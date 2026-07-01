МАЙМЕНСИНГХ

МАЙМЕНСИНГХ - го­род в Банг­ла­деш, в области Дак­ка.

Население 395,1 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на реке Ста­рая Брах­ма­пут­ра (ру­кав Брах­ма­пут­ры), в 120 км к се­ве­ру от Дак­ки.

Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Точ­ное вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но. В пе­ри­од гос­под­ства Ве­ли­ких Мо­го­лов важ­ный тор­го­вый порт. В 1787 году во­шёл в со­став од­но­именного ок­ру­га, об­ра­зо­ван­но­го Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей. В 1858-1947 годы в Британской Ин­дии (с 1869 года му­ни­ци­па­ли­тет), c 1947 года в Па­ки­ста­не, с мар­та 1971 года в Банг­ла­деш (до декабря 1971 года был ок­ку­пи­ро­ван па­кистанской ар­ми­ей).

Со­хра­ни­лись зда­ния мо­голь­ско­го пе­рио­да (XVII-XVIII веках). Дво­рец «Май­мен­сингх Рад­жба­ри» на бе­ре­гу Ста­рой Брах­ма­пут­ры (1905-1911 годы); церковь Святого Пат­ри­ка (1927 год).

В Майменсингхе - Банг­ла­деш­ский сельскохозяйственный университет (1961 год; главный аг­рар­ный вуз стра­ны), медицинский кол­ледж Майменсингха, жен­ский ка­дет­ский кор­пус.

Му­зей гра­фи­ка и жи­во­пис­ца З. Абе­ди­на (1975 год; со­б­ра­ние ра­бот ху­дож­ни­ка).

Пред­при­ятия джу­то­вой, хлоп­ча­то­бу­маж­ной и са­хар­ной промышленности. Раз­ви­ты тра­диционные ре­мёс­ла и кус­тар­ные про­мыс­лы (тка­че­ст­во, юве­лир­ное и гон­чар­ное де­ло).

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