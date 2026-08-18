МАЙЕР КАЙ
МАЙЕР КАЙ - немецкий писатель.
После окончания гимназии в Цюльпихе занялся журналистской практикой.
С 1995 года профессиональный писатель; работая в жанре фэнтези, стал одним из наиболее известных его мастеров.
Первые романы Майера написаны под псевдонимом Александр Никс (Alexander Nix), затем изданы под настоящим именем.
Майер использует архетипы мировой мифологии, сюжетные элементы древнегерманских саг и волшебной сказки, средневекового учения об алхимии и магии. Очевидное влияние на его творчество оказали книги Дж. Роулинг.
В ранних произведениях перерабатывал сюжеты и образы немецкой литературы: «Трилогия о Докторе Фаусте» («Die Doctor- Faustus-Trilogie», 1996-2007 годы), «Нибелунги» («Die Nibelungen», 1997 год), «Лорелея» («Loreley», 1998 год).
Романы Майера по большей части образуют трилогии или обширные циклы; для них характерны эсхатологические мотивы, образ избранного героя (нередко подростка), который проникает в потусторонний мир, чтобы противостоять силам зла и грядущему концу света: цикл «Семь печатей» («Sieben Siegel», 1999-2002 годы, русский перевод 2005-2006 годы), трилогии «Мерле и Королева Флюидия» («Merle und die Fließende Königin», 2001-2002 годы, русский перевод 2004-2006 годы), «Бегущий по волнам» («Die Wellenläufer», 2003-2004 годы, в русский перевод - «Тайны Карибского моря», 2007 год).
Автор сценариев фильмов (в том числе по собственным произведениям).