МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Русский поэт, драматург, один из крупнейших представителей российского футуризма.

Биографический очерк

Родился в семье дворянина, лесничего сначала в Эриванской, а затем в Кутаисской губернии. Предки по отцу и матери – из казаков. Учился в Кутаисской гимназии (1902-1906), в 1905 году участвовал в студенческих манифестациях. С 1906 года в Москве, учился в 5-й московской гимназии (1906-1908, исключён за неуплату). В 1908 году принят в подготовительный класс Строгановского училища. Член РСДРП(б) (1908-1909), арестован, провёл 11 месяцев в Бутырской тюрьме (1909-1910). 1909 год – время его первых поэтических опытов в духе поздненароднической поэзии. Занимался живописью, в 1911 году принят в фигурный класс Училища живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с организатором футуристической литературно-художественной группы «Гилея» Д.Д. Бурлюком (оба исключены из училища в феврале 1914 года).

Маяковский – активный участник модернистских выставок художественных объединений «Бубновый валет» и «Союз молодёжи». С лета-осени 1912 года регулярно пишет стихи. Вместе с В.В. Хлебниковым, Д.Д. Бурлюком и А.Е. Крученых в альманахе «Пощёчина общественному вкусу» опубликовал одноимённый манифест, содержащий призывы к разрыву с традициями классической литературы («бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности»). Там же – первые опубликованные стихи Маяковского («Ночь», «Утро»). В 1913-1915 годах печатается в «кубофутуристических» изданиях (альманахи группы «Гилея»: «Садок судей II», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас» и др.). Яркие метафоры, предельная откровенность, прямое обращение к аудитории обратили на Маяковского внимание критиков. Тем не менее, критика не могла оценить его адекватно, чему способствовали многочисленные цензурные изъятия из печатных изданий, и видела в его выступлениях, как и в футуризме в целом, лишь элементы скандальности, эпатажа.

Маяковский участвует в «Первом всероссийском съезде баячей будущего» (поэтов-футуристов) в Усикирко (Финляндия; июль 1913), где провозглашалось создание футуристического театра. 2 и 4 декабря 1913 года в петербургском театре «Луна-парк» состоялась премьера трагедии «Владимир Маяковский», где Маяковский выступил, как автор, режиссёр и исполнитель главной роли. Его протест против миропорядка в этом произведении впервые принял ярко выраженные богоборческие черты. Многочисленными скандалами сопровождались гастроли футуристов по городам России в конце 1913 года. Тогда же Маяковский знакомится с О.Э. Мандельштамом и А.А. Ахматовой, в 1915 году - с С.А. Есениным, с 1916 года сближается с Б.Л. Пастернаком.

Начало Первой мировой войны вызвало у Маяковского мощный национально-патриотический подъём, который соединится впоследствии с представлением о войне как о величайшем преступлении против человечества (стихотворения «Война объявлена», «Мама и убитый немцами вечер», поэма «Война и мир» (отд. изд. – Пг., 1917)). С конца 1915 года Маяковский в Петрограде, печатается в «Новом Сатириконе» (1915-1919; сатирические «Гимн судье», «Гимн учёному», «Гимн обеду» и др.). Часто посещает литературно-художественное кафе «Бродячая собака», тесно общается с М. Горьким и И.Е. Репиным. Сотрудничает с издательством Горького «Парус», где выходит сборник стихотворений «Простое как мычание» (1916). В 1914 году Маяковский переживает безответное чувство к М.А. Денисовой, ставшее импульсом к написанию поэмы «Облако в штанах» (Пг., 1915; первоначальное название «Тринадцатый апостол»). Неразделённая любовь лирического героя тесно переплетается с его социальным протестом, который по ходу развития поэмы превращается в бунт против мироустройства в целом. Летом 1915 года Маяковский знакомится с Л.Ю. и О.М. Бриками. Любовь к Л. Брик, их напряжённые отношения займут важнейшее место в жизни поэта, станут одним из лейтмотивов его творчества.

В стихотворениях 1916 года видна тема отторжения личности от социума («России»), разрыва между романтическим идеалом поэта и социальной реальностью («Эй», «Дешёвая распродажа» и др.). В лирической поэме «Флейта-позвоночник» (Пг., 1916) впервые звучит тема самоубийства. В поэме «Человек» (отд. изд. – М., 1918) ярко проявляется антропоцентризм Маяковского, противопоставление евангельскому мифу идеи величия и неограниченных возможностей человека.

Маяковский остро воспринял революционные события. После Октябрьской революции 1917 года его захватывает пафос строительства «новой жизни». Тема насильственного утверждения новой реальности отражена в стихотворениях «Левый марш» (1918), утопические мотивы преобладают в поэмах «Мистерия-буфф» (1918; 2-й вариант - 1921), « 150 000 000» (1921), «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал» (1923-1924). В это время Маяковский идеализирует В.И. Ленина, считая его воплощением человека будущего, что отразилось в поэме «Владимир Ильич Ленин» (М.-Л., 1925). Пробует силы в различных формах преображения действительности: создаёт агитплакаты «Окна РОСТА» (1919-1922), рекламные стихи, лозунги, киносценарии. Вы­пол­нен­ная Маяковским тор­го­вая рек­ла­ма «Ни­где кро­ме как в Мос­сельп­ро­ме» бы­ла удо­стое­на се­реб­ря­ной ме­да­ли на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке современных де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и промышленности в Па­ри­же (1925). Снимается в фильмах «Не для денег родившийся», «Барышня и хулиган», «Закованная фильмой» (все 1918). Выступает как организатор литературной деятельности: создатель литературных объединений «ЛЕФ» («Левый фронт искусств»; 1922-1928), «РЕФ» («Революционный фронт искусств»; 1929-1930), издатель футуристических журналов «Леф» (1923-1925) и «Новый Леф» (1927-1928).

С 1923 года регулярно совершает зарубежные поездки, в т.ч. в страны Западной Европы и США. Впечатления от посещения Америки нашли отражение в цикле стихотворений «Стихи об Америке» и книге очерков «Моё открытие Америки» (1925). США сатирически изображается в них как страна победившего мещанства. В то же время собеседники Маяковского во время его последнего приезда в Париж весной 1929 года (Н.Н. Евреинов, Ю.П. Анненков, А.С. Лурье) отмечали его разочарование советской действительностью. О подобном разочаровании свидетельствовало и нарастание сатирических мотивов в творчестве (сатирические комедии «Клоп» (премьера 1929) и «Баня» (премьера 1930), режиссёром обеих выступил В.Э. Мейерхольд). В своей последней поэме «Во весь голос» (1930) поэт фактически отрёкся от своего лирического «я» во имя дела революции.

Помимо расхождения революционных идеалов с действительностью Маяковского угнетали и собственные творческие неудачи, ощущение невостребованности. Советская власть упорно воспринимала Маяковского не как «пролетарского писателя», а как «попутчика». Организованная им юбилейная выставка «20 лет работы» прошла незамеченной: её проигнорировали как крупные писатели, так и государственные руководители.

14 апреля 1930 года после тяжёлого разговора с В. Полонской Маяковский застрелился. В предсмертной записке все стихи и архивы завещал передать Брикам. Кремирован в 1-м московском (Донском) крематории, прах находился в колумбарии Донского кладбища, в 1952 году при содействии Л. Брик прах перенесён на Новодевичье кладбище. С 1990-х годов рассматривается версия о политическом убийстве Маяковского.

Значение творчества

Маяковский вошёл в русскую литературу как поэт-новатор. Одним из первых обратился к темам революции, Гражданской войны, социалистического строительства, рассмотренным через особое, глубоко личное отношение к ним поэта. Особое значение Маяковский придавал ритму и интонации. Чтобы акцентировать стихотворение, выделить интонационно значимые моменты Маяковский использовал особую разбивку стиха (в 1923 году появилась знаменитая «лесенка»). В его поэзии встречается множество авторских неологизмов, наиболее верно передающих оттенки речи. Активно используется звукопись; характерным поэтическим средством Маяковского является гипербола. Он активно вводил в поэзию элементы ораторской и разговорной речи, использовал смешение лексических стилей.

Память

Именем Маяковского названы улицы во многих городах России и других стран (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Пенза, Самара, Киев, Одесса, Тбилиси, Берлин и др.), театры и кинотеатры, в т.ч. Московский театр им. Вл. Маяковского, станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, малая планета (2931) Маяковский. С 1997 года московским пресс-клубом ЦДРИ вручается литературная премия им. В.В. Маяковского. Музеи Маяковского открыты в Москве и селе Багдади в Грузии.

Сочинения:

Собр. соч. М.-Л., 1928-33. Т. 1-10; ПСС. М., 1955-61. Т. 1-13.