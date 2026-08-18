МАЙКОПСКИЙ КУРГАН
МАЙКОПСКИЙ КУРГАН (Ошад, Ошаде) - курган раннего бронзового века на территории города Майкоп.
Раскопан траншеей в 1897 году под руководителем Н.И. Веселовского. Высота на момент раскопок 10,65 м.
Основная могила (глубина 1,42 м) в плане четырёхугольная (5,33: 3,73 м), с закруглёнными углами и вогнутыми стенками, перекрыта 2 «помостами», со слоем земли между ними. Стены обложены деревом; дно (местами в 2 слоя) выложено голышами, по углам - столбовые ямы. Камера разделена Т-образной перегородкой на 3 части: южную, западную, восточную; в каждой были скорченные погребения; основное, густо засыпанное красной киноварью, - в южной части.
Вдоль восточной стены располагались: в северном углу, на плетёной подстилке (возможно, дно короба), 13 предметов (в том числе 3 каменных, орудия и оружие из мышьяковой меди); котлы, ведёрко, чаши из мышьяковой меди; в южной части около 20 сосудов (в том числе 2 золотых, 1 каменный с накладными золотыми горлом и крышкой, 14 серебряных); у западного костяка - 1 глиняный, у восточного - медные.
Основной погребённый был усыпан мелкими золотыми украшениями, тысячами бусин из сердолика, золота, серебра, бирюзы; под черепом - 2 золотые ленты (украшения головного убора). Восточнее лежали полые наборные стержни из золота и серебра; на 4 из них нанизаны 2 золотые и 2 серебряные фигурки быка, отлитые по восковой модели (вероятно, штандарты или части балдахина). Общая масса золотых предметов около 3 кг, серебряных - около 5 кг.
Большая часть предметов из Майкопского кургана связана с культурами Передней Азии; ряд исследователей не исключает их местное изготовление. Особое внимание привлекают 2 серебряных кубка с чеканными изображениями животных, особенно сосуд с «пейзажем» (рисунок), на горле которого изображены 3 ряда гор с 2 двугорбыми вершинами; с гор стекают 2 реки, впадающие в водоём, расположенный на дне сосуда. Одни учёные считают, что это просто изображение гор, другие - что это именно Кавказские горы с Эльбрусом и Казбеком, а реки - Кубань и Терек.
Многие специалисты (Н.И. Веселовский, Д.Я. Самоквасов, Я.И. Смирнов, Б.Е. Деген-Ковалевский, М.И. Артамонов и другие) датировали Майкопский курган VIII-VII века до нашей эры или чуть раньше. Наряду с этой, предлагалась датировка III-м тысячелетием до нашей эры (М.И. Ростовцев, А.А. Иессен и другие). В современных работах Майкопский курган относят к середине или к концу IV-ого тысячелетия до нашей эры.
Майкопский курган - один из эталонов и опорных памятников в изучении раннего периода майкопской культуры, давший ей название.
Коллекция в Эрмитаже (Санкт-Петербург).
Смотри также литературу при статье Майкопская культура.
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