МАЙКОП

МАЙКОП - го­род в Рос­сии, сто­ли­ца Ады­геи.

Население 154,7 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на реке Бе­лая.

Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в мае 1857 года как кре­пость на­чаль­ни­ком Пра­во­го кры­ла Кавказской ли­нии генерал-лейтенантом В.М. Коз­лов­ским по при­ка­зу кавказского на­ме­ст­ни­ка князя А.И. Ба­ря­тин­ско­го. С 1860 года ста­ни­ца в со­ста­ве Ку­бан­ской области. С 1869/70 годов го­родского Центр уез­да (1869/70-1888 годы), от­де­ла (1888-1920 годы) Ку­бан­ской области.

В 1911 году к юго-за­па­ду от Майкопа И.М. Губ­кин об­на­ру­жил ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти.

В 1915 году вве­де­на в строй вет­ка Вла­ди­кав­каз­ской железной дороги Бе­ло­ре­чен­ская - Май­коп.

В январе 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в сентябре 1918 года - мар­те 1920 года, на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Воо­руженных сил Юга Рос­сии. В мар­те 1920 года взят 1-й Кон­ной ар­ми­ей под ко­мандованием С.М. Бу­дён­но­го во вре­мя Май­коп­ско-Гроз­нен­ской опе­ра­ции 1920 года Кавказского фрон­та РККА.

Центр от­де­ла Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской области (1920-1924 годы), рай­он­ный (1924-1936 годы), ок­руж­ной (1924-1930 годы) центр Се­ве­ро-Кавказского края (1924-1934 годы), Азо­во-Чер­но­мор­ско­го края (1934-1936 годы).

В 1931 году вве­де­на в строй железнодорожная ли­ния Май­коп - Хад­жох.

В 1936-1991 годы центр Ады­гей­ской АО в со­ста­ве Азо­во-Чер­но­мор­ско­го края (1936-1937 годы), Крас­но­дар­ско­го края (1937-1991 годы), рай­он­ный центр (1940-1963 годы, 1965 год).

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 9 августа 1942 года по 29 января 1943 года; ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Северо-Кавказской на­сту­пательной опе­ра­ции 1943 года, со­став­ной час­ти Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годы.

С 1991 года сто­ли­ца Ады­геи.

В ос­но­ве пла­ни­ров­ки цен­тра Майкопа - площадь Ле­ни­на с До­мом пра­ви­тель­ст­ва Ады­геи (1988 год, архитектор О.Н. Коб­зарь) и па­мят­ни­ком В.И. Ле­ни­ну (1959 год, скульп­тор М.Г. Ма­ни­зер, архитектор И.Е. Ро­жин; ре­кон­ст­рук­ция - 2009 года), и площадь Друж­бы с мо­ну­мен­том «Друж­ба» (1968 год, скульп­то­ры М.Г. и О.М. Ма­ни­зер, архитектор Ро­жин) и Со­бор­ной ме­че­тью (1999-2000 годы).

Сре­ди хра­мов: Свя­то-Тро­иц­кий ка­фед­раль­ный со­бор (1882-1888 годы), Свя­то-Вос­кре­сен­ская церковь (1910 год), ар­мян­ская церковь (1912 год; позд­нее пе­ре­строе­на), кос­тёл в сти­ле нео­го­ти­ки (1914 год), церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1997-2002 годы).

Па­мят­ни­ки гражданской и промышленной ар­хи­тек­ту­ры конца XIX - 1-й четверти XX веков: кор­пу­са пи­во­ва­рен­но­го за­во­да (1882-1910 годы), ап­те­ка Альт­шу­ле­ра (конец XIX - начало XX веков), та­бач­ная фаб­ри­ка (конца XIX века), по­жар­ная ка­лан­ча (1900 год), Пуш­кин­ский дом (1899-1900 годы, к 1963 году ре­кон­струи­ро­ван в Русский дра­ма­тический те­атр, ар­хи­тек­то­ры С.Ф. Плеш­ков, Н.А. Ле­бе­дев), во­до­ле­чеб­ни­ца в сти­ле мо­дерн (1908 год), железнодорожный во­кзал (1910 год), главный кор­пус за­во­да ду­биль­ных экс­трак­тов (1915-1916 годы).

Со­хра­ни­лись жи­лые зда­ния XIX - начала XX веков, в том числе бывший дом Д.И. Зинь­ко­вец­ко­го (1907 год, архитектор И.А. Фо­мин; ны­не - Дом офи­це­ров).

Сре­ди по­стро­ек середины XX века: ки­но­те­атр «Ок­тябрь» (1961 год, архитектор Ю.Ф. Ка­ве­рин), Дом пра­во­су­дия (1966 год, архитектор И.В. Яро­шев­ский). Центральный ме­мо­ри­ал с веч­ным ог­нём (1927 год, скульп­тор Е.Н. Коз­лов­ский, ре­кон­ст­руи­ро­ван по про­ек­ту скульп­то­ра Н.Н. Ни­ко­лен­ко); мо­ну­мен­ты - в честь рас­ко­пок кур­га­на Оша­да (1971 год, архитектор А.А. Ши­ко­ян), «Скор­бя­щая мать» (1978 год, Ши­ко­ян).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ады­гей­ский рес­пуб­ли­кан­ский институт гу­ма­ни­тар­ных ис­сле­до­ва­ний имени Т.М. Ке­ра­ше­ва (ос­но­ван в 1929 году как Институт крае­ве­де­ния, название ме­ня­лось, современное название с 1992 года), Ады­гей­ский НИИ сельского хозяйства РАСХН, Май­коп­ская опыт­ная стан­ция Все­российский НИИ рас­те­ние­вод­ст­ва имени Н.И. Ва­ви­ло­ва (1930 год). Ады­гей­ский государственный университет (соз­дан в 1993 году на ба­зе Ады­гей­ско­го пе­да­го­гического института), Май­коп­ский государственный тех­но­ло­гический университет (1993 год), Институт ис­кусств (1997 год; уч­ре­ж­дён на ба­зе ос­но­ван­но­го в 1972 году музыкально-пе­да­го­гического факультета Ады­гей­ско­го пе­да­го­гического института). 8 фи­лиа­лов российских ву­зов.

Национальная библиотека (1895 год, современный ста­тус с 1992 года), 3 рес­пуб­ли­кан­ские биб­лио­те­ки.

Национальный му­зей Рес­пуб­ли­ки Ады­гея (ос­но­ван в 1925 году в Крас­но­да­ре как Ады­гей­ский ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей, с 1938 года - в Майкопе, современный ста­тус с 1993 года), Кар­тин­ная га­ле­рея, фи­ли­ал Государственного му­зея искусства на­ро­дов Вос­то­ка.

Русский дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1936 год), Ады­гей­ский дра­ма­тический те­атр (1937 год). СК Ады­геи (1992 год). Ка­мер­ный музыкальный те­атр Рес­пуб­ли­ки Ады­гея имени А.А. Ха­на­ху (1993 год). Рес­пуб­ли­кан­ская фи­лар­мо­ния (1971 год), в её со­ста­ве: Сим­фо­нический ор­кестр, ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Рус­ская удаль» (оба 1993 год), Ка­мер­ный музыкальный са­лон (1995 год; с 2007 года в его со­став вхо­дит ос­но­ван­ный в 1998 году ан­самбль русских народных ин­ст­ру­мен­тов «От­ра­да»), эс­т­рад­ный ан­самбль «Ош­тен» (1996 год). Ака­де­мический государственный ан­самбль тан­ца «Наль­мес» (1936 год), Государственный ан­самбль народной пес­ни Ады­геи «Ис­ла­мей» (1991 год). Му­ни­ци­паль­ный ду­хо­вой ор­кестр (1976 год), му­ни­ци­паль­ный ан­самбль «Но­вый век» (2004 год), Май­коп­ская ка­пел­ла маль­чи­ков и юно­шей (2005 год).

Фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­на­род­ный - адыг­ской му­зы­ки (2000 год); ре­гио­наль­ные - «Се­ве­ро-Кав­каз­ская му­зы­каль­ная вес­на», мас­те­ров ис­кусств «Мир Кав­ка­зу» и другое.

В Майкопе со­сре­до­то­че­ны ве­ду­щие промышленные пред­при­ятия Ады­геи. За­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (круп­ный российский про­из­во­ди­тель гид­рав­лических ма­ни­пу­ля­то­ров), «Май­коп­нор­маль» (ме­тал­лические кре­пёж­ные из­де­лия и другое), «Май­коп­пром­связь» (элек­тро-си­ло­вое, элек­тро­мон­таж­ное обо­ру­до­ва­ние, транс­фор­ма­то­ры), ре­дук­тор­ный ЗАРЕМ. Пред­при­ятие «Кар­тон­та­ра» (гоф­ро­кар­тон и из­де­лия из не­го), шпа­гат­ная фаб­ри­ка «Май­коп­ская». Про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов. Ады­гей­ский мо­лоч­ный ком­би­нат, кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка, пи­во­ва­рен­ный и вин­но-во­доч­ный за­во­ды и другое. ГЭС (около 9,5 МВт).

Близ южной ок­раи­ны Майкопа - средневековая кре­пость (рас­коп­ки с 1979 года), со­стоя­щая из северных и южных го­ро­дищ; по­се­ле­ния и мо­гиль­ни­ки ан­тич­но­го вре­ме­ни и позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья. В поселке По­бе­да - Свя­то-Ми­хай­ло-Афон­ская За­ку­бан­ская пус­тынь (1877-1878 годы, за­кры­та в 1928 году, воз­ро­ж­де­на в 2001 году).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)