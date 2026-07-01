МАЙКЕС ИСИДОРО
МАЙКЕС ИСИДОРО - испанский актёр.
Из актёрской семьи.
Не получив серьёзного образования, рано начал карьеру на провинциальных сценах в период упадка испанской театральной культуры, ориентированной главным образом на французские образцы.
С 1791 года в «Театро дель Принсипе» в Мадриде; был партнёром ведущих актрис М. дель Росарио Фернандес (Ла Тирана) и Р. Луны, исполняя комические и трагические роли. В 1799-1801 годы обучался в Париже у Ф. Ж. Тальма, чьё влияние определило дальнейший творческий путь и репертуарные приоритеты Майкеса.
В 1801-1805 годы возглавлял оперно-драматический театр «Каньос дель Пераль» в Мадриде, был постановщиком многих спектаклей, обновил репертуар, сценографию и театральную технику. Провёл ряд организационных реформ (в частности, установил систему бенефисов), заложил основы национальной системы обучения актёров.
Майкес исполнял в основном героические и трагические роли, в том числе в трагедиях У. Шекспира, благодаря ему появившихся на испанской сцене (Отелло - «Отелло», Макбет - «Макбет», Ромео - «Ромео и Джульетта»). К числу лучших работ Майкеса относятся главные роли в трагедиях В. Альфьери [«Полиник», «Брут Старший» («Свободный Рим») и другие], Вольтера («Заира», «Меропа»), П. Корнеля («Сид», «Цинна»), А.В. Арно («Оскар, сын Оссиана», «Бланш и Монкассен, или Венецианцы»). Майкес выступал также в классицистских переделках испанских драм «золотого века» («Жизнь есть сон» П. Кальдерона де ла Барки, «Лучший алькальд - король» Лопе Ф. де Веги Карпьо). Крупнейшей удачей Майкеса в современной испанской драме стала роль зачинателя Реконкисты короля Пелайо («Пелайо» М. Х. Кинтаны).
В творчестве Майкеса сочетались классицистские и предромантические тенденции. В его лучших трагических ролях преобладали мрачный колорит, иррациональность и глубочайшая страстность, контрасты в духе Тальма, усложнённая мимическая игра. Созданные им образы отличались яркой индивидуализацией.
Из-за своих либеральных убеждений Майкес неоднократно вступал в конфликты с властями, подвергался репрессиям, запретам на выступления. В 1818 году выслан из Мадрида, в последние годы страдал душевной болезнью.