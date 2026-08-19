МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА

МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (начало IV-ого - начало III-го тысячелетия до нашей эры) на тер­ри­то­рии рав­нин и пред­го­рий западной и центральной час­ти Северного Кав­ка­за и Пред­кав­ка­зья.

За­ни­ма­ет бас­сей­ны Ку­ба­ни, Верх­ней Ку­мы, Верх­не­го и Среднего Те­ре­ка, при­ле­гаю­щие рай­оны Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья (от Та­ма­ни до современного города Но­во­рос­сийск) и сте­пей современного Став­ро­поль­ско­го края (еди­нич­ные па­мят­ни­ки из­вест­ны до Ниж­не­го До­на и современной Кал­мы­кии - так называемый степ­ной Май­коп); отдельные на­ход­ки - от Северного При­чер­но­мо­рья до Кас­пий­ско­го мо­ря. На се­ве­ро-вос­то­ке аре­ал майкопской культуры пе­ре­се­ка­ет­ся с зо­ной энео­ли­ти­чес­ких степ­ных куль­тур­ных групп, близ­ких к ран­не­му эта­пу ям­ной куль­ту­ры, на юго-вос­то­ке - с ку­ро-аракс­ской куль­ту­рой, из­вест­ны и сме­шан­ные па­мят­ни­ки (например, Лу­го­вой).

На­зва­на по Май­коп­ско­му кур­га­ну.

Па­мят­ни­ки изу­ча­лись с 1869 года, их общ­ность вы­де­ля­лась с конца XIX - начала XX веков как «ку­бан­ский район ок­ра­шен­ных кос­тя­ков» А.А. Спи­цы­ным, «кав­каз­ское куль­тур­ное те­че­ние» В.А. Го­род­цо­вым, «боль­шие ку­бан­ские кур­га­ны» А.М. Тальг­ре­ном, «ран­не­ку­бан­ская груп­па» А.В. Шмид­том, «вто­рая ста­дия» древ­них куль­тур Кав­ка­за А.А. Мил­ле­ром, «ран­не­ку­бан­ская груп­па» А.А. Иес­се­ном. Современный тер­мин встре­ча­ет­ся в за­пи­сях Спи­цы­на с 1920-х годов, по­лу­чил рас­про­стра­не­ние с 1950-х годах, по­сле пуб­ли­ка­ций Е.И. Круп­но­ва; не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми упот­реб­ля­ет­ся так­же тер­мин «май­коп­ско-но­во­сво­бод­нен­ская общ­ность». На­чи­ная с ра­бот Иес­се­на (1950 год) раз­ли­ча­ют 2 эта­па: май­коп­ский и но­во­сво­бод­нен­ский. В ря­де ис­сле­до­ва­ний их рас­смат­ри­ва­ют как свя­зан­ные ге­не­ти­че­ски и вы­де­ля­ют пе­ре­ход­ные ком­плек­сы, в не­ко­то­рых - как куль­ту­ры, со­от­но­си­мые с различными ис­то­ка­ми. Вы­де­ляе­мые ло­каль­ные ва­ри­ан­ты, например га­лю­га­ев­ско-се­рё­гин­ский, псе­куп­ский, до­лин­ский, но­во­сво­бод­нен­ский (С.Н. Ко­ре­нев­ский), по­ка не об­ще­при­зна­ны.

Наи­бо­лее изу­че­ны по­гре­бе­ния, поч­ти все - под­кур­ган­ные, не­ред­ко с кром­ле­ха­ми; скор­чен­ные на бо­ку, в том числе по­сы­пан­ные ох­рой, го­ло­вой ча­ще ори­ен­ти­ро­ва­ны на южный сек­тор. Ран­ние на­сы­пи зем­ля­ные, для позд­них по­ка­за­тель­ны ка­мен­ные на­бро­ски и другие кон­ст­рук­ции, есть доль­ме­ны, ка­мен­ные ящи­ки и другое. Ка­ме­ры 4-уголь­ные, в том числе с ка­мен­ной, ре­же с де­ревянной об­клад­кой стен (из­вест­ны крас­но-чёр­ные рос­пи­си по бе­ло­му фо­ну: схе­ма­тич­ные изо­бра­же­ния лю­дей и другое); на по­лу ино­гда под­стил­ка, в позд­них по­гре­бе­ни­ях час­то ка­мен­ная вы­мост­ка, в том числе ог­ра­ж­дён­ная, на древ­ней по­верх­но­сти. По­се­ле­ния пло­ща­дью в основном 1-2 га, как пра­ви­ло на реч­ных тер­ра­сах. А.А. Фор­мо­зов, А.Д. Сто­ляр и другие от­но­си­ли к майкопской культуре груп­пу ук­реп­лён­ных (в том числе ка­мен­ны­ми сте­на­ми) по­се­ле­ний Центрального и Западного Кав­ка­за, ко­то­рые ны­не рас­смат­ри­ва­ют в рам­ках куль­ту­ры жем­чуж­но-на­коль­ча­той ке­ра­ми­ки. До­ма пря­мо­уголь­ные, на­зем­ные, кар­кас­но-гли­но­бит­ные; из­вест­ны гли­но­бит­ные по­лы, оча­ги. На­ли­чие ок­руг­лых по­стро­ек (в восточных рай­онах) объ­яс­ня­ют ино­куль­тур­ны­ми влия­ния­ми; на тер­ри­то­рии Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии за­фик­си­ро­ва­ны длин­ные, уг­луб­лён­ные до 1,4 м со­ору­же­ния. Есть хо­зяйственные ямы.

Ке­ра­ми­ка из хо­ро­шо от­му­чен­но­го тес­та, в том числе ан­го­би­ро­ван­ная, ло­щё­ная, в основном не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная; ряд со­су­дов сде­ла­ны на гон­чар­ном кру­ге (древ­ней­шем на Кав­ка­зе). Для ран­не­го эта­па по­ка­за­тель­ны гор­шки ша­ро­вид­ной фор­мы с рез­ко ото­гну­тым вен­чи­ком; ке­ра­ми­ка по­се­ле­ний раз­но­об­раз­нее, но ху­же изу­че­на. На но­во­сво­бод­нен­ском эта­пе пред­став­ле­ны тем­но­ло­щё­ные со­су­ды с уз­ким гор­лом и за­ужен­ным пло­ским дном, мис­ки, как пра­ви­ло, с за­гну­тым внутрь кра­ем, куб­ки и другое; ча­ще встре­ча­ют­ся руч­ки-уш­ки, ор­на­мент («жем­чуж­ный», врез­ной и другое).

На фо­не син­хрон­ных куль­тур Восточной Ев­ро­пы осо­бен­но мно­го­чис­лен­ны и раз­но­об­раз­ны из­де­лия из брон­зы (мышь­я­ко­вой и ни­ке­ле­вой), главным образом ме­ст­ных форм: со­су­ды (пре­имущественно кот­лы); раз­но­об­раз­ные то­по­ры, мо­ты­ги, кин­жа­лы, но­жи; 4-гран­ные ши­лья, до­ло­та с же­лоб­ча­тым лез­ви­ем; есть на­ко­неч­ни­ки ко­пий, меч и другое. Спе­ци­фич­ны втуль­ча­тые дву­зу­бые, ино­гда од­но­зу­бые «ви­лы-крюч­ки»; со­гну­тые (об­ра­зу­ют пет­лю по­се­ре­ди­не) дро­ты, из­ред­ка с ок­руг­лы­ми кон­ца­ми (ны­не оп­ре­де­ля­ют как древ­ней­шие пса­лии для за­пряж­ки бы­ков). Пред­став­ле­ны зо­ло­тые и се­реб­ря­ные со­су­ды, фи­гур­ки, ви­соч­ные коль­ца, бу­лав­ки, лен­ты, бу­сы, на­клад­ки, пла­стин­ки и другое. Из кам­ня де­ла­лись зер­но­тёр­ки, пес­ты, вкла­ды­ши сер­пов, то­по­ры, тес­ло- и до­ло­то­вид­ные ору­дия, на­ко­неч­ни­ки стрел; то­чи­ла и ин­ст­ру­мен­ты, свя­зан­ные с ме­тал­ло­об­ра­бот­кой; най­де­ны но­жи, на­вер­шия бу­лав, со­су­ды; фи­гур­ка жи­вот­но­го и ци­лин­д­рические пе­ча­ти с Ближ­не­го Вос­то­ка; сре­ди ук­ра­ше­ний - брас­ле­ты, под­вес­ки, бу­сы (в основном сер­до­лик, есть ла­зу­рит).

Из кос­ти и ро­га: до­лот­ца, ры­бо­лов­ные крюч­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел (есть с зо­ло­той об­клад­кой), под­вес­ки и бу­сы, мо­ло­ток с от­вер­сти­ем и другое.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ско­то­вод­ст­во (пре­имущественно круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот) и зем­ле­де­лие.

Не­со­мнен­на связь майкопской культуры с куль­ту­ра­ми Ближ­не­го Вос­то­ка - от Северной Ме­со­по­та­мии до Восточной Ана­то­лии (в том числе тра­ди­ции, близ­кие куль­ту­рам Убейд и Урук). Кон­крет­ное уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии майкопской культуры пред­ше­ст­вую­ще­го на­се­ле­ния Северного Кав­ка­за поч­ти не изу­че­но. Ме­ха­низ­мы фор­ми­ро­ва­ния и рас­про­стра­не­ния но­вой куль­ту­ры, как и судь­бы её но­си­те­лей, дис­кус­си­он­ны. В сме­нив­шей майкопскую культуру общ­но­сти се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры про­сле­жи­ва­ют лишь отдельные эле­мен­ты, свя­зы­вае­мые с май­коп­ской куль­ту­рой.

Смотри так­же литературу при статье Май­коп­ский кур­ган.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)