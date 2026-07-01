МАЙКОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ
МАЙКОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ - русский литературный критик.
Брат А.Н. Майкова и Л.Н. Майкова.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1842 год).
В 1843 году путешествовал по Европе (Германия, Италия, Франция), слушал лекции в Сорбонне.
В 1844 году в качестве автора и редактора принимал участие в работе над 1-м томом «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (издан в 1845 году).
В 1845 году ненадолго сблизился с кружком М.В. Петрашевского; был соредактором журнала Ф.К. Дершау «Финский вестник», 1-й номер которого открывался написанным Майковым программным трактатом «Общественные науки в России».
С апреля 1846 года возглавлял критический отдел журнала «Отечественные записки»; в статье «Стихотворения Кольцова» (1846 год) выступил с критикой своего предшественника на этом посту - В.Г. Белинского, осудив его «деспотизм» в обращении с читателями и доказывая превосходство «общечеловеческих» ценностей над «национальными» (Белинский отвечал Майкову в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и назвал его позицию «фантастическим космополитизмом»). В статье «Нечто о русской литературе в 1846 году» (1847 год) Майков первым оценил Ф.М. Достоевского (с которым был лично близок) как поэта «по преимуществу психологического», для которого «самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума», и противопоставил его Н В. Гоголю как «поэту по преимуществу социальному». В 1847 году Майков, не покидая «Отечественных записок», стал сотрудничать в «Современнике», успел напечатать там пять рецензий.
Утонул во время купания в пруду на даче в Петергофе.
Сочинения:
Сочинения. К., 1901. Т. 1-2;
Литературная критика. Л., 1985.