МАЙДЕЛЬ ГЕРГАРД ЛЮДВИГОВИЧ

Образование и начало карьеры

Гергард Майдель родился в 1835 г. в Дерпте. В 1858 г. (по другим данным – в 1859 г.) окончил историко-философский факультет Дерптского университета. После окончания вуза последовало его назначение в экспедицию для исследования территории Приамурья. Однако М. ввиду болезни остался в Иркутске. В 1860 г. он начал трудиться чиновником особенных поручений при иркутском губернаторе.

Экспедиции по Якутии

В 1862 – 1870 гг. – исправник Вилюйского и Олекминского округов Якутской области. В эти годы М. занимался разнообразными ботаническими, зоологическими, географическими и этнографическими исследованиями региона. В 1862 – 1863 гг. ему удалось собрать ботаническую коллекцию на Приленском плато, совершить путешествие из Олекминска к Вилюю, изучить Вилюйский округ и р. Сунтар.

Совершил в 1865 – 1866 гг. путешествие по кольцу протяженностью около 6 тыс. км. Выйдя из Якутска, М. прошел по долине р. Вилюй к ее верховьям, затем через Вилюйское плато и восточную часть Среднесибирского плоскогорья – к р. Лене. Пройдя по Верхоянскому хребету, отряд вышел к устью Яны. По приморской полосе добрался до Нижнеколымска, а по Колыме – до Среднеколымска. Повернув на восток и побывав на Алазейском плоскогорье и на хребте Черского, М. вышел к Верхоянску и далее – к верховьям Яны, после чего возвратился в Якутск.

В 1867 г. М. занимался топосъемкой Чары (левый приток Нижней Олекмы).

Чукотская экспедиция

В 1868 г. М. встал во главе чукотской экспедиции. Идея проведения экспедиции принадлежала иркутскому генерал-губернатору, Сибирскому отделу Русского географического общества и Санкт-Петербургской Академии наук. Цель – выяснение возможности проложения телеграфа Россия – Америка, проведение метеорологических наблюдений, сбор исторических и этнографических данных о регионе, уточнение географии Чукотского полуострова.

Экспедиция вышла из Якутска в конце ноября 1868 г. Направление движения – на восток до Среднеколымска. Здесь М. впервые дал краткое описание Янского и Алазейского плоскогорий.

Осенью 1869 г. отряд дошел до Анадырского залива, затем повернул на запад и остановился в с. Марково, ставшего базой экспедиции. В конце 1869 – начале 1870 гг. М. детально нанесены на карту Игичемский хребет и Окланское плато, составлена схема северо-востока Якутии. Состоялось открытие Полоусного кряжа. Экспедиция завершилась в 1870 г. по прибытии в Якутск. Отряд собрал материалы о жизни, языке, численности, ареале проживания якутов, юкагиров, чукчей, эвенов и других народов края. Собранные материалы сгорели в Иркутске в 1879 г. во время пожара.

Дальнейшая карьера

Некоторое время после возвращения из экспедиции М. находился на должности прокурора г. Иркутска, затем – главного смотрителя школ Забайкальской области. В 1883 г. он возвратился на Родину в Эстонию.

Проведенные в Восточной Сибири исследования нашли отражение в труде «Путешествие по северо-восточной части Якутской области, 1868 – 1870», которые были опубликованы уже после смерти автора.

Умер в 1894 г. в Дерпте.