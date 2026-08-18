МАЙОЛЬ АРИСТИД

МАЙОЛЬ АРИСТИД (Ари­стид Жо­зеф Бо­на­ван­тюр) - французский скульп­тор, жи­во­пи­сец, гра­фик.

Ро­дил­ся в се­мье ви­но­гра­да­ря.

Обу­чал­ся в Па­ри­же - в Шко­ле изящ­ных искусств у Ж.Л. Же­ро­ма (1881-1883 годы) и в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных искусств у А. Ка­ба­не­ля (1883-1887 годы).

Его ран­ние жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния вы­да­ют влия­ния П. Пю­ви де Ша­ван­на и П. Го­ге­на («Жен­щи­на и вол­на», около 1898 года, Пти-Па­ле, Па­риж); в 1894 году Майоль примк­нул к груп­пе «На­би». В 1893-1895 годы за­ни­мал­ся соз­да­ни­ем го­бе­ле­нов в собственной мас­тер­ской в Бань­юль­се, за­тем об­ра­тил­ся к ке­ра­ми­ке и мел­кой пла­сти­ке, близ­кой сти­лю ар ну­во («Тан­цор», 1895 год, Му­зей Ор­се, Па­риж).

С 1900 года по­свя­тил се­бя скульп­ту­ре; при под­держ­ке А. Вол­ла­ра бы­ла уст­рое­на пер­вая вы­став­ка Майоля в Па­ри­же (1902 год).

Важ­ней­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии зре­ло­го сти­ля Майоля сыг­ра­ло по­се­ще­ние им в 1908 году Гре­ции: па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти, осо­бен­но ран­ней клас­си­ки и ар­хаи­ки, рас­ши­ри­ли пред­став­ле­ния Майоля о пер­во­ис­то­ках ев­ропейской куль­ту­ры и ук­ре­пи­ли ве­ру в жи­во­твор­ность клас­сической тра­ди­ции.

С са­мо­го на­ча­ла оп­ре­де­ли­лась при­вер­жен­ность мас­те­ра клас­сической фор­ме в её ка­но­нич­ных про­яв­ле­ни­ях - пре­ж­де все­го, изо­бра­же­ние об­на­жён­ной жен­ской фи­гу­ры [«Сре­ди­зем­но­мо­рье» («Мысль»), из­вест­няк, 1902 год, част­ное собрание, Швей­ца­рия; пов­то­ре­ния - брон­за (Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; Му­зей Ор­се, Па­риж), мра­мор (Му­зей искусств, Вин­тер­тур; му­зей Ор­се), и другие]. От­ка­зы­ва­ясь от ат­ри­бу­тов и мно­го­слов­ной па­те­ти­ки ака­де­мического искусства, Майоль дос­ти­га­ет вы­ра­зи­тель­но­сти тон­ки­ми сред­ст­ва­ми варь­и­ро­ва­ния про­пор­ций, поз и жес­тов фи­гур. Ис­пол­няя по за­ка­зу И.А. Мо­ро­зо­ва цикл брон­зо­вых ста­туй «Вре­ме­на го­да» (1910-1911 годы, ГМИИ), Майоль стре­мил­ся не к от­вле­чён­ной идеа­ли­за­ции, а к по­ис­ку гар­мо­нии в са­мой на­ту­ре, из­ва­ян­ной с жи­вых мо­де­лей: «По­мо­на» оли­це­тво­ря­ет осен­нее пло­до­ро­дие в креп­ких, ок­руг­лых объ­ё­мах жен­ско­го те­ла; ве­сен­нее цве­те­ние в ста­туе «Фло­ра» пе­ре­да­но в строй­ных про­пор­ци­ях юно­го те­ла и тре­пе­те об­ле­каю­щих его дра­пи­ро­вок.

В мо­ну­мен­таль­ных ра­бо­тах Майоля клас­сический ка­нон на­пол­ня­ет­ся ас­со­циа­ция­ми, за­дан­ны­ми те­мой па­мят­ни­ка. В па­мят­ни­ке ре­во­лю­цио­не­ру Л.О. Блан­ки («Ско­ван­ная си­ла», брон­за, 1905-1906 годы, Пю­же-Те­нье, департамент При­мор­ские Аль­пы; сад Кар­ру­зель, Па­риж, и другое) мощ­ная жен­ская фи­гу­ра кру­то раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в по­пыт­ке ос­во­бо­дить­ся от пут. Па­мят­ник П. Се­зан­ну (ка­мень, 1912-1925 годы, Му­зей Ор­се, Па­риж) - об­ра­зец так называемых пей­заж­ных скульп­тур Майоля: по­коя­щая­ся на дра­пи­ров­ках жен­ская фи­гу­ра с вет­кой в ру­ке лишь слег­ка от­сту­па­ет от клас­сических об­раз­цов, но имен­но эти от­кло­не­ния (сколь­же­ния по­лу­со­гну­тых ног, не­ве­со­мость опор­ной ру­ки) соз­да­ют ощу­ще­ние вол­ни­сто­го ланд­шаф­та. По­ток па­даю­щих дра­пи­ро­вок в фи­гу­ре «Се­ны» (брон­за, 1921 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж) ас­со­ции­ру­ет­ся с пол­но­вод­ной ре­кой, а скло­нён­ная фи­гу­ра «Скор­би» (па­мят­ник пав­шим в Се­рé, брон­за, 1921-1923 годы) про­бу­ж­да­ет вос­по­ми­на­ния о древнегреческих над­гроб­ных сте­лах. В па­мят­ни­ке К. Де­бюс­си (мра­мор, 1930-1933 годы, Сен-Жер­мен-ан-Ле; Му­зей Май­о­ля, Па­риж) идея му­зы­ки пе­ре­да­на гар­мо­нич­ны­ми ли­ния­ми фи­гу­ры и плав­ным дви­же­ни­ем её рук.

Са­мый круп­ный ме­мо­ри­ал Майоля - «Па­мят­ник пав­шим в вой­не» в Бань­юль­се (брон­за, 1930-1933 годы). Центральная го­рель­еф­ная фи­гу­ра уми­раю­ще­го вои­на, с её не­ус­той­чи­вой по­зой, вы­ра­зи­тель­но пе­ре­да­ёт со­стоя­ние пе­ре­хо­да от жиз­ни к смер­ти; флан­ки­рую­щие её груп­пы пла­каль­щиц со­от­но­сят­ся с древ­ни­ми по­гре­баль­ны­ми ри­туа­ла­ми.

Слож­ный мо­тив па­даю­щей, те­ряю­щей рав­но­ве­сие фи­гу­ры раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся и в «пей­заж­ных» скульп­ту­рах 1930-х годов («Ре­ка», сви­нец, 1938-1943 годы, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; Му­зей Май­о­ля, Па­риж; «Воз­дух» - па­мят­ник по­гиб­шим лёт­чи­кам, ка­мень, 1937-1939 годы, часть мо­ну­мен­та воз­ду­хо­пла­ва­те­лям в Ту­лу­зе).

По­след­ние го­ды жиз­ни Майоль ра­бо­тал над ста­ту­ей «Гар­мо­ния», ос­та­вив её не­за­вер­шён­ной (брон­за, 1940-1944 годы, Му­зей Май­о­ля, Па­риж).

Соз­да­вал так­же ил­лю­ст­ра­ции (ли­то­гра­фии) к про­из­ве­де­ни­ям ан­тич­ных ав­то­ров (Вер­ги­лия, Ови­дия, Лон­га; 1910-1913 годы), по­эзии П. де Рон­са­ра, П. Вер­ле­на, П. Луи.

Зна­че­ние Майоля в искусстве XX века оп­ре­де­ля­ет­ся тем, что в бур­ный пе­ри­од подъ­ё­ма аван­гар­ди­ст­ских дви­же­ний он су­мел про­дол­жить клас­сическую тра­ди­цию, на­пол­нив её ка­но­ны но­вым со­дер­жа­ни­ем, по­черп­ну­тым из жи­вой при­ро­ды и современной дей­ст­ви­тель­но­сти.

В 1964-1965 годы в са­ду Тю­иль­ри в Па­ри­же ус­та­нов­ле­ны 18 брон­зо­вых ста­туй Майоля; в 1995 году в Па­ри­же ос­но­ван Му­зей Май­о­ля.