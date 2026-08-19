МАЙ РАЙНХАРД

МАЙ (Mey) РАЙНХАРД (Рай­нхард Фрид­рих Ми­ха­эль) - немецкий по­эт и пе­вец, ав­тор пе­сен.

Му­зы­ке учил­ся са­мо­стоя­тель­но. Жи­вёт в Бер­ли­не. Вы­сту­па­ет в кон­цер­тах, ак­ком­па­ни­руя се­бе на элек­три­фи­ци­ро­ван­ной аку­стической ги­та­ре (в сту­дий­ных за­пи­сях поль­зу­ет­ся аран­жи­ров­кой). Наи­бо­лее по­пу­ля­рен в Гер­ма­нии и Фран­ции (где вы­сту­па­ет под псевдонимом Фре­де­рик Мей).

Пер­вая опуб­ли­ко­ван­ная пес­ня - «Петь хо­тел я, как Ор­фей» (1964 год). C 1976 года за­пи­сал на фир­мах Западного Бер­ли­на, ФРГ и Фран­ции около 25 аль­бо­мов.

Пес­ни Мая (свыше 300, на собственные сти­хи на немецком и французском язы­ках) близ­ки французскому шан­сону (ме­ло­дии сти­ли­сти­че­ски род­ст­вен­ны французским пе­сен­ным мо­де­лям) и российской ав­тор­ской пес­не, с эле­мен­та­ми иро­нии и са­мо­иро­нии («Убий­ца - все­гда са­дов­ник», «Го­ря­чая бит­ва за хо­лод­ные за­кус­ки»), но ли­шён­ные со­ци­аль­ной ост­ро­ты. Главная те­ма пе­сен Мая - по­все­днев­ная жизнь, по­нят­ные лю­бо­му слу­ша­те­лю си­туа­ции и про­бле­мы люб­ви, ра­бо­ты, се­мьи; в пес­нях 1990-х годов уси­ли­лась по­ли­тическая те­ма­ти­ка («Прочь ору­жие», «Ко­рабль ду­ра­ков», «Без Ро­ди­ны», «Кай»).

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных пе­сен: «Дав­ным-дав­но» («Wie vor Jahr und Tag»), «Над об­ла­ка­ми», «Ан­на­бель».

Снял­ся в фильме «Зна­то­ки жен­щин» («Die Frauen­versteher»; режиссер Я.Й. Ли­ферс, 2002 год).

Сочинения:

Alle Lieder - Toutes les chansons. 10. Aufl. B., 2004;

Was ich noch zu sagen h ̈atte. K ̈oln, 2005.