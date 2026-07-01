МАЙБОРОДА АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Участник декабристского движения, полковник (1841).

Биография и карьера

Из дворян. С 14 лет на военной службе, начал карьеру юнкером в Великолуцком армейском полку. С 1819 г. в лейб-гвардии Московском полку, с мая 1820-го – в 35-м Егерском полку, куда переведён из-за обвинений в растрате денежных средств. Штабс-капитан. С мая 1822 г. – в Вятском пехотном полку под командованием П.И. Пестеля. В апреле 1823 г. произведён в капитаны, в том же году награждён орденом Св. Анны 3-й степени.

В августе 1824 г. принят П.И. Пестелем в декабристское Южное общество, выполнял его поручения: наблюдал за настроениями офицеров в полку, добывал денежные средства для деятельности тайного общества. В октябре 1824 г. отправлен Пестелем в Москву для получения вещей из комиссариатского депо и 6 тыс. рублей на полковые нужды, однако получил лишь 2 тыс., которые были им присвоены. После этого личные отношения с Пестелем были разорваны. Из-за риска раскрытия тайной организации Пестель не придал дело огласке, установив за Майбородой слежку.

С конца сентября 1825 г. Майборода во главе 1-й гренадерской роты нёс караул в дивизионном штабе в селении Махновка. В ночь с 24 на 25 ноября тайно отправился в Могилёв, где передал командиру 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанту Роту письмо на имя императора Александра I (19 ноября умер в Таганроге), в котором донёс на тайное общество и лично на П.И. Пестеля. Донос отправлен в Таганрог на имя И.И. Дибича. Во время следствия по делу декабристов Майборода дал подробные показания.

После подавления декабристского восстания неоднократно пользовался высочайшим благоволением, получая денежные подарки от императора Николая I. Участвовал в русско-персидской войне 1826-1828 гг. (орден Св. Анны 2-й степени за участие в штурме Эривани), подавлении Польского восстания 1830-1831 гг., отличился при штурме Варшавы. В 1832 г. воевал в Северном Дагестане. В 1841 г. произведён в полковники. С июля 1841 по октябрь 1842 г. – командир карабинерного полка князя Барклая де Толли, с октября 1842 по январь 1844 г. - командир Апшеронского пехотного полка. В июне того же года уволен в отпуск по болезни, в феврале 1845-го «выключен из списков состояния полка». Неоднократно сталкивался с презрением сослуживцев, вызванным как его участием в декабристской организации, так и предательством, несколько раз уклонялся от вызова на дуэль. По официальной версии, основанной на свидетельстве о смерти, покончил жизнь самоубийством, заколовшись кинжалом. Согласно некоторым гипотезам, был убит.