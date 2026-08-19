МАЯК Ия Леонидовна

Родилась 27.09.1922, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1948 г.

Кандидатская диссертация .: Взаимоотношения италийцев и Рима в III-II вв. до н.э. (1956).

Докторская диссертация .: Генезис римского полиса: Социально-политические проблемы (1983).

В 1948—1951 годах преподавала латинский язык в Институте иностранных языков имени Мориса Тореза, а затем состояла в должности главного библиографа в Государственной публичной исторической библиотеке России (1951—1954) и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР (1954—1961). В 1961 году, получив приглашение на исторический факультет МГУ, Маяк вернулась туда в качестве преподавателя-ассистента.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира исторического факультета Московского государственного университета.

Член редакционного совета журнала "Вестник древней истории", член редколлегии журнала «Jus antiquum», зарубежный корреспондент электронного научного журнала Diritto@Storia. Руководитель группы российских ученых-участников международного научного проекта "Жрецы республиканского Рима в сакральном, публичном и частном праве: жреческие документы и торжественные формулы" (в сотрудничестве с Университетом Сассари, Италия). Член бюро Ассоциации антиковедов России, один из учредителей Фонда изучения римского права (с 1995).

Учителя : Н.А. Машкин, К. К. Зельин.

Область истории : История Древнего Рима, римский полис, социальная структура римского общества, источниковедение Древнего Рима.

Сочинения: Взаимоотношения Рима и италийцев в III – II вв. до н.э. М., 1971;

Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983;

Социально-политическая борьба италийских общин в эпоху Ганнибальской войны // Вестник древней истории. 1963. №4;

Проблема генезиса Римского полиса // Вестник древней истории. 1976. №4;

Проблема населения древнего Рима // Вестник древней истории. 1979. №1;

Паг в древнейшем Риме // Древний Восток и античный мир. М., 1980;

Римляне ранней республики. М., 1994;

Портреты историков: Время и судьбы. М., 2000. Т.2. Всеобщая история.