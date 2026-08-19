МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА
МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего бронзового века (начало IV-ого - начало III-го тысячелетия до нашей эры) на территории равнин и предгорий западной и центральной части Северного Кавказа и Предкавказья.
Занимает бассейны Кубани, Верхней Кумы, Верхнего и Среднего Терека, прилегающие районы Черноморского побережья (от Тамани до современного города Новороссийск) и степей современного Ставропольского края (единичные памятники известны до Нижнего Дона и современной Калмыкии - так называемый степной Майкоп); отдельные находки - от Северного Причерноморья до Каспийского моря. На северо-востоке ареал майкопской культуры пересекается с зоной энеолитических степных культурных групп, близких к раннему этапу ямной культуры, на юго-востоке - с куро-араксской культурой, известны и смешанные памятники (например, Луговой).
Названа по Майкопскому кургану.
Памятники изучались с 1869 года, их общность выделялась с конца XIX - начала XX веков как «кубанский район окрашенных костяков» А.А. Спицыным, «кавказское культурное течение» В.А. Городцовым, «большие кубанские курганы» А.М. Тальгреном, «раннекубанская группа» А.В. Шмидтом, «вторая стадия» древних культур Кавказа А.А. Миллером, «раннекубанская группа» А.А. Иессеном. Современный термин встречается в записях Спицына с 1920-х годов, получил распространение с 1950-х годах, после публикаций Е.И. Крупнова; некоторыми исследователями употребляется также термин «майкопско-новосвободненская общность». Начиная с работ Иессена (1950 год) различают 2 этапа: майкопский и новосвободненский. В ряде исследований их рассматривают как связанные генетически и выделяют переходные комплексы, в некоторых - как культуры, соотносимые с различными истоками. Выделяемые локальные варианты, например галюгаевско-серёгинский, псекупский, долинский, новосвободненский (С.Н. Кореневский), пока не общепризнаны.
Наиболее изучены погребения, почти все - подкурганные, нередко с кромлехами; скорченные на боку, в том числе посыпанные охрой, головой чаще ориентированы на южный сектор. Ранние насыпи земляные, для поздних показательны каменные наброски и другие конструкции, есть дольмены, каменные ящики и другое. Камеры 4-угольные, в том числе с каменной, реже с деревянной обкладкой стен (известны красно-чёрные росписи по белому фону: схематичные изображения людей и другое); на полу иногда подстилка, в поздних погребениях часто каменная вымостка, в том числе ограждённая, на древней поверхности. Поселения площадью в основном 1-2 га, как правило на речных террасах. А.А. Формозов, А.Д. Столяр и другие относили к майкопской культуре группу укреплённых (в том числе каменными стенами) поселений Центрального и Западного Кавказа, которые ныне рассматривают в рамках культуры жемчужно-накольчатой керамики. Дома прямоугольные, наземные, каркасно-глинобитные; известны глинобитные полы, очаги. Наличие округлых построек (в восточных районах) объясняют инокультурными влияниями; на территории Кабардино-Балкарии зафиксированы длинные, углублённые до 1,4 м сооружения. Есть хозяйственные ямы.
Керамика из хорошо отмученного теста, в том числе ангобированная, лощёная, в основном неорнаментированная; ряд сосудов сделаны на гончарном круге (древнейшем на Кавказе). Для раннего этапа показательны горшки шаровидной формы с резко отогнутым венчиком; керамика поселений разнообразнее, но хуже изучена. На новосвободненском этапе представлены темнолощёные сосуды с узким горлом и зауженным плоским дном, миски, как правило, с загнутым внутрь краем, кубки и другое; чаще встречаются ручки-ушки, орнамент («жемчужный», врезной и другое).
На фоне синхронных культур Восточной Европы особенно многочисленны и разнообразны изделия из бронзы (мышьяковой и никелевой), главным образом местных форм: сосуды (преимущественно котлы); разнообразные топоры, мотыги, кинжалы, ножи; 4-гранные шилья, долота с желобчатым лезвием; есть наконечники копий, меч и другое. Специфичны втульчатые двузубые, иногда однозубые «вилы-крючки»; согнутые (образуют петлю посередине) дроты, изредка с округлыми концами (ныне определяют как древнейшие псалии для запряжки быков). Представлены золотые и серебряные сосуды, фигурки, височные кольца, булавки, ленты, бусы, накладки, пластинки и другое. Из камня делались зернотёрки, песты, вкладыши серпов, топоры, тесло- и долотовидные орудия, наконечники стрел; точила и инструменты, связанные с металлообработкой; найдены ножи, навершия булав, сосуды; фигурка животного и цилиндрические печати с Ближнего Востока; среди украшений - браслеты, подвески, бусы (в основном сердолик, есть лазурит).
Из кости и рога: долотца, рыболовные крючки, наконечники стрел (есть с золотой обкладкой), подвески и бусы, молоток с отверстием и другое.
В основе хозяйства - скотоводство (преимущественно крупный и мелкий рогатый скот) и земледелие.
Несомненна связь майкопской культуры с культурами Ближнего Востока - от Северной Месопотамии до Восточной Анатолии (в том числе традиции, близкие культурам Убейд и Урук). Конкретное участие в формировании майкопской культуры предшествующего населения Северного Кавказа почти не изучено. Механизмы формирования и распространения новой культуры, как и судьбы её носителей, дискуссионны. В сменившей майкопскую культуру общности северокавказской культуры прослеживают лишь отдельные элементы, связываемые с майкопской культурой.
Смотри также литературу при статье Майкопский курган.