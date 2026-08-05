МАЙДЕЛЬ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ

Ранние годы

Эдуард Владимирович родился 26 октября 1842 г. в г. Немиров. С 1854 г. – в Морском кадетском корпусе. Гардемарином в 1863 – 1864 гг. плавал по Балтике. С 1864 г. – мичман, назначен на «Дмитрий Донской»; на нем проплыл по Атлантическому океану.

Военная карьера и наука

В 1870 г. стал участником экспедиции по Северному и Баренцеву морям во главе с контр-адмиралом К. Н. Посьетом. Среди других участников были великий князь Алексей Александрович, Н.Я. Данилевский, А.Ф. Миддендорф, Ф.Ф. Яржинский, Н.А. Качалов, М.К. Сидоров. Экспедиция вела работу у побережья Дании, Норвегии, у Мурмана и Новой Земли. М. отвечал за метеорологические и магнитные наблюдения в Северном море и у Мурманских берегов. С 1870 г. М. также работал в Главной геофизической обсерватории. С марта 1871 г. – в составе Русского географического общества. С 1872 г. – первый заведующий Отделением предсказания погоды при Главной геофизической обсерватории Геофизического департамента. Готовил синоптические карты.

На Дальнем Востоке

С июля 1874 г. – в составе Сибирской флотилии. Работал главой метеорологической службы Приморской области. С марта 1875 г. – глава телеграфных и метеорологических станций в портах Восточного океана. Вел метеорологические наблюдения во Владивостоке. В мае 1875 г. на «Японце» предпринял поездку на о-в Сахалин для проведения магнитных и гидрологических работ в Татарском проливе. По итогам его работы на о-ве Сахалин появились метеорологические станции. Зимой 1875 – 1876 гг. замерял Амурский залив.

В 1876 – 1877 гг. изучал течения в Цусимском проливе и проливе Лаперуза. С декабря 1876 г. – глава гидрографической партии в Амурском заливе.

С января 1878 г. – капитан-лейтенант. В 1878 – 1879 гг. описывал берега Японского моря от Николаевска до Владивостока, Амурского лимана, пролива Невельского и Татарского пролива.

На Черном море

С марта 1880 г. – в составе Гидрографической части Николаевского порта Черноморского флота. С апреля 1883 г. – руководитель отдельной съемки Кавказского побережья, с 1885 г. – северного берега Черного моря. С февраля 1885 г. – капитан 2-го ранга.

С 1887 г. – руководитель гидрографических работ в Белом море. Описал Мурманский берег с Новой Землей. С 1891 г. – на Балтике; глава отдельной съемки Балтийского моря.

Возвращение на Дальний Восток

С 1894 г. – руководил Отдельной съемкой Восточного океана. Исследовал течения Японского моря, завершил картографирование залива Петра Великого.

С ноября 1897 г. – в распоряжении Главного гидрографического управления. С ноября 1898 г. – в отставке в чине генерал-майора корпуса флотских штурманов. Умер М. 12 июня 1918 г. в г. Гельсингфорс.

Семья

Супруга – Берта Эмма Джаннетт. Сын – Борис Карл.