МАЙОЛИКА
МАЙОЛИКА - изделия из цветной обожжённой глины с крупнопористым черепком (керамической основы), покрытые глазурью; им свойственны массивность форм, яркий блеск и контрастные сочетания цветов.
Термин возник в Европе около XV века для обозначения покрытых глазурью и расписанных люстром испано-мавританских керамических изделий, ввозимых в Италию через остров Мальорка, а также собственно итальянских изделий.
В состав майолики входят легкоплавкие глины (пластичные материалы) с добавлением песка или шамота (отощающие материалы, способствующие уменьшению усадки при сушке и обжиге). После измельчения и смешивания исходных компонентов изделия формуют различными способами: керамические плитки - прессованием полусухих порошков влажностью 6-8%; полую и плоскую посуду - раскаткой на формовочных станках пластичных масс влажностью 20-23%; посуду и сувениры - литьём в пористые гипсовые формы из шликеров влажностью 29-33%. После сушки изделия обжигают при температуре 900-1100 °C обычно 2 раза с применением так называемого утельного обжига и, после нанесения слоя глазури, - политого обжига; при использовании надглазурных керамических красок применяют третий, декорирующий обжиг при температуре 750-850 °C. Майолика, в которой используются огнеупорные беложгущиеся глины, каолины, песок и плавни (полевошпатные материалы), близка по свойствам и технологии к фаянсу, однако отличается большей пористостью и меньшей температурой политого обжига (до 1050 °C). В структуре майолики преобладают зёрна кристаллических фаз при небольшом содержании (до 10%) стеклофазы и относительно крупные поры. Водопоглощение майолики обычно составляет 10-20%; предел прочности при изгибе до 20 МПа.
Главная особенность майолики - её глазурованная поверхность, закрывающая поры, и высокая степень декоративности. Легкоплавкие, яркоокрашенные майоликовые глазури (старое название «поливы») почти полностью перекрывают серые или терракотовые тона черепка. Большинство майоликовых глазурей содержит свинец, придающий им высокий блеск и яркость, но снижающий химическую и абразивную стойкость покрытия; применяются также бессвинцовые глазури (борно-стронциевые, селенокадмиевые, оловянные и другие). Майоликовые глазури наносят на изделия поливом, распылением, путём окунания в них изделий.
Для майолики используются практически все известные техники декорирования: скульптурные методы (рельеф, гравировка и другие), роспись, печать и аэрография подглазурными и надглазурными керамическими красками, люстрами и другое. Часто майоликовые изделия расписываются вручную ангобами и цветными глазурями.
В художественной практике майоликой также называют керамику с цветными глазурями на фаянсовом белом или цветном черепке.
Исторический очерк.
Майолика имела широкое распространение в искусстве Древнего Востока (Египет, Вавилония, Персия). В средние века майолику часто использовалась в мусульманских странах для создания полихромной облицовки. В XIII-XV веках в Европе были знамениты изготовляемые мусульманскими ремесленниками произведения испано-мавританской майолики с пурпурно-зелёным, кобальтовым и люстровым декором («альгамбрские» вазы XIV века, изделия фабрик Валенсии XV века). После завоевания Америки производство майолики стало осваиваться в испанских колониях (около 1540 года).
Под влиянием испано-мавританских изделий в XV веке зародилось искусство собственно итальянской майолики, в которой использовались глазури на основе оксида олова. Производство майолики (аптекарские сосуды, посуда, скульптура, плитки для облицовки полов и потолков) началось во Флоренции, откуда затем распространилось по всей Италии. Сосуды украшались как геральдическими мотивами, так и заимствованными из мусульманского и греко-римского искусства орнаментальными мотивами (пальметты, фантастические животные, гротески). Крупным центром производства майолики была Фаэнца (облицовка пола в капелле Вазелли в церкви Сан-Петронио в Болонье, выполненная мастером Пьетро Андреа из Фаэнцы в 1487 году). Во Флоренции Л. делла Роббиа применил технику майолики к скульптуре, создав новое направление ренессансной пластики.
К XVI веку, который стал «золотым веком» итальянской майолики, техника располагала широким спектром цветов - пурпурно-коричневым (получаемым добавлением соединений марганца), зелёным (меди), синим (кобальта), жёлтым (сурьмы), оранжевым (железа), а также люстром. В это время изделия стали покрывать вторым прозрачным слоем глазури, который придавал блеск поверхности и создавал больше возможностей для росписей. Распространились фигуративные росписи на мифологические и исторические сюжеты, источниками для которых (через посредство гравюры) служили произведения живописи и скульптуры. На изделиях появляются портреты, надписи и девизы. Майолика из Фаэнцы (в частности, семейства Пиротти) являлась образцом для многочисленных мастерских Сиены, Губбио, Падуи, Венеции, Кафаджоло и других. Люстровая майолика изготовлялась в Деруте и Губбио.
В XVIII веке производство майолики пришло в упадок, не выдержав конкуренции с фарфором.
Возрождение искусства майолики произошло в конце XIX-XX веков; к технике майолики обращались многие художники-керамисты (Ф. Леже, П. Пикассо и другие).
В Древней Руси майоликовые изразцы известны с XI века; в России майолика достигла расцвета в XV-XVII веках, в том числе в архитектурном декоре Ярославля и Москвы (оконные наличники, порталы, фризы, фигуры святых, изразцовые печи). В XVIII веке майоликовую посуду, изразцы, мелкую пластику выпускал завод Гребенщикова в Москве и мастерские Гжели (смотри в статье Гжельская керамика). Второе рождение майолики пережила в искусстве модерна (работы М.А. Врубеля, В.М. Васнецова, А.Я. Головина, С.В. Малютина и другие).
Смотри также литературу при статье Керамика.