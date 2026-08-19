МАЙЕР, ВИЛЬГЕЛЬМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Майер, Вильгельм Евгеньевич (1918, Высокополье, Херсонская обл., Украина — 1985, Ижевск) — советский историк-медиевист, специалист по аграрной истории средневековой Германии. Доктор исторических наук (1968), профессор (1969); с 1964 заведующий кафедрой всеобщей истории Удмуртского государственного университета (Ижевск). Проректор университета (1972—1976). Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР. С 1937 обучался на историческом факультете МГУ. Не закончив 5-го курса, в июле 1941 добровольцем ушел на фронт, но, как этнический немец, был отозван из рядов Красной армии и отправлен в тыл, оказавшись в Удмуртии. Закончив после войны МГУ и проработав некоторое время в Удмуртском пед­институте, в 1955 защитил кандидатскую диссертацию о положении немецкого крестьянства в конце XV — начале XVI в. (научный руководитель — М. М. Смирин), затем — докторскую диссертацию «Развитие производительных сил сельского хозяйства и аграрные отношения в Германии в XIV—XVI вв.». Автор монографии «Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма» (М., 1985). Член президиума республиканского Комитета защиты мира Удмуртской АССР. Ныне памяти историка посвящены ежегодные Майеровские чтения в Институте истории и социологии Удмуртского университета.

Лит. : Бессмертный Ю. Л. Памяти В. Е. Майера (1918—1985) // Средние века. Вып. 49. М., 1986. С. 232—233. М. В. Винокурова.