МАЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
МАЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт.
Дворянин.
Регулярного образования не получил.
С 1747 года (формально с 1742 года) состоял на службе в лейб-гвардии Семёновском полку в Санкт-Петербурге.
Выйдя в отставку с чином гвардии капитана (декабрь 1761 года), поселился в Москве, сблизился с кружком М.М. Хераскова, в его журналах «Полезное увеселение» (1762 год) и «Свободные часы» (1763 год) напечатал свои первые стихотворения (эклога «Цитемель», духовная ода «Страшный суд» и другие). Ироикомическая поэма Майкова «Игрок ломбера» (1763 год), где высоким слогом излагались правила карточной игры, принесла ему первый успех.
В 1766-1767 годы 2-й товарищ московского губернатора. В 1768 году переехал в Санкт-Петербург, участвовал в работе Комиссии нового уложения. В 1770-1775 годы прокурор Военной коллегии. В 1775 году вернулся в Москву, получил чин бригадира и должность главного члена в конторе Мастерской и Оружейной палаты.
В литературной деятельности проявил себя как последователь А.П. Сумарокова (в литературных полемиках всегда выступал на его стороне, адресовал ему два своих программных стихотворения - «Ода о суете мира», 1774 год, и «Ода о вкусе», 1776 год).
Сборник Майкова «Нравоучительные басни» (часть 1-2, 1766-1767) отмечен влиянием притч Сумарокова с их просторечной фразеологией. Трагедии Майкова - «Агриопа» (поставлена в 1769 году, издана в 1775 году) и «Фемист и Иеронима» (издана в 1775 году) - продолжают традицию сумароковской трагедии.В «Одах духовных» и «Одах торжественных», составивших две части сборника Майкова «Разные стихотворения» (1773 году), при наличии элементов «витийственного» одического стиля, доминирует установка на рационалистическую ясность, свойственную поэтам сумароковской школы. В то же время Майков, в отличие от Сумарокова, в своей лирике развивал нравственно-религиозную проблематику, связанную с масонскими идеями: философической оды «Ищущим мудрости», «Счастие», «Ода преосвященному Платону… о бессмертии души в рассуждении бесконечных наших желаний» (все 1778 года) и другие.
Самое известное сочинение Майкова - ироикомическая поэма «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771 год) о столичных похождениях пьяного ямщика Елисея, возмущённого жадностью откупщиков. В поэме сочетаются черты пародии (на переведённую В.П. Петровым первую песнь «Энеиды» Вергилия), социальной сатиры, направленной против системы винных откупов, и чистого комизма, имеющего фольклорные истоки (по замечанию А.С. Пушкина, «Елисей истинно смешон»).
Другие сочинения Майкова: комические оперы «Любовник-колдун» (поставлена в 1772 году, музыка по мотивам русских народных песен; издана в 1779 году) и «Деревенский праздник, или Увенчанная добродетель» (поставлена в 1777 году, музыка И. Керцелли), одноактная «драма с музыкой» «Пигмалион, или Сила любви» (издана в 1779 году), незавершённая героическая поэма из эпохи Смутного времени «Освобождённая Москва» (1772-1773 год, издана в 1867 году), вольные стихотворные переложения отрывков из «Метаморфоз» Овидия (1762-1763 годы), дидактические поэмы Фридриха II Великого «Военная наука» (1767 год), трагедии Вольтера «Меропа» (1775 год).
Сочинения:
Сочинения и переводы. СПб., 1867;
Избр. произведения. М.; Л., 1966.