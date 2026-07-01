МАЙКОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ

МАЙКОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ - русский литературный кри­тик.

Брат А.Н. Май­ко­ва и Л.Н. Май­ко­ва.

Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1842 год).

В 1843 году пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (Гер­ма­ния, Ита­лия, Фран­ция), слу­шал лек­ции в Сор­бон­не.

В 1844 году в ка­че­ст­ве ав­то­ра и ре­дак­то­ра при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те над 1-м то­мом «Кар­ман­но­го сло­ва­ря ино­стран­ных слов, во­шед­ших в со­став рус­ско­го язы­ка» (издан в 1845 году).

В 1845 году не­на­дол­го сбли­зил­ся с круж­ком М.В. Пет­ра­шев­ско­го; был со­ре­дак­то­ром жур­на­ла Ф.К. Дер­шау «Фин­ский вест­ник», 1-й но­мер ко­то­ро­го от­кры­вал­ся на­пи­сан­ным Майковым про­грамм­ным трак­та­том «Об­ще­ст­вен­ные нау­ки в Рос­сии».

С апреля 1846 года воз­глав­лял кри­тический от­дел журнала «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки»; в статье «Сти­хо­тво­ре­ния Коль­цо­ва» (1846 год) вы­сту­пил с кри­ти­кой сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка на этом по­сту - В.Г. Бе­лин­ского, осу­див его «дес­по­тизм» в об­ра­ще­нии с чи­та­те­ля­ми и до­ка­зы­вая пре­вос­ход­ство «об­ще­че­ло­ве­че­ских» цен­но­стей над «на­цио­наль­ны­ми» (Бе­лин­ский от­ве­чал Майкову в статье «Взгляд на рус­скую ли­те­ра­ту­ру 1846 го­да» и на­звал его по­зи­цию «фан­та­сти­че­ским кос­мо­по­ли­тиз­мом»). В статье «Не­что о рус­ской ли­те­ра­ту­ре в 1846 го­ду» (1847 год) Майков пер­вым оце­нил Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (с ко­то­рым был лич­но бли­зок) как по­эта «по пре­иму­ще­ст­ву пси­хо­ло­ги­че­ско­го», для ко­то­ро­го «са­мое об­ще­ст­во ин­те­рес­но по влия­нию его на лич­ность ин­ди­ви­дуу­ма», и про­ти­во­пос­та­вил его Н В. Го­го­лю как «по­эту по пре­иму­ще­ст­ву со­ци­аль­но­му». В 1847 году Майков, не по­ки­дая «Оте­че­ст­вен­ных за­пи­сок», стал со­труд­ни­чать в «Со­вре­мен­ни­ке», ус­пел на­пе­ча­тать там пять ре­цен­зий.

Уто­нул во вре­мя ку­па­ния в пру­ду на да­че в Пе­тер­го­фе.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. К., 1901. Т. 1-2;

Ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка. Л., 1985.