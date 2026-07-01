КОММУНА
КОММУНА (от лат. communis – общий):
1) Средневековая городская система самоуправления. Сложилась в ходе коммунального движения X-XIII веков во многих городах (Италии, Нидерландов, Германии, Франции и др.), добившихся той или иной степени независимости от сеньора и личной свободы своих граждан. Часть городов-коммун, получив право на формирование выборных органов, сохраняла вассальную зависимость от своего сеньора и продолжала выплачивать ему ежегодную ренту, выставлять в случае войны небольшой военный отряд. Деятельность выборных органов коммуны также нередко контролировалась представителями сеньора. Многие города Северной и Средней Италии (Милан, Флоренция, Лукка, Перуджа и т.д.) добились полной самостоятельности и превратились в города-государства. Некоторые коммуны выступали в роли коллективного сеньора по отношению к крестьянам, жившим на примыкавших к городам территориях. Права городов-коммун, как правило, фиксировались в особых хартиях и носили характер иммунитетных привилегий (см. Иммунитет). Обострение социальных и межклановых противоречий в XIII-XIV веках (например, восстание чомпи во Флоренции 1378 года) способствовало изменению политического устройства городов-коммун и становлению синьории.
2) В ряде стран Европы, а также бывших французских колониях - низшая административно-территориальная единица.
3) Форма совместной жизни людей, основанная на обобществлении их имущества и труда.