Главная осо­бен­ность майолики - её гла­зу­ро­ван­ная по­верх­ность, за­кры­ваю­щая по­ры, и вы­со­кая сте­пень де­ко­ра­тив­но­сти. Лег­ко­плав­кие, яр­коо­кра­шен­ные май­о­ли­ко­вые гла­зу­ри (ста­рое название «по­ли­вы») поч­ти пол­но­стью пе­ре­кры­ва­ют се­рые или тер­ра­ко­то­вые то­на че­реп­ка. Боль­шин­ст­во май­о­ли­ко­вых гла­зу­рей со­дер­жит сви­нец, при­даю­щий им вы­со­кий блеск и яр­кость, но сни­жаю­щий хи­мическую и аб­ра­зив­ную стой­кость по­кры­тия; при­ме­ня­ют­ся так­же бес­свин­цо­вые гла­зу­ри (бор­но-строн­цие­вые, се­ле­но­кад­мие­вые, оло­вян­ные и другие). Май­о­ли­ко­вые гла­зу­ри на­но­сят на из­де­лия по­ли­вом, рас­пы­ле­ни­ем, пу­тём оку­на­ния в них из­де­лий.

Для майолики ис­поль­зу­ют­ся прак­ти­че­ски все из­вест­ные тех­ни­ки де­ко­ри­ро­ва­ния: скульп­тур­ные ме­то­ды (рель­еф, гра­ви­ров­ка и другие), рос­пись, пе­чать и аэ­ро­гра­фия под­гла­зур­ны­ми и над­гла­зур­ны­ми ке­ра­мическими крас­ка­ми, люс­т­ра­ми и другое. Час­то май­о­ли­ко­вые из­де­лия рас­пи­сы­ва­ют­ся вруч­ную ан­го­ба­ми и цвет­ны­ми гла­зу­ря­ми.

В ху­дожественной прак­ти­ке майоликой так­же на­зы­ва­ют ке­ра­ми­ку с цвет­ны­ми гла­зу­ря­ми на фа­ян­со­вом бе­лом или цвет­ном че­реп­ке.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Майолика име­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в искусстве Древ­не­го Вос­то­ка (Еги­пет, Ва­ви­ло­ния, Пер­сия). В сред­ние ве­ка майолику час­то ис­поль­зо­ва­лась в му­сульманских стра­нах для соз­да­ния по­ли­хром­ной об­ли­цов­ки. В XIII-XV веках в Ев­ро­пе бы­ли зна­ме­ни­ты из­го­тов­ляе­мые му­сульманскими ре­мес­лен­ни­ка­ми про­из­ве­де­ния ис­па­но-мав­ри­тан­ской майолики с пур­пур­но-зе­лё­ным, ко­баль­то­вым и люс­т­ро­вым де­ко­ром («аль­гамбр­ские» ва­зы XIV века, из­де­лия фаб­рик Ва­лен­сии XV века). По­сле за­вое­ва­ния Аме­ри­ки про­изводство майолики ста­ло ос­ваи­вать­ся в испанских ко­ло­ни­ях (около 1540 года).

Под влия­ни­ем ис­па­но-мав­ри­тан­ских из­де­лий в XV веке за­ро­ди­лось искусство соб­ст­вен­но италь­ян­ской майолики, в ко­то­рой ис­поль­зо­ва­лись гла­зу­ри на ос­но­ве ок­си­да оло­ва. Про­изводство майолики (ап­те­кар­ские со­су­ды, по­су­да, скульп­ту­ра, плит­ки для об­ли­цов­ки по­лов и по­тол­ков) на­ча­лось во Фло­рен­ции, от­ку­да за­тем рас­про­стра­ни­лось по всей Ита­лии. Со­су­ды ук­ра­ша­лись как ге­раль­дическими мо­ти­ва­ми, так и за­им­ст­во­ван­ны­ми из му­сульманского и гре­ко-римского искусства ор­на­мен­таль­ны­ми мо­ти­ва­ми (паль­мет­ты, фан­та­стические жи­вот­ные, гро­те­ски). Круп­ным цен­тром про­изводства майолики бы­ла Фа­эн­ца (об­ли­цов­ка по­ла в ка­пел­ле Ва­зел­ли в церкви Сан-Пе­тро­нио в Бо­ло­нье, вы­пол­нен­ная мас­те­ром Пьет­ро Ан­д­реа из Фа­эн­цы в 1487 году). Во Фло­рен­ции Л. дел­ла Роб­биа при­ме­нил тех­ни­ку майолики к скульп­ту­ре, соз­дав но­вое на­прав­ле­ние ре­нес­санс­ной пла­сти­ки.

К XVI веку, ко­то­рый стал «зо­ло­тым ве­ком» итальянской майолики, тех­ни­ка рас­по­ла­га­ла ши­ро­ким спек­тром цве­тов - пур­пур­но-ко­рич­не­вым (по­лу­чае­мым до­бав­ле­ни­ем со­еди­не­ний мар­ган­ца), зе­лё­ным (ме­ди), си­ним (ко­баль­та), жёл­тым (сурь­мы), оран­же­вым (же­ле­за), а так­же люс­т­ром. В это вре­мя из­де­лия ста­ли по­кры­вать вто­рым про­зрач­ным сло­ем гла­зу­ри, ко­то­рый при­да­вал блеск по­верх­но­сти и соз­да­вал боль­ше воз­мож­но­стей для рос­пи­сей. Рас­про­стра­ни­лись фи­гу­ра­тив­ные рос­пи­си на ми­фо­ло­гические и ис­то­рические сю­же­ты, ис­точ­ни­ка­ми для ко­то­рых (че­рез по­сред­ст­во гра­вю­ры) слу­жи­ли про­из­ве­де­ния жи­во­пи­си и скульп­ту­ры. На из­де­ли­ях по­яв­ля­ют­ся порт­ре­ты, над­пи­си и де­ви­зы. Майолика из Фа­эн­цы (в ча­ст­но­сти, се­мей­ст­ва Пи­рот­ти) яв­ля­лась об­раз­цом для мно­го­численных мас­тер­ских Сие­ны, Губ­био, Па­дуи, Ве­не­ции, Ка­фад­жо­ло и других. Люс­т­ро­вая майолика из­го­тов­ля­лась в Де­ру­те и Губ­био.

В XVIII веке про­изводство майолики при­шло в упа­док, не вы­дер­жав кон­ку­рен­ции с фар­фо­ром.

Воз­ро­ж­де­ние искусства майолики про­изош­ло в конце XIX-XX веков; к тех­ни­ке майолики об­ра­ща­лись многие ху­дож­ни­ки-ке­ра­ми­сты (Ф. Ле­же, П. Пи­кас­со и другие).

В Древ­ней Ру­си май­о­ли­ко­вые из­раз­цы из­вест­ны с XI века; в Рос­сии майолика дос­тиг­ла рас­цве­та в XV-XVII веках, в том числе в ар­хитектурном де­ко­ре Яро­слав­ля и Мо­ск­вы (окон­ные на­лич­ни­ки, пор­та­лы, фри­зы, фи­гу­ры свя­тых, из­раз­цо­вые пе­чи). В XVIII веке май­о­ли­ко­вую по­су­ду, из­раз­цы, мел­кую пла­сти­ку вы­пус­кал за­вод Гре­бен­щи­ко­ва в Мо­ск­ве и мас­тер­ские Гже­ли (смотри в статье Гжель­ская ке­ра­ми­ка). Вто­рое ро­ж­де­ние майолики пе­ре­жи­ла в искусстве мо­дер­на (ра­бо­ты М.А. Вру­бе­ля, В.М. Вас­не­цо­ва, А.Я. Го­ло­ви­на, С.В. Ма­лю­ти­на и другие).

Смотри так­же литературу при статье Ке­ра­ми­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)