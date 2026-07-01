МАЙМЕНСИНГХ
МАЙМЕНСИНГХ - город в Бангладеш, в области Дакка.
Население 395,1 тысяч человек (2010 год).
Расположен на реке Старая Брахмапутра (рукав Брахмапутры), в 120 км к северу от Дакки.
Узел железных и автомобильных дорог.
Точное время основания неизвестно. В период господства Великих Моголов важный торговый порт. В 1787 году вошёл в состав одноименного округа, образованного Британской Ост-Индской компанией. В 1858-1947 годы в Британской Индии (с 1869 года муниципалитет), c 1947 года в Пакистане, с марта 1971 года в Бангладеш (до декабря 1971 года был оккупирован пакистанской армией).
Сохранились здания могольского периода (XVII-XVIII веках). Дворец «Майменсингх Раджбари» на берегу Старой Брахмапутры (1905-1911 годы); церковь Святого Патрика (1927 год).
В Майменсингхе - Бангладешский сельскохозяйственный университет (1961 год; главный аграрный вуз страны), медицинский колледж Майменсингха, женский кадетский корпус.
Музей графика и живописца З. Абедина (1975 год; собрание работ художника).
Предприятия джутовой, хлопчатобумажной и сахарной промышленности. Развиты традиционные ремёсла и кустарные промыслы (ткачество, ювелирное и гончарное дело).