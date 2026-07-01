МАЙМОНИД

Маймонид (рабби Моше бен Маймон, также известен по акрониму Рамбам; в арабской традиции Абу Имран Муса ибн Маймун ибн Абдалла аль-Куртуби) (1138, Кордова — 1204, Фустат, ныне Каир) — крупнейший средневековый еврейский философ, галахист, врач. Родился в семье даяна (члена раввинского суда) Кордовы Маймона бен Йосефа (ум. около 1166). Датой рождения Маймонида на основании его собственных слов в «Комментарии к Мишне» считается 1138; дата 14 нисана (30 марта) 1135 признана не вполне достоверной в силу внутренней противоречивости источников. Раннее детство М., вероятно, прошло в Кордове. В 1148 евреи Аль-Андалуса подверглись гонениям в связи с вторжением Альмохадов. Вопрос о том, приняла ли семья М. ислам в это время (как утверждает один из арабских источников), остается дискуссионным; альтернативой могла стать миграция в неподконтрольные захватчикам земли Прованса или севера Испании. Около 1160 семья М. находилась в Фесе, в 1166 посетила Акру и Иерусалим. Около 1167—1168 М. и его родные перебрались в Египет. Не позднее 1172 он становится законоведом (тальмид хахам) и судьей еврейской общины Фустата, некоторое время спустя возглавив судебную коллегию: в ряде документов его имя фигурирует первым в списке судей. Гипотеза о том, что М. в те годы (или впоследствии) был главой всей еврейской общины Египта (ра'ис аль-йегуд), документально не подтверждается. Около 1177 М. начал преподавать галаху. По крайней мере до 1202 он оставался на посту верховного судьи общины Фустата. Параллельно занимался медицинской практикой, в 1190-х лечил высокопоставленных мусульманских чиновников, в том числе визиря Саладина. Умер в Фустате, похоронен, по некоторым данным, в Тиверии (Тверии).Наследие М. отражает идею гармонии философского и богооткровенного знания. Эта тенденция видна уже в первом крупном произведении — «Комментарии к Мишне» (1161—1168), в котором ряд положений галахи получают обоснование с точки зрения философской этики. Там же сформулированы знаменитые 13 принципов веры, исповедание которых необходимо для спасения души. Стремление систематизировать еврейский закон, очевидное в ряде разделов «Комментария» и обоснованное в «Книге заповедей» (около 1169), получает воплощение в сочинении «Мишне Тора» («Повторение Торы», также известна как «Яд хазака», 1168—1178). Необходимость рационального осмысления заповедей и шире — всего Танаха и Талмуда — явлена в главном философском труде М., «Путеводителе растерянных» (1176—1190). Первая часть трактата посвящена критике антропоморфных представлений о Боге; во второй анализируются различные философские учения и концепция пророчества. В третьей части философ рассматривает идею «Маасе меркава» («Божественной колесницы» из книги Иезекииля) как метафору мироздания, а также решает вопрос о цели предписаний веры, понимая их как подготовительный этап на пути к интеллектуальному совершенству.

Наследие М. отражает идею гармонии философского и богооткровенного знания. Эта тенденция видна уже в первом крупном произведении — «Комментарии к Мишне» (1161—1168), в котором ряд положений галахи получают обоснование с точки зрения философской этики. Там же сформулированы знаменитые 13 принципов веры, исповедание которых необходимо для спасения души. Стремление систематизировать еврейский закон, очевидное в ряде разделов «Комментария» и обоснованное в «Книге заповедей» (около 1169), получает воплощение в сочинении «Мишне Тора» («Повторение Торы», также известна как «Яд хазака», 1168—1178). Необходимость рационального осмысления заповедей и шире — всего Танаха и Талмуда — явлена в главном философском труде М., «Путеводителе растерянных» (1176—1190). Первая часть трактата посвящена критике антропоморфных представлений о Боге; во второй анализируются различные философские учения и концепция пророчества. В третьей части философ рассматривает идею «Маасе меркава» («Божественной колесницы» из книги Иезекииля) как метафору мироздания, а также решает вопрос о цели предписаний веры, понимая их как подготовительный этап на пути к интеллектуальному совершенству.

Послания М. охватывают широкий спектр вопросов, волновавших его коллег по всему еврейскому миру. В «Послании о религиозных преследованиях» (1161 или 1165) М. отвечает на вопрос о легитимности временного обращения в ислам под страхом смерти или изгнания; «Послание в Йемен» (1172) посвящено критике появившегося там лжемессии; в «Послании о воскрешении мертвых» (1191) философ раскрывает свое видение мира грядущего; в «Послании мудрецам Марселя о приговоре звезд» (1194) М. решительно отвергает астральный детерминизм. Несколько сот других сохранившихся респонсов касаются главным образом вопросов еврейского права и интерпретации Торы. Корпус сочинений М. также включает «Трактат о логическом искусстве» (около 1154), «Моисеевы главы» (комментированные афоризмы Галена, 1187—1191), «Здоровый образ жизни» (около 1198) и другие медицинские тексты.

Еще при жизни М. «Путеводитель растерянных» был переведен на иврит (Шмуэль ибн Тиббон, 1204; новый перевод Иехуды аль-Харизи датируется 1214). Opus magnum Маймонида спровоцировал раскол; смущение современников вызывали как широкое применение аллегорической интерпретации Танаха, так и попытка синтеза иудейской теологии и философии Аристотеля. Спор вокруг «Путеводителя» завершился лишь в 1305 с принятием «Барселонского херема», запретившего изучение светских сочинений (в том числе «Путеводителя») людям, не достигшим 25 лет. «Путеводитель» оказал огромное влияние на дальнейшее развитие еврейской мысли — как на ее рационалистическую, так и на мистическую школу.

В 1223—1224 был выполнен первый перевод фрагмента «Путеводителя» на латынь, в начале 1240-х появилась полная версия. Ряд источников сообщает о публичном сожжении сочинения М. в 1233 и 1242, но достоверность этих сведений подвергается сомнению в современной историографии. «Египетский раввин Моисей» (Rabbi Moyses de Egypto) вскоре стал одним из главных авторитетов схоластики, оказав влияние на Фому Аквинского и Альберта Великого. Переосмысление образа М. как мага и каббалиста произошло в XV в. в трудах Дж. Пико делла Мирандолы.

Соч. : Musa ben Maymun . Dalalat alha,irin. Jerusalem, 1931; Moshe ben Maimon . Mishneh Torah. Jerusalem, 1965; Моше бен Маймон (Маймонид). Путеводитель растерянных. Ч. 1. М., 2010; Рабби Моше бен Маймон. Послания и другие труды. М., 2011; Мишне Тора [Кодекс Маймонида]. М., 2011—2014, 2017—2021.

Лит. : Studies in Maimonides / Ed. by I. Twersky. Cambridge (Mass.), 1990; Davidson H. A. Moses Maimonides. The Man and His Works. Oxford, 2005; Stroumsa S. Maimonides in His World. Portrait of a Mediterranean Thinker. Princeton; Oxford, 2009. В. Г. Долгополов.