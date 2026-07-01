МАЙКЕС ИСИДОРО

МАЙКЕС ИСИДОРО - испанский ак­тёр.

Из ак­тёр­ской се­мьи.

Не по­лу­чив серь­ёз­но­го об­ра­зо­ва­ния, ра­но на­чал карь­е­ру на про­винциальных сце­нах в пе­ри­од упад­ка испанской те­ат­раль­ной куль­ту­ры, ори­ен­ти­ро­ван­ной главным образом на французские об­раз­цы.

С 1791 года в «Те­ат­ро дель Прин­си­пе» в Мад­ри­де; был парт­нё­ром ве­ду­щих ак­трис М. дель Ро­са­рио Фер­нан­дес (Ла Ти­ра­на) и Р. Лу­ны, ис­пол­няя ко­мические и тра­гические ро­ли. В 1799-1801 годы обу­чал­ся в Па­ри­же у Ф. Ж. Таль­ма, чьё влия­ние оп­ре­де­ли­ло даль­ней­ший творческий путь и ре­пер­ту­ар­ные при­ори­те­ты Майкеса.

В 1801-1805 годы воз­глав­лял опер­но-дра­ма­тический те­атр «Кань­ос дель Пе­раль» в Мад­ри­де, был по­ста­нов­щи­ком многих спек­так­лей, об­но­вил ре­пер­ту­ар, сце­но­гра­фию и те­ат­раль­ную тех­ни­ку. Про­вёл ряд ор­га­ни­зационных ре­форм (в ча­ст­но­сти, ус­та­но­вил сис­те­му бе­не­фи­сов), за­ло­жил ос­но­вы национальной сис­те­мы обу­че­ния ак­тё­ров.

Майкес ис­пол­нял в основном ге­ро­ические и тра­гические ро­ли, в том числе в тра­ге­ди­ях У. Шек­спи­ра, бла­го­да­ря ему поя­вив­ших­ся на испанской сце­не (Отел­ло - «Отел­ло», Мак­бет - «Мак­бет», Ро­мео - «Ро­мео и Джуль­ет­та»). К чис­лу луч­ших ра­бот Майкеса от­но­сят­ся главные ро­ли в тра­ге­ди­ях В. Аль­фье­ри [«По­ли­ник», «Брут Стар­ший» («Сво­бод­ный Рим») и другие], Воль­те­ра («Заи­ра», «Ме­ро­па»), П. Кор­не­ля («Сид», «Цин­на»), А.В. Ар­но («Ос­кар, сын Ос­сиа­на», «Бланш и Мон­кас­сен, или Ве­не­ци­ан­цы»). Майкес вы­сту­пал так­же в клас­си­ци­ст­ских пе­ре­дел­ках испанских драм «зо­ло­то­го ве­ка» («Жизнь есть сон» П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки, «Луч­ший аль­кальд - ко­роль» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо). Круп­ней­шей уда­чей Майкеса в современной испанской дра­ме ста­ла роль за­чи­на­те­ля Ре­кон­ки­сты ко­ро­ля Пе­лайо («Пе­лайо» М. Х. Кин­та­ны).

В твор­че­ст­ве Майкеса со­че­та­лись клас­си­ци­ст­ские и пред­ро­ман­тические тен­ден­ции. В его луч­ших тра­гических ро­лях пре­об­ла­дали мрач­ный ко­ло­рит, ир­ра­цио­наль­ность и глу­бо­чай­шая стра­ст­ность, кон­тра­сты в ду­хе Таль­ма, ус­лож­нён­ная ми­мическая иг­ра. Соз­дан­ные им об­ра­зы от­ли­ча­лись яр­кой ин­ди­ви­дуа­ли­за­ци­ей.

Из-за сво­их ли­бе­раль­ных убе­ж­де­ний Майкес не­од­но­крат­но всту­пал в кон­флик­ты с вла­стя­ми, под­вер­гал­ся ре­прес­си­ям, за­пре­там на вы­сту­п­ле­ния. В 1818 году вы­слан из Мад­ри­да, в по­след­ние го­ды стра­дал ду­шев­ной бо­лез­нью.