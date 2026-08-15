МАЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

МАЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - русский по­эт.

Дво­рянин.

Ре­гу­ляр­но­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

С 1747 года (фор­маль­но с 1742 года) со­сто­ял на служ­бе в лейб-гвардии Се­мё­нов­ском пол­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Вый­дя в от­став­ку с чи­ном гвардии ка­пи­та­на (декабрь 1761 года), по­се­лил­ся в Мо­ск­ве, сбли­зил­ся с круж­ком М.М. Хе­ра­ско­ва, в его жур­на­лах «По­лез­ное уве­се­ле­ние» (1762 год) и «Сво­бод­ные ча­сы» (1763 год) на­пе­ча­тал свои пер­вые сти­хо­тво­ре­ния (эк­ло­га «Ци­те­мель», ду­хов­ная ода «Страш­ный суд» и другие). Ирои­ко­ми­че­ская по­эма Майкова «Иг­рок лом­бе­ра» (1763 год), где вы­со­ким сло­гом из­ла­га­лись пра­ви­ла кар­точ­ной иг­ры, при­нес­ла ему пер­вый ус­пех.

В 1766-1767 годы 2-й то­ва­рищ московского гу­бер­на­то­ра. В 1768 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии но­во­го уло­же­ния. В 1770-1775 годы про­ку­рор Во­енной кол­ле­гии. В 1775 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, по­лу­чил чин бри­га­ди­ра и долж­ность главного чле­на в кон­то­ре Мас­тер­ской и Ору­жей­ной па­ла­ты.

В литературной дея­тель­но­сти про­явил се­бя как по­сле­до­ва­тель А.П. Су­ма­ро­ко­ва (в литературных по­ле­ми­ках все­гда вы­сту­пал на его сто­ро­не, ад­ре­со­вал ему два сво­их про­грамм­ных сти­хо­тво­ре­ния - «Ода о суе­те ми­ра», 1774 год, и «Ода о вку­се», 1776 год).

Сборник Майкова «Нра­во­учи­тель­ные бас­ни» (часть 1-2, 1766-1767) от­ме­чен влия­ни­ем притч Су­ма­ро­ко­ва с их про­сто­реч­ной фра­зео­ло­ги­ей. Тра­ге­дии Майкова - «Аг­рио­па» (поставлена в 1769 году, издана в 1775 году) и «Фе­мист и Ие­ро­ни­ма» (издана в 1775 году) - про­дол­жа­ют тра­ди­цию су­ма­ро­ков­ской тра­ге­дии.В «Одах ду­хов­ных» и «Одах тор­же­ст­вен­ных», со­ста­вив­ших две час­ти сборника Майкова «Раз­ные сти­хо­тво­ре­ния» (1773 году), при на­ли­чии эле­мен­тов «ви­тий­ст­вен­но­го» оди­че­ско­го сти­ля, до­ми­ни­ру­ет ус­та­нов­ка на ра­цио­на­ли­стическую яс­ность, свой­ст­вен­ную по­этам су­ма­ро­ков­ской шко­лы. В то же вре­мя Майков, в от­ли­чие от Су­ма­ро­ко­ва, в сво­ей ли­ри­ке раз­ви­вал нравственно-ре­лигиозную про­бле­ма­ти­ку, свя­зан­ную с ма­сон­ски­ми идея­ми: фи­ло­со­фической оды «Ищу­щим муд­ро­сти», «Сча­стие», «Ода пре­ос­вя­щен­но­му Пла­то­ну… о бес­смер­тии ду­ши в рас­су­ж­де­нии бес­ко­неч­ных на­ших же­ла­ний» (все 1778 года) и другие.

Са­мое из­вест­ное сочинение Майкова - ирои­ко­ми­че­ская по­эма «Ели­сей, или Раз­дра­жен­ный Вакх» (1771 год) о сто­лич­ных по­хо­ж­де­ни­ях пья­но­го ям­щи­ка Ели­сея, воз­му­щён­но­го жад­но­стью от­куп­щи­ков. В по­эме со­че­та­ют­ся чер­ты па­ро­дии (на пе­ре­ве­дён­ную В.П. Пет­ро­вым пер­вую песнь «Энеи­ды» Вер­ги­лия), со­ци­аль­ной са­ти­ры, на­прав­лен­ной про­тив сис­те­мы вин­ных от­ку­пов, и чис­то­го ко­миз­ма, имею­ще­го фольк­лор­ные ис­то­ки (по за­ме­ча­нию А.С. Пуш­ки­на, «Ели­сей ис­тин­но сме­шон»).

Другие со­чи­не­ния Майкова: ко­мические опе­ры «Лю­бов­ник-кол­дун» (поставлена в 1772 году, му­зы­ка по мо­ти­вам русских народных пе­сен; издана в 1779 году) и «Де­ре­вен­ский празд­ник, или Увен­чан­ная доб­ро­де­тель» (поставлена в 1777 году, музыка И. Кер­цел­ли), од­но­акт­ная «дра­ма с му­зы­кой» «Пиг­ма­ли­он, или Си­ла люб­ви» (издана в 1779 году), не­за­вер­шён­ная ге­ро­ическая по­эма из эпо­хи Смут­но­го вре­ме­ни «Ос­во­бо­ж­дён­ная Мо­ск­ва» (1772-1773 год, издана в 1867 году), воль­ные сти­хотворные пе­ре­ло­же­ния от­рыв­ков из «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия (1762-1763 годы), ди­дак­тические по­эмы Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го «Во­ен­ная нау­ка» (1767 год), тра­ге­дии Воль­те­ра «Ме­ро­па» (1775 год).

Сочинения:

Со­чи­не­ния и пе­ре­во­ды. СПб., 1867;

Избр. про­из­ве­де­ния. М.; Л., 1966.