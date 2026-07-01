МАЙНЦ

Майнц — город на западе Германии, столица земли Рейнланд-Пфальц (с 1946), центр католического архиепископства (780—1802). Расположен на левом берегу р. Рейн. Численность населения — 201 002 человек (2020).

До прихода римлян на месте М. существовали поселения кельтов (латенская культура). Около 13 до н. э. римляне основали напротив устья р. Майн военный лагерь Могонциак (Mogontiacum), служивший также базой речного флота. При императоре Домициане (81—96) М. стал центром провинции Верхняя Германия. Наибольший расцвет римский город пережил во II в. н. э. С IV в. известно о существовании епископства. В период Великого переселения народов М. захватывали алеманны (368), вандалы (406—407), бургунды (410—411) и гунны (451). После падения римской власти М. вошел в состав Франкского королевства. При Дагоберте I были восстановлены стены, город стал одной из королевских резиденций.

Возвышению статуса М. способствовал св. Бонифаций , который был епископом М. (745—754). В 780—782 М. получил статус архиепископии и центра церковной провинции (14 епископов-суффраганов). С X в. архиепископ М., именовавшийся примасом Германии, был эрцканцлером империи, возглавлял имперскую церковь , имел право короновать немецкого короля, а затем и чешского (1228—1343). М. многократно становился местом собраний германских князей и заседаний соборов. Архиепископ М. был одним из курфюрстов . Золотая булла 1356 закрепила первенство архиепископской кафедры М. (старший выборщик, мог голосовать последним).

К 900 архиепископ установил полную власть над городом. Архи